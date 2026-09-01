Наталья Гулькина с кошками. Их у нее 11. Фото — социальные сети . Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Стало известно, что в России создадут цифровой сервис для поиска пропавших домашних животных в приютах. Также с помощью него можно будет забрать бездомного питомца — кошку или собаку. Среди наших звезд есть те, кто помогает приютам бездомных животных и сами взяли оттуда четвероногого члена семьи.

Наталья Гулькина

Самый лучший выходной у певицы Натальи Гулькиной — рядом с «хвостиками». Она и предположить не могла, что их будет столько, а теперь рада — из 11 кошек у Гулькиной 7 она забрала из приютов.

Гулькина рассказала нам: «Они все потрясающие. Я их обожаю. И они и меня обожают, и дочку мою, когда я на гастролях Яна с ними остается. Мы живем дружной семьей. Вот такой мини-приют, из которого никого и никому не отдают. Есть миф, что если в квартире животное, то есть запах, грязно, не убрано. У нас кругом чистота и никаких запахов! Когда «добрые» люди пишут в соцсетях: «представляю чем там дышите» – мне просто смешно… Конечно, кошки действуют на человека терапевтически — благоприятно влияют на настроение. Я стараюсь помогать животным: по возможности перевожу деньги в приюты, отвожу корм, игрушки. Часто подбирала бездомных котов на улице, потом несла в ветклинику, после чего их пристраивала, и до сих пор меня благодарят хозяева этих питомцев».

Сергей Лазарев

Сергей Лазарев с детьми и двумя питомцами, которые раньше были бездомные. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Дома у певца две собаки, которых он забрал из приюта. С Дейзи Лазарев познакомился на съемке социального ролика о бездомных животных, подружился и забрал домой. Лиса — второй питомец артиста, которого он увидел на выставке-пристройстве бездомных животных. Сын и дочь обожают питомцев. Певец рассказал нам: «Конечно, забота о животных тоже дисциплинирует детей. Они порой сами напоминают, что собак надо покормить, выгулять. И так они тоже учатся понимать, что такое ответственность, забота».

Виктория Боня

Виктория Боня с 19-летней Муркой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

У блогера, экс-звезда «Дома-2» Виктории Бони живет кот Мусик, которого она год назад забрала из приюта в Москве. И кошка постарше — 19-летняя Мурка, которая тоже когда-то была «бездомной москвичкой». Подписчики Бони любят ее кота и кошку, наблюдают за их жизнью с хозяйкой в апартаментах во французском курортном городке Кап-д’Ае на границе с Монако. Воздушные ванны Мурка и Мусик принимают на веранде с видом на Средиземное море.

Еще недавно Мурка была грозой и авторитетом для кошаков на этой части побережья, но последний год из-за возраста «сдала». Месяц назад кошка стала отказываться от еды и воды, и ветеринар сообщил Виктории, что Мурке осталось жить считанные дни — из-за неоперабельной опухоли, которая мешает работе кишечника. Боня сутки проплакала, а потом решила бороться, чтобы продлить жизнь кошке: возила ее неделю на капельницы в ветеринарную клинику, дома кормила из пипетки. «Буду бороться за каждый день проведенный вместе с Мурочкой!» — сообщила Боня.

И Мурочка ожила! Появился аппетит и настроение. Боня тут же воспользовалась ситуацией и осуществила давнюю договоренность: с Муркой поработал известный ветеринар-остеопат — провел два сеанса. Вика считает, что у ее кошки был перекошен таз из-за возраста, из-за чего ей было больно ходить — а теперь она стала двигаться ровно и бодро. Сеанс у раскрученного остеопата стоит больших денег — 5 тысяч евро (или 498 тысячи рублей), но с кошечкой Бони он работал «по бартеру», за рекламу его услуг в соцсетях блогера. Теперь подписчики Бони желают Мурочке стать четвероногой долгожительницы Сети.

Дима Билан

Дима Билан и его шахтер. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Певец Дима Билан три года назад забрал своего котика из приюта для бездомных животных в Донецке. Незадолго до этого умер его кот Соломон. В приюте к Диме подошел такой же черный (как его Соломон) кот — потрогал лапой и начал лизать руки. Сердце Билана растаяло. И питомец из приюта получил имя Шахтер и быстро стал хозяйничать в загородном доме звезды.

Когда котик заболел, Дима тут же стал действовать. Симптомы были тревожные — Шахтер стал отказывается от еды и воды, начались проблемы с координацией. Ветеринары диагностировали острое воспаление — лечение антибиотиками и другими препаратами не давало эффекта. Было необходимо дефицитное импортное лекарство, Билан попросил помощи у подписчиков в соцсетях — и откликнулись сердобольные москвичи, препарат был найден, а Шахтер спасен. Сейчас коту около 11 лет. Полтора месяцы в ветеринарной клинике обошлись артисту в несколько миллионов рублей, но жизнь кота была спасена.

Билан продолжает помогать бездомным животным: «С кошачьими приютами у меня связано много личных историй, которые до сих пор не заканчиваются. Кошки — это моя большая отдушина...»

Ольга Орлова

Ольга Орлова и Соня. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ведущая «Дома-2», певица Ольга Орлова много лет помогает спасать бездомных животных. У Орловой дома живут и собаки, и кошки, она помогает приютам, постоянно размещает соответствующие объявления в соцсетях.

Недавно случилось ЧП, в котором Ольга винит себя, хотя это просто стечение обстоятельств. Кошка Соня была любимицей всех членов семьи Орловой, но она была больна синдромом Аддисона, это редкое врожденное заболевание. Поэтому Соня нуждалась в пожизненном приеме гормонов. В какой-то момент кошка изменила поведение — стала вялой и перестала есть. Орлова забеспокоилась, что приобрела поддельный импортный препарат, писала:

«Боюсь, что это либо не те кали, либо я перепутала дозировку». В ветеринарной клинике 3-летнюю Соню спасти не смогли, причина смерти — «остановка сердца на фоне кровотечения в брюшную полость и сопутствующего коморбидного состояния».

В клинике Соня была три дня, за это время Орлова заплатила 180 тыс. руб. Но руководство клиники приняло решение эти деньги Ольги вернуть, а она перевела всю сумму на лечение двух собак из приюта для бездомных животных.

Орлова очень переживает: «Стараюсь отвлечься на что-то, но мысли все равно меня точат изнутри. Хочу посадить на участке красивое дерево. Туда в биоурне поместить прах Сони. Мне кажется, что это экологичный и символичный способ почтить память питомца. Биоурна — это биоразлагаемая емкость, внутри она разделена на 2 камеры — в нижнюю засыпается прах, а в верхнюю помещают семена дерева и питательную среду. Между камерами есть съемный элемент, он создает буферную зону. Это важно, потому что сам по себе кремационный прах довольно щелочной, и прямой контакт с молодыми корнями мог бы их повредить. Со временем пробковая оболочка урны разлагается, а минералы из праха становятся для дерева удобрением. Просто насыпать прах в обычную землю нельзя — это навредит и дереву, и экологии».

Подружка Ксения Бородина два месяца назад (через пару дней после смерти Сони) подарила Орловой котенка породы мейкун, сообщив, что спасла его на улице.

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