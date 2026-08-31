С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу важное изменение: запрет на продажу вейпов и кальянов на остановках. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу важное изменение: запрет на продажу вейпов и кальянов на остановках. Новый закон касается всех видов общественного транспорта в городах и пригородах. В «Здоровом Отечестве» подсчитали, сколько денег регионы смогут сэкономить на лечении последствий вейпинга.

Запрет на продажу вейпов и кальянов на остановках: Главное

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу новый закон, который запрещает продавать табачные и никотинсодержащие изделия (кальяны и любые устройства для потребления никотина) на остановках общественного транспорта: автобусов, троллейбусов, трамваем, электричек и так далее.

В Общероссийском общественном движении «Здоровое Отечество» эту меру поддерживают. «Это логичный шаг в части защиты здоровья граждан, особенно, молодежи», — говорит председатель Екатерина Лещинская. Она напомнила, что раньше государство уже дало регионам право самим ограничивать продажу вейпов на своей территории — теперь появилось и общефедеральное требование.

Новый закон касается всех видов общественного транспорта в городах и пригородах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выгода от нового закона в разных регионах России

В подкреплении своих слов «Здоровое Отечество» провело интересные расчеты — сколько денег принесет регионам этот запрет, благодаря экономии на лечении курильщиков. В организации считают, что общий ежегодный ущерб для страны от вейпинга составляет около 500 миллиардов рублей, и если разбить эту цифру на регионы, исходя из численности населения, то получаются вот такие цифры экономии:

Москва — до 45 млрд рублей

Московская область — до 30 млрд рублей

Краснодарский край — до 20 млрд рублей

Санкт-Петербург — до 19 млрд рублей

Свердловская область — до 14 млрд рублей

Татарстан — до 14 млрд рублей

Нижегородская область — до 11 млрд рублей

Новосибирская область — до 10 млрд рублей

Регион с населением 1–1,5 млн человек — до 6 млрд рублей

Небольшой регион до 500 тыс. человек — до 2 млрд рублей.

В чем опасность вейпов

«Это средства, которые сегодня тратятся на лечение последствий вейпинга, выплаты по нетрудоспособности и спасение пациентов с острыми лёгочными патологиями. Регионы не видят эти деньги как прямую строку в бюджете, но они уходят из системы ежедневно», — поясняет Лещинская.

Отдельная проблема — дешёвые вейпы, которые часто взрываются или загораются. Из-за этого случаются пожары в жилых домах, на выезд приходится тратить ресурсы МЧС, вызывать спасателей, медиков, коммунальные службы. Всё это — дополнительная нагрузка на бюджеты всех уровней.

Исходя из этой логики, запретив вейпы вообще государство не потеряет деньги, а предотвратит масштабную нагрузку на здравоохранение и сохранит здоровье будущих поколений.

В ТЕМУ

Допарили до рака: вейпы и электронные сигареты могут вызывать рак легкого и полости рта

КСТАТИ

Каким будет запрет на продажу вейпов в России: Госдума сделала важное заявление