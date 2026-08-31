Дефицит бензина в Архангельской области из-за блокировки в Мурманске? В сетях появилось сообщение, чтобы поссорить два региона

В нескольких регионах России вновь осложнилась ситуация с топливом. Это мгновенно стало поводом для информационных вбросов различных фейков. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В нескольких регионах России вновь осложнилась ситуация с топливом. Это мгновенно стало поводом для информационных вбросов различных фейков. Так в сети появились сообщения, затрагивающие Арктическую зону страны. На видео с некого совещания губернатор Архангельской области заявляет, что глава Мурманской области заблокировал разгрузку танкеров с топливом, из-за чего случился дефицит топлива именно на Русском Севере. «Комсомольская правда» выяснила, есть ли основание доверять таким сообщениям.

Проверка проводилась совместно с проектом «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации. Появлению видео с Александром Цыбульским предшествовал вброс дипфейка с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Он якобы угрожал, что готов заблокировать разгрузку топливных танкеров, даже выдвинул ультиматум о передаче семидесяти процентов объема в пользу своего региона.

В ролике с «совещания» в Архангельской области глава региона ссылается именно на эти заявления и уверяют, что причина дефицита топлива возникла именно за соседей.

Оперштаб Мурманской области официально опроверг данную провокацию, назвав ее целенаправленным вбросом. Анализ логистики и реальных причин нехватки топлива полностью развенчивает этот миф.

Главным доказательством лживости информации является сам источник. В основу фейка легло видео, сфабрикованное с помощью нейросетей. Злоумышленники сгенерировали лицо и голос Андрея Чибиса , чтобы придать словам видимость достоверности. За основу манипуляторы взяли реальный ролик от двенадцатого мая две тысячи двадцать пятого года. В оригинале губернатор давал поручение ограничить рост платежей за ЖКХ в пределах пятнадцати процентов, однако контекст был полностью искажен.

В Архангельской области тоже был вброшен дипфейк с участием губернатора. На это указывает монотонность голоса и сомнительные формулировки.

Тем более, правительство региона официально разъяснило, что сложности с поставками топлива носят объективный характер и связаны с общероссийскими факторами. Основная проблема заключается во временном сокращении объемов производства на нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводах страны из-за плановых ремонтов. Это неизбежно сказалось на сроках отгрузки и нарушило ритмичность поставок нефтепродуктов на северные территории. Никаких искусственных барьеров в этой цепочке не существует.

Топливо в Архангельскую область доставляется по железной дороге в вагонах-цистернах, а также с помощью бензовозов, которые перевозят нефтепродукты напрямую с ближайших заводов. Танкерный флот из Мурманска не является основным каналом снабжения. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в отчетах о стабилизации ситуации акцентирует внимание именно на прибытии железнодорожных составов и автомобильных цистерн, что исключает зависимость от мурманских портов.