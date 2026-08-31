Центральную Россию ждёт нестабильная зима: Синоптики дали прогноз

Уже сейчас ясно, что зима будет неустойчивая. Похолодания будут чередоваться с затяжными оттепелями Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Гидрометцентр России поделился прогнозами на осень и даже зиму. Понятно, что предсказания на столь долгий срок - это картина широкими мазками, речь идет о тенденциях. Средняя температура трех осенних месяцев в Москве и соседних регионах Центральной России, по расчетам синоптиков. будет около климатической нормы или чуть выше. Теплые аномалии вероятнее всего в сентябре - проще говоря, у нас есть все шансы на хорошее бабье лето.

При этом дождей (а точнее, осадков, потому как в конце осени и снег возможен), скорее всего, будет больше, чем обычно. По климатическим нормам, в сентябре в Москве случается 9 мокрых дней (в среднем, конечно), в октябре 11, в ноябре - 10 дней с осадками. В 2026-м, вероятно, дождить будет чаще. Грибники радуются: теплый и сырой сентябрь дает надежду на изобилие опят, рыжиков, груздей.

Что дальше?

- Уже сейчас ясно, что зима будет неустойчивая. Похолодания будут чередоваться с затяжными оттепелями по 5 - 7 дней, когда вместе мокрым снегом может выпадать - дождь, оттепели - сменяться похолоданиями с вторжением арктических воздушных масс. Погода преподнесет не один сюрприз, - предупредил директор Гидрометцентра России Юрий Симонов.

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