В опорных населённых пунктах доступны для инвестирования 1000 объектов культурного наследия

Все объекты находятся в ключевых центрах территориального и городского развития. Среди них — Кировская, Костромская, Смоленская, Псковская, Владимирская, Ленинградская области, Алтайский и Пермский край. Фото: Melnikov Dmitriy/Shutterstock/Fotodom

На цифровой платформе наследие.дом.рф можно ознакомиться с информацией о расположении объектов культурного наследия в определённых правительством опорных населённых пунктах страны.

Сейчас на платформе в каталоге объектов культурного наследия (ОКН) собраны порядка 1700 таких объектов в 80 регионах. Из них 1000 предлагаются для приобретения инвесторам для их восстановления и современного использования. В списке есть старинные усадьбы, торговые ряды, купеческие дома, городские особняки. Кроме того, там представлены и сооружения с редкой типологией, в числе которых бывшие кинотеатры, заводские корпуса, типографии, электростанции и училища. Все они находятся в ключевых центрах территориального и городского развития. Среди них — Кировская, Костромская, Смоленская, Псковская, Владимирская, Ленинградская области, Алтайский и Пермский край.

ОКН расположены в опорных населённых пунктах, определённых к приоритетному развитию для улучшения качества жизни и среды. Это увеличивает инвестиционный потенциал объектов и соседних с ними территорий.

Напомним, до 2030 года ДОМ.РФ обеспечит разработку мастер-планов 200 опорных населённых пунктов по всей стране. Всего таких пунктов более 2 тысяч. В них учтут индивидуальные особенности каждой локации и позволят развивать территории комплексно.

Программа льготного кредитования ДОМ.РФ позволяет вовлечь в экономику территорий исторические здания с приспособлением подгостиницы, креативные кластеры, жилую и коммерческую недвижимость,сохранив их историческую аутентичность и архитектурную ценность. Для проектов приспособления ОКН под гостиницы инвесторам доступен льготный кредит по ставке до 6% годовых. Ставка по проектам с другими направлениями современного приспособления ОКН — до 9% годовых.

Платформа наследие.дом.рф создана ДОМ.РФ для агрегации информации об объектах культурного наследия, потенциально привлекательных для инвестирования, а также о мерах государственной поддержки для инвесторов.