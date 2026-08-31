Россияне рассказали, чем занимаются их дети вне школы

Оказалось, что наибольшей популярностью пользуется спорт Фото: Ольга ЮШКОВА.

Родителям напомнили, что они могут вернуть до 14,3 тысячи рублей за платные кружки и секции. Такой налоговый положен всем работающим ежегодно. В связи с этим сайт KP.RU провел опрос и узнал, а чем же еще, кроме школы, занимаются или занимались какое-то время дети россиян.

Оказалось, что наибольшей популярностью пользуется спорт. Целых 25% опрошенных рассказали, что после школы дети ходят на футбол, баскетбол, гимнастику, в бассейн, катаются на коньках и т.д. Участники опроса отметили, что считают спорт – важнейшим развивающим фактором, дети не только получают сильные мышцы, крепкий иммунитет, но и учатся ответственности, организованности, закаляют характер.

11% опрошенных рассказали, что их дети тоже выбирают физические активности, но это не спорт, а танцы. Причем родители отметили, что танцевать ходят не только девочки, но и мальчики.

13% россиян рассказали, что их дети учатся музыке, кто-то играет на музыкальных инструментах, кто-то – поет. Детям нравится, и родителям приятно, что школьник всесторонне развивается.

А вот 14% участников опроса рассказали, что, кроме школы, дети ходят еще и к репетиторам и там снова изучают школьные предметы, на спорт и творческие кружки времени не всегда хватает.

Еще 9% родителей рассказали, что дети изучают иностранные языки, респонденты считают это наиважнейшим пунктом развития ребенка, многие уверены, что это пригодится и в работе, и для поездок по миру.

Еще столько же рассказали, что у них ребенок творческий и ходит на рисование. А 4%, напротив, имею склонность к точным наукам и изучают IT.

3% россиян рассказали, что ребенок ходит в кружок по рукоделию: вышивает, плетет из бисера, учится резьбе по дереву и пр.

А еще 3% выбрали вариант «другое». Некоторые отметили, что их дети ходят сразу в несколько кружков и стараются перепробовать как можно больше разных новых направлений.

«Спорт, музыка, рисование и лепка из глины, кружок научный, куда мой только не ходит», - рассказывает участница опроса.

Россияне рассказали, чем занимаются их дети вне школы Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

А вот оставшиеся 9% заявили, что их дети после школы никуда не ходят, а просто отдыхают, гуляют, занимаются домашними заданиями или проводят время с родными и друзьями.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджере Telegram. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 550 человек.