В Испании высмеяли премьера Санчеса за обвинение РФ в причастности к штурму Сеуты

Кошмар начался 30 июля, когда несметные толпы в основном молодых парней из Марокко, Алжира и стран к югу от Сахары бросились штурмовать Сеуту Фото: REUTERS.

Глава правительства Испании Педро Санчес обвинил в памятном прорыве нелегальных мигрантов в испанский город Сеуту на побережье Африки… Россию и Израиль.

В конце июля 72 000 отчаянных мигрантов пошли на штурм испанского анклава в Африке. При прорыве погибли (утонули) не менее 100 человек, последовали обвинения от ЕС в адрес испанского правительства, не сумевшего защитить свою территорию. Публиковались подозрения и в адрес властей Марокко: местная полиция на этот раз как будто подводила беглецов к испанскому рубежу с пожеланиями успешного нарушения границы.

Но все эти факты в глазах испанского премьера оказались вовсе не достойными внимания: «Когда люди занимаются спекуляциями насчет участия в этом деле властей Марокко, я это категорически отвергаю», - заявил Санчес.

«Ложные новости (о возможности иммигрировать в Европу через Сеуту — Ред.) распространялись через аккаунты в соцсетях, которые связаны с Россией, Израилем, а также международным ультраправым движением», — заявил премьер Санчес в интервью радиостанции Cadena SER.

Над этим откровением премьера посмеялись его собственные соотечественники. «Господин Санчес страдает от смеси паранойи с конспирологией, - иронизирует официальный представитель оппозиционной Народной партии Испании Борха Семпер. – Я бы назвал его болезнь «конспиронойей»».

Естественно, версию Санчеса разнес в пух и прах и представитель израильского МИДа, назвавший слова премьера «враньем и теорией заговора». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг обвинения испанца лаконично: Россия «не имеет» никакого отношения к событиям в Сеуте.

Глава правительства Испании Педро Санчес обвинил в памятном прорыве нелегальных мигрантов в испанский город Сеуту на побережье Африки… Россию и Израиль Фото: REUTERS.

А вот в подконтрольной властям Евросоюза прессе к выступлению Санчеса отнеслись без малейшей критики — транслировали это как мнение, имеющее право на существование.

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