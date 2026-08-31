В Мурманской области опровергли сообщения о мобилизации и закрытии границ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о начале мобилизации сразу после выборов – с таким посылом в соцсетях появилось видео с «закрытого» совещания. А следом появился еще один секретный документ, якобы о закрытии границ. «Комсомольская правда» разбиралась, что это за «доказательства».

Проверка проводилась совместно с проектом «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Она показала: перед нами 100-процентный цифровой фейк, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта для подрыва социальной стабильности и создания панических настроений среди жителей региона.Оперативный штаб Мурманской области выступил с официальным опровержением:

- В интернет вбросили очередное фейковое видео якобы с участием губернатора Андрея Чибиса. В нем «слитое в сеть» закрытое совещание, в котором говорится о предстоящей мобилизации. Будьте бдительны — сегодня с помощью нейросетей возможно создать видео с лицом и голосом любого человека. Напомним, это уже далеко не первая попытка вбросить в интернет-пространство региона фальшивое видео с лицом губернатора Андрея Чибиса.

Специалисты выяснили, что за основу фальшивки взяли реальную архивную видеозапись оперативного совещания правительства Мурманской области от 1 декабря 2025 года. С помощью искусственного интеллекта авторы вброса подменили звуковую дорожку.

Основное распространение фальсифицированного видео шло через сеть автоматизированных ботов. После выхода опровержения многие паблики, успевшие перепостить видео, начали массово удалять публикации.

Спустя некоторое время провокаторы попытались развить панический нарратив, запустив в сеть поддельный «документ» с грифом «для служебного пользования», в котором утверждалось, будто в регионе закрываются границы и запускаются мобилизационные мероприятия.

Оперштаб Заполярья снова выступил с официальным опровержением и конкретным указанием заинтересованной стороны:

- В социальных сетях распространяется поддельный документ, в котором говорится о закрытии границ и проведении мобилизационных мероприятий. Это – фейк! Распространение такой информации – один из методов вражеского информационно-психологического влияния спецслужб Украины.

Главный прокол авторов информационной атаки заключается в незнании законодательства Российской Федерации. Объявление мобилизационных мероприятий или принятие решений о закрытии государственных границ — это исключительная прерогатива федеральных органов власти и президента. Ни один глава субъекта Российской Федерации не наделен юридическими полномочиями принимать подобные решения или издавать соответствующие указы.Официальные лица и ведомства России неоднократно подчеркивали, что никаких планов по проведению новой волны мобилизации в стране нет. Все текущие задачи Вооруженных Сил РФ полностью закрываются за кандидатов на контрактную службу и добровольцев.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков ранее четко заявил, что никакой новой волны мобилизации в России не будет. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев также заявил, что мобилизация в стране не планируется, так как темпы комплектования армейских подразделений военнослужащими по контракту полностью удовлетворяют потребности фронта.