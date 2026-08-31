Россияне могут бесплатно попасть на концерты Шакиры и Энрике Иглесиаса: Радио ЭНЕРДЖИ проводит конкурс

Певец Энрике Иглесиас. Фото предоставлено организаторами тура

Радио ЭНЕРДЖИ в честь своего 20-летия отправляет слушателей на концерты мировых звезд. В юбилейный сезон радиостанция объединит музыкальные события в Алматы, Москве и Каире.

Первой точкой маршрута станет Алматы. Уже 5 сентября там пройдет концерт Энрике Иглесиаса. И на него вместе со спутником или спутницей отправится слушательница из Красногорска, победившая в суперфинале проекта NRG MUSIC TOUR.

Радиостанция организует для них поездку полностью. В нее войдут перелет, проживание, экскурсионная программа и билеты на стадионный концерт. Сопровождать победителей в качестве NRG-гида будет ведущая Радио ЭНЕРДЖИ Аня Давыдова.

Следующее крупное событие состоится 11 сентября в Москве. Радио ЭНЕРДЖИ выступает партнером российского тура британского диджея Пола Окенфолда и разыграет 50 билетов на его столичный концерт. Победители также получат фирменный мерч радиостанции.

За два дня до выступления, 9 сентября, Окенфолд станет гостем утреннего шоу Радио ЭНЕРДЖИ. Музыкант считается одним из наиболее известных представителей мировой электронной сцены и одним из артистов, повлиявших на популяризацию транс-музыки.

Осенью музыкальный маршрут продолжится в Египте. В ноябре Шакира выступит с большим концертом на фоне Великих пирамид Гизы. Радио ЭНЕРДЖИ также даст своим слушателям возможность попасть на это шоу.

«20 лет Радио ЭНЕРДЖИ (NRG) – это не только лучшая, бодрящая музыка в эфире. Это тысячи моментов, которые мы проживаем вместе со слушателями. В юбилейном сезоне мы хотим еще сильнее стереть границу между эфиром и реальной жизнью: Алматы, Москва, Каир, концерты мировых звезд. Для нас важно не просто рассказывать о больших музыкальных событиях, а давать нашим слушателям возможность оказаться внутри них», — отметил продюсер радиостанции Богдан Кантемиров.

Следить за розыгрышами и другими событиями юбилейного сезона можно в эфире, социальных сетях и на сайте Радио ЭНЕРДЖИ.