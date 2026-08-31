Сообщения об отмене льгот шахтерам Донбасса и изменениях в учете стажа оказались фейком

Донбасс — исторически шахтёрский край, и вопросы досрочного пенсионного обеспечения тружеников подземных стальных магистралей всегда стоят во главе угла Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Только отгремел День шахтера, который отмечается в последнее воскресенье августа, в соцсетях появились сообщения — правительство ДНР и ЛНР перестанет учитывать часть шахтерского стажа и украинские документы при назначении пенсий с 1 октября 2026 года. В качестве подтверждений — скриншоты постановлений правительства регионов. «Комсомольская правда» внимательно изучила их и нашла массу несостыковок. Рассказываем, что происходит на самом деле и почему в ДНР и ЛНР не отменят украинские документы и льготы горняков.

Проверка проводилась совместно с проектом «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Несуществующие приказы

Авторы анонимных сообщений пытаются уверять жителей, что причиной якобы принятых ограничений стал «дефицит средств в доходной части региональных бюджетов».

Первое, что бросается в глаза при проверке распространяемых в интернете «документов» — это их полное отсутствие в официальных правовых базах данных и грубейшие нарушения правил делопроизводства.

В открытом банке документов Донецкой Народной Республики постановление с заявленным содержанием отсутствует в принципе. Никаких решений об ограничении учета трудового или специального стажа правительство ДНР не принимало.

Аналогичная ситуация и в Луганской Народной Республике. В официальном реестре ЛНР подобного акта нет. Более того, на распространяемом провокаторами скриншоте указан двойной регистрационный номер «№ 89/112», хотя подобная нумерация не характерна для нормативно-правовых актов исполнительных органов власти региона.

В качестве «федерального основания» авторы вброса ссылаются на якобы изданный «Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 августа 2026 года № 412». Однако проверка показала: Минтруд РФ не издавал нормативно-правовых актов с таким номером и содержанием. Министерство в принципе не обладает полномочиями ограничивать конституционные пенсионные права граждан России по мотиву «недостаточности средств доходной части бюджетов субъектов РФ».

Утверждение о том, что пенсионный стаж урезается из-за «дефицита доходной части бюджетов ДНР и ЛНР», тоже разоблачает правовую и финансовую неграмотность авторов дезинформации.

Дело в том, что выплаты страховых, социальных и льготных пенсий в Российской Федерации осуществляются не из местных или региональных бюджетов республик, а из единого бюджета Социального фонда России (СФР), который является федеральным. Бюджет Социального фонда гарантирован государством и формируется на общероссийском уровне.

То есть состояние регионального бюджета ДНР или ЛНР никак не влияет и юридически не может влиять на исполнение федеральных пенсионных обязательств перед гражданами. Государство полностью финансирует все пенсионные выплаты в новых регионах в полном объеме, независимо от текущих доходов самих республик.

Вопрос учета стажа и документов, выданных до вхождения новых регионов в состав России, строго отрегулирован на самом высоком государственном уровне.

Согласно Федеральному закону от 17 февраля 2023 года № 17-ФЗ «Об особенностях пенсионного и социального обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области», абсолютно все официальные документы, изданные на территории Украины, ДНР и ЛНР до вступления регионов в состав РФ, имеют полную юридическую силу.

Для назначения и перерасчета пенсий отделения Социального фонда России безоговорочно принимают трудовые книжки, архивные справки, дипломы и документы о выслуге лет, составленные на украинском языке. При этом от граждан категорически не требуется проведение обязательного нотариального перевода этих документов — сотрудники СФР обрабатывают их напрямую.

Законодательство РФ четко устанавливает: для определения права на страховую пенсию в полном объеме учитываются все периоды работы и службы на территории Украинской ССР, Украины (вплоть до 31 декабря 2022 года), а также на территориях ДНР и ЛНР с момента провозглашения их независимости.

Особое внимание авторы провокации попытались уделить горнякам. Донбасс — исторически шахтёрский край, и вопросы досрочного пенсионного обеспечения тружеников подземных стальных магистралей всегда стоят во главе угла.

Право на досрочный выход на пенсию при наличии специального подземного или льготного стажа (20–25 лет) зафиксировано в российском законодательстве и полностью применяется на территории ДНР и ЛНР.

Более того, шахтеры-пенсионеры с длительным стажем работы в угольной промышленности имеют право на получение регулярного Дополнительного социального обеспечения (ДСО). Это специальная ежемесячная доплата к основной пенсии, которая выплачивается за счет средств, перечисляемых угольными предприятиями.

Отделения Социального фонда России по Донецкой и Луганской Народным Республикам продолжают в плановом режиме осуществлять все назначенные шахтёрские доплаты. Корректировка и перерасчет размеров ДСО проводятся каждые три месяца (с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября) в автоматическом режиме. Ни о каком сокращении льгот, отмене специального стажа или урезании выплат для горняков речи не идет.