Диспансеризация-2026: кому положена, как пройти и что для этого нужно

Разве есть что-то важнее собственного здоровья? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

ДИАГНОСТИКА НА РАННИХ ЭТАПАХ

С 2013 года в России ввели всеобщую диспансеризацию. Она включает бесплатный медицинский осмотр и комплекс анализов для выявления на ранних этапах проблем со здоровьем. Сегодня подобные программы работают по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

- Представьте, что диспансеризация – это как тестирование сложного механизма. Сначала вы проверяете базовые параметры. Если все в норме, и система работает штатно – это отличная новость, которую можно получить за пару часов. А вот если произошел сбой, то вы хотя бы знаете, где его искать, и это уже половина победы, – объяснил главный врач барнаульской больницы скорой медицинской помощи № 2 Александр Берестенников.

В ходе диспансеризации все чаще удается обнаружить онкологические, сердечно-сосудистые и другие серьезные заболевания и остановить их развитие на ранних этапах.

В Алтайском крае, например, в прошлом году именно диспансеризация позволила выявить более 1300 случаев злокачественных новообразований, причем у 82,7% пациентов – на ранней стадии. В регионе эффективен формат «Диспансеризация за день», когда для пациентов открывают «зеленый коридор» ко всем обследованиям по списку. Пройти их можно за пару часов. К этому формату уже присоединились 49 поликлиник, за год в них прошли диспансеризацию более 369 тысяч человек.

УДОБНО ТЕМ, КТО РАБОТАЕТ

Диспансеризация доступна всем гражданам России и является важной составляющей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Для работающих россиян государство предусмотрело трудовые гарантии – освобождение на определённый период от работы с сохранением среднего заработка (см.ниже).

В некоторых регионах пошли еще дальше. В Кировской области запустили проект «Диспансеризация выходного дня» – это еженедельная акция, которая проходит во всех поликлиниках Кировского клинико-диагностического центра. С начала года по этой схеме обследование прошли более 1200 человек.

- Для работающих людей это прекрасная возможность в удобное время проверить ключевые показатели здоровья – без спешки сдать анализы, пройти инструментальную диагностику и посетить специалистов, – прокомментировала главный врач Кировского клинико-диагностического центра Софья Войтко.

Пациентка кировской поликлиники № 3 Елена – одна из тех, кто долго откладывал визит к врачу «на потом», потому что в рабочие дни всегда находились «более важные дела». В выходной выбраться на диспансеризацию оказалось проще.

- Хорошо, что сделала это: на маммографии выявили изменения, и теперь я прохожу дополнительное обследование в онкоцентре. Уверена: если вовремя выявить болезнь, есть все шансы полностью вылечиться. Всем знакомым теперь говорю: не пренебрегайте диспансеризацией.

Пройти диспансеризацию можно в рабочий день, не теряя зарплаты. Фото: Максим МИШИН/Пресс-служба Мэра и правительства Москвы.

10 ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

- Кому нужна диспансеризация?

- С 18 лет до 39 лет проходить диспансеризацию нужно раз в три года, а после 40 лет – ежегодно. Также всем гражданам доступен ежегодный профилактический осмотр – сокращенный чек-ап организма.

- Как попасть на диспансеризацию?

- Записаться к участковому врачу через Госуслуги, позвонив в поликлинику или посетив её с паспортом и медицинским полисом.

- Диспансеризация и профилактический осмотр — это одно и то же?

- Профосмотр входит в первый этап диспансеризации – это сокращенный перечень обследований, который можно пройти самостоятельно, обратившись к терапевту. Профосмотры проходят в «перерыве» между диспансеризациями в возрасте с 18 до 39 лет. В ходе профосмотра врач соберет информацию о пациенте и его здоровье, измерит рост, вес, артериальное давление, назначит ряд обследований, в частности, для определения уровня холестерина и глюкозы в крови.

- Как проходит диспансеризация?

- Первый этап включает профосмотр и дополнительные обследования на возможные онкологические заболевания. Даже если у пациента нет жалоб на здоровье, женщин направляют на маммографию и мазок с шейки матки, а мужчин – на определение в крови простат-специфического антигена. Предусмотрен и ряд других исследований и осмотров. Второй этап назначает лечащий врач, руководствуясь необходимостью проведения дополнительных обследований, чтобы поставить диагноз. Перечень исследований и консультаций – индивидуальный.

- Обязан ли работодатель отпускать работника на диспансеризацию?

- Да. Работникам в возрасте от 18 до 39 лет включительно на диспансеризацию положено освобождение от работы на один рабочий день раз в три года, а в возрасте 40 лет и старше – на один рабочий день каждый год. Работающим пенсионерам и работникам предпенсионного возраста (за пять и менее лет до пенсии)– на два рабочих дня ежегодно. Во всех случаях за работником сохраняются место работы (должность) и средний заработок.

- Оплачиваются ли дни диспансеризации?

- Да – в размере среднего заработка, поскольку диспансеризация является частью государственной программы охраны здоровья граждан.

- Что делать, если за отведенный день не удалось пройти всех врачей?

- Дополнительные дни обследования работодатель не обязан оплачивать как рабочие. По взаимной договоренности он может предоставить на время обследования отпуск без сохранения зарплаты, но это не является обязанностью.

- Нужно ли писать заявление для прохождения диспансеризации?

- Да. Основанием для освобождения от работы является письменное заявление в свободной форме. День или дни, отведенные для прохождения диспансеризации, согласовываются с работодателем.

- Нужно ли подтверждать факт прохождения диспансеризации?

- Да. Для оплаты дня по среднему заработку работодателю требуется справка из медицинской организации, подтверждающая прохождение диспансеризации.

- Можно ли проходить диспансеризацию чаще, чем раз в три года?

- Нет, это будет считаться обычным профосмотром. В этом случае освобождение от работы с сохранением среднего заработка не предусмотрено. В 2026 году диспансеризацию проходят граждане России 2008, 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987 годов рождения и старше.

НА ЗАМЕТКУ

Узнать больше о диспансеризации и найти ближайшую поликлинику можно на официальном портале Минздрава России о здоровье www.takzdorovo.ru