Последний шанс Пашиняна: что ждать от встречи премьера Армении с Владимиром Путиным на полях ШОС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: Александр Миридонов/POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек. Помимо участия в работе саммита ШОС, который проводится в столице Киргизии, у него намечен ряд очень важных двусторонних встреч, в том числе с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Последние две особенно выделяются, поскольку переговоры будут вестись, как минимум, с двуличными лидерами своих стран или, как сейчас модно говорить, «многовекторными».

Турки, которые пообещали передать Украине значительный пакет вооружений, в том числе, ударных, сейчас сами стали «терпилами» от бандеровского режима. Несмотря на многочисленные просьбы и предупреждения, ВСУ продолжают атаковать торговые суда турецких компаний в Черном море. Последний случай был особо вопиющим — украинская сторона после поражения «торговца» атаковала и поспешившее ему на помощь спасательное судно, вынудив его вернуться в порт приписки в Турции. Украинского посла после этого вызвали в МИД Турции, где ему была вручена нота протеста. Удивительно на первый взгляд, что после этого Анкара продолжает поддерживать Киев. Но тут, похоже, Эрдоган не заказывает музыку, а лишь исполняет чужую музыкальную пьесу и не имеет права на импровизации, следуя строго по написанным для него нотам.

Тема пиратства Украины в Черном море и ответа на него со стороны России наверняка будет одной из самых важных на рандеву российского и турецкого президентов. Впрочем, в силу описанных выше причин ждать многого от нее не стоит.

Президент РФ Владимир Путин в международном аэропорту Манас, Киргизия. Фото: Константин Завражин/POOL/ТАСС

А вот встреча Путина с Пашиняном явно заставляет последнего нервничать. Он и сегодня не выглядел победителем, когда встречался с президентом Азербайджана Алиевым. Ильхам Гейдарович просто перетянул руку армянского премьера вплотную к себе, вынудив Пашиняна растянуть свою чуть ли не на всю длину. Никол Воваевич заискивающе улыбался, а желтое пятно на лацкане пиджака, навеяв ассоциацию с пролетевшей коровой, оказалось значком в виде карты Армении без Арцаха. Это в команде Пашиняна сейчас такая мода — даже значком публично показывать, что никакого отношения к Арцаху Армения не имеет. Или он к ней.

На днях Пашинян в разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложил поделиться с Казахстаном и Киргизией 5-ю процентами акций проекта TRIPP («Маршрут Трампа для международного мира и процветания»), который еще называют «Зангезурским коридором». Собственно, у Армении всего в этом проекте 26%, а 74% — у США. И вот Пашинян готов даже избавиться от блокирующего пакета, снизив долю Армении, чтобы привязать к проекту и к себе две страны — члена ЕАЭС. Наверное, в расчете на милостивое отношение, когда в ЕАЭС будут принимать решение об отзыве преференций у члена объединения Армении, пытающейся усидеть на двух стульях и обеспечить себе комфортный путь в ЕС, совместив со льготами и возможностями, предоставляемыми ЕАЭС. С другой стороны, зачем Армении блокирующий пакет, если Никол все равно супротив Вашингтона не то что слова, даже звука не издаст. Правда, ни Бишкек, ни Астана пока на эту инициативу никак не отреагировали.

Но главным событием на саммите ШОС для Пашиняна станет встреча с Путиным. Напомним, он еще до выборов обещал слетать в Москву к президенту России и разрешить с ним все противоречия и снять все ограничения экспорта армянской продукции в Россию. Не сложилось. Президент России даже не поздравил Пашиняна с победой на выборах, что бывает крайне редко и говорит о многом. Короткие переговоры с главой правительства России Михаилом Мишустиным тоже не дали желаемого Еревану результата. Наоборот, в ответ на участившиеся хамские выпады Еревана, что позволяли себе и сам Пашинян, и члены его правительства, в частности глава МИД Армении, и секретарь Совбеза Армении, Москва несколько раз повторила необходимость скорейшей реализации рекомендаций стран-членов ЕАЭС о проведении в Армении референдума по дальнейшему пути развития республики о том, куда она намерена идти — в ЕС или в ЕАЭС. Никол принимал доброту России за слабость и полагал, что можно до бесконечности обманывать Россию и тянуть время. Но ошибся и в том, и в другом, и в третьем. Всякое терпение рано или поздно заканчивается.

У поверившего лживым посулам лидеров Евросоюза Пашиняна, обманувшего, в свою очередь, не только всю свою страну, но и Россию, завтра последний шанс спасти свою страну и даже самого себя от будущей катастрофы. Но эта практически нереально. Для этого Пашинян должен честно и откровенно все рассказать и принять четкое и однозначное решение. Вот только честность и прямота свойственны Пашиняну примерно так же, как благотворительность и филантропия Гобсеку. Даже в самой ужасной для себя ситуации он будет до последнего тянуть, метаться и, самое главное, возлагать принятие решение на кого-то другого, чтобы потом не отвечать за него, а сказать, что это было сделано против его воли.

А вот что касается российского президента, то Владимир Владимирович явно ни за кого решение принимать не собирается. Он всегда готов пойти навстречу, но только тому, кто этого хочет и в этом нуждается, а не предаст через минуту или час, воспользовавшись моментом. «Обласкивать» Никола Путин явно не намерен. Более того, сегодня он поздравил с днем рождения второго президента Армении Роберта Кочаряна, в отношении которого, как и членов его семьи по инициативе Пашиняна в Армении начато уголовное преследование и организована волна репрессий.

— В России не забывают о вашем личном вкладе в развитие дружественных, союзнических связей между нашими странами. Искренне желаю вам доброго здоровья, душевной бодрости и стойкости перед лицом испытаний, с которыми сейчас сталкиваетесь вы и члены вашей семьи, — поздравил президент России находящегося в СИЗО старого друга России в Армении, показав, что он друзей не бросает. Пашиняну это поздравление явно шансов на успех не добавит.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян. Фото: Александр Патрин/ТАСС

Впрочем, президент России четко делит все на свое личное и государственное, и никогда их не смешивает. Путин, грубо говоря, завтра расстелет «карту возможностей раз» и «карту возможностей два», но тыкать пальцем придется самому Пашиняну, как бы он ни юлил и не увертывался.

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