Новую женщину Диброва смутили вопросом про его бывшую жену: «Но он до сих пор любит Полину?»

Новая избранница телеведущего – Екатерина Гусева

Интервью длилось три с половиной часа. За это время Собчак и Дибров много чего обсудили. Поучаствовала в беседе и новая избранница телеведущего – Екатерина Гусева (не путать с актрисой Екатериной Гусевой), женщина 40+.

Напомним, в прошлом году Дмитрий Дибров развелся со своей четвертой женой Полина (она моложе его на 30 лет). Дмитрий и Полина Дибровы прожила вместе 16 лет, у них трое сыновей. Полина ушла к миллиардеру Роману Товстику, который ради неё развелся с женой Еленой. Эта история стала одним из главных светских скандалов 2025 года.

Собчак назвала Диброва «человеком большого масштаба, который немного потерялся в сегодняшнем времени». Она, «как и вся страна, росла на эфирах Дмитрия Диброва». И вообще он большой интеллектуал. Дибров спорить не стал.

Рассуждая о том, чем простолюдин отличается от интеллектуала, Дибров сделал признание: в 90-е он был активным участником свингерского движения. Собчак его пожурила, мол, зачем запечатлелся с Ольгой Бузовой на фоне надписи: нормально ли иметь открытые отношения? Но Диброва не так просто смутить. Даже «сложную тему» такую, как открытые отношения, он стал обсуждать с точки зрения Толстого и Достоевского. Долго и нудно. Как и положено интеллектуалу.

Зачем вам это нужно? – докапывалась Собчак. «Вот если бы вам много лет назад (молодому ещё Диброву) показали вас с Ольгой Бузовой, обсуждающих, нормально ли иметь открытые отношения, вы бы ужаснулись».

Нет, не ужаснулся, потому что:

- Я вынужден (особенно после смерти коллег Алексея Пиманова и Владимира Молчанова) хвататься за любую возможность даже в желтом проекте нести эту дибровскую несгибаемую проповедь творчества (что бы это ни значило – Ред.). Это и есть казачье убеждение (Дибров с Дона, из Ростова-на-Дону). Ты должен служить там, куда тебя поставят…

Обсудили ещё Набокова от «Лолиты» до «Защиты Лужина»… Одна из тем интервью шла под заголовком: зачем Дибров сражается с Сатаной. Поговорили про элегантное старение. Про Влада Листьева и Владимира Познера. О важности денег в жизни русского интеллигента. Чем эрудиты отличаются от интеллектуалов. Что дало Диброву телевидение и его отношения с Константином Эрнстом.

На канале «ОсторожноСобчак» Ксения Собчак взяла интервью у Дмитрия Диброва

Но всё это было не так интересно, как тема любви Диброва к молоденьким девушкам. Собчак говорит:

- У вас всегда были молоденькие жены.

Дибров:

- Только однажды. Все остальные жены были моими ровесницами. Последний раз (вероятно до Полины – Ред.) я был женат в 1988 году. У меня были романы со взрослыми женщинами, у меня были романы с некрасивыми женщинами, Господи, как меня к ним тянуло. Если бы вы знали, сколько было достойных ровесниц в моей романтической судьбе. При Полине – уже нет, потому что при Полине мне была важна семья и дети.

Рассказал про отношения с Полиной сейчас:

- У нас абсолютно нормальные отношения, никто друг другу дорогу не переходит…

Интервью было очень длинным, в нём поучаствовала и новая возлюбленная Дмитрия Диброва - Екатерина Гусева. Она рассказала, что Дибров – типичный сапиосексуал. Женщины влюбляются наповал в его интеллект: «От Димы я всегда узнаю что-то новое. Невозможно не влюбиться в интеллект Дмитрия, особенно, когда мы так (интеллектуально) дополняем друг друга», - рассказала Гусева.

- Но он до сих пор любит Полину? – спросила её Собчак

- Не могу сказать, что это любовь, - слегка растерялась Гусева. - Здесь любовь к семье. К детям. Ему очень горько, когда дети приходят в его дом и потому уходят в чужой дом (где живет Роман Товстик с Полиной – Ред.).

Потом снова говорил Дибров:

- Я полностью признаю за Полиной право выбора. Она лучше знает, чем я отличаюсь от Романа. Пусть она за это и несет ответственность. Обижен ли я? Нет. Копить обиду – это значит, сеять зло вокруг себя. Надо сеять вокруг себя жизнь...

Дибров допускает, считает христианским поступком, что через какое-то время он, Роман, Полина и их дети будут сидеть за одним столом и вместе обедать.

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