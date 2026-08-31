Энергия страны сегодня здесь

Дальний Восток развивается. И экономически, и по-человечески. Появляются новые предприятия. Становятся комфортнее города. Это результат больших усилий, которые уже десять лет прикладывают правительство, профильные министерства и ведомства, а также региональные власти.
Опережающий рост регионов Дальнего Востока и Арктики наглядно показывают цифры. Но еще лучше это проиллюстрируют те, кто воспользовался мерами поддержки и лично приложил руку к развитию макрорегиона. А также те, кто курирует их реализацию, тонкую настройку под конкретные запросы людей. В преддверии ВЭФ-2026 «Комсомолка» поговорила с представителями разных сфер, причастных к преображению Дальнего Востока и Арктики.
Мастер-планы городов ДФО
В 2023 году утверждено 25 мастер-планов дальневосточных городов; в них заложено более 1000 инфраструктурных объектов.
Сегодня 233 объекта завершены, почти 400 в стадии строительства.
По данным ВЦИОМ, 84% жителей считают программу реновации городов полезной, а 65% уже заметили положительные изменения за последние 1–2 года.
По данным КРДВ.
Елена ХАРИСОВА, генеральный директор Фонда развития ИНТЦ «Русский»:
– Для нас в приоритете те технологические проекты, в которых виден будущий продукт производства и реальный заказчик. Научная идея очень важна. Но наша задача – помочь ей пройти весь путь до конкретного практического результата.
В первую очередь мы специализируемся на следующих направлениях: биомедицина, фармацевтика, медицинские изделия, новые материалы, морская инженерия. Например, оригинальные препараты из морских организмов, цифровые решения для судоходства и портов. Особенно важна тема глубокой переработки водных ресурсов Дальнего Востока. Мы должны не только добывать сырье, но и создавать новые продукты. В этом одно из ключевых направлений нашего развития.
Есть отдельный проект – 100 научных и инженерных команд. Наша задача – найти им сильных инженеров, ученых. И не только поддержать исследования, но и создать вокруг них команды, которые могут добиться практического результата. Мы собираем эти команды со всей России, чтобы они могли вывести продукт на рынок. И что очень важно – мы не просто делаем специалистам предложение о работе. Мы показываем масштаб задачи, какая среда вокруг будет создана, какая инфраструктура есть у резидента, есть ли партнер от бизнеса. И самое главное – возможность увидеть реализацию продукта.
К примеру, у нас есть семейная пара ученых, которые сейчас возвращаются в Россию из Китая. Они уехали 30 лет назад. А сейчас возвращаются, чтобы передать свои знания новому поколению. Оба работают в направлении фармакогенетики и придумали лекарство от миопии (близорукости. – Прим. ред.). Для них мы нашли компанию-резидента, которая будет его разрабатывать.
Всего у нас 18 технологических компаний – резидентов ИНТЦ, они находятся на разных стадиях разработки продукта и его коммерциализации. Между сильной идеей и продуктом лежит очень большой путь: нужно провести испытания, проверить технологию. Наша задача – максимально сократить этот путь для компании. Для нас принципиально соединить эти два мира – науки и производства. Ученый должен понимать, для кого и зачем продукт создается.
ЦИФРА
7430 м2 составляет площадь пилотной площадки инновационного научно-технологического центра на о. Русский. Ведется строительство двух научно-образовательных кластеров – «ИТ-Парк» и «Биотехнологии» – общей площадью более 50 тысяч кв. метров.
По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
Денис ГРОСЬ, серийный предприниматель, председатель Союза резидентов преференциальных режимов:
– Дальний Восток – край возможностей. Здесь относительно небольшая конкуренция. Почти в любом направлении, которым рынок на западе страны насыщен, здесь можно развиваться. Тем более что в регионе работает сразу несколько преференциальных режимов. Есть налоговые льготы, готовая инфраструктура в ТОР (инженерные коммуникации, дороги), административная поддержка. Все не на бумаге, а реально.
Со следующего года разрозненные преференциальные режимы должны объединиться в Единую территорию опережающего развития, которая протянется от Байкала до Курил. Любой инвестиционный проект на территории ДФО сможет получить статус ее резидента.
Если говорить про конкретные ниши, то для малого и среднего бизнеса самая перспективная, на мой взгляд, – это экспорт услуг. Например, туристических и медицинских. С точки зрения туризма здесь неизведанный, чистый край, его природный потенциал еще недораскрыт. Особенно в сфере премиального отдыха.
В области медицины в регионе нужно отметить достойное сочетание цены и качества. Обеспечив соответствующий сервис (языковой и привычный для иностранцев), можно будет привлекать туристов. Уже сейчас это может быть репродуктивное или офтальмологическое направление. В ближайшей перспективе – превентивная медицина и, более широко, индустрия холистического здоровья: диагностика, естественное оздоровление, БАДы из дальневосточных эндемиков, правильное питание и нагрузки, туры для эмоционального и духовного баланса.
КОНКРЕТНО
Инвестиционные проекты в ДФО и АЗРФ
• Количество проектов, реализуемых резидентами по соглашениям с КРДВ, – более 4000.
• Обязательства инвесторов по этим проектам – 15 трлн рублей, вложено 6,8 трлн.
• Реализовано более 1400 инвест-проектов.
• Для реализации проектов предоставлено 62 тыс. га земельных участков, обеспечено подключение 300 МВт электрической мощности (в процессе присоединения еще 500 МВт).
По данным КРДВ.
Гасан Гасанбалаев, заместитель генерального директора КРДВ по социальному развитию:
– У всей страны на слуху большие позитивные перемены, которые происходят на Дальнем Востоке. Запускаются инвестиционные проекты, появляется новая социальная инфраструктура, меняется облик городов. Фиксируем большой интерес к макрорегиону: студенты со всей страны едут учиться в дальневосточные университеты и колледжи, работники едут на крупные предприятия, увеличивается турпоток.
К примеру, по сравнению с 2021 годом в четыре раза выросло число абитуриентов из других регионов. Они едут за качественным образованием, которое тесно связано с практикой, а значит, с гарантированным трудоустройством после выпуска.
Новые предприятия в ключевых отраслях экономики готовы обеспечить работой и мерами поддержки. Логистика, добывающая промышленность, транспорт, энергетика, IT, креативная экономика – везде нужны люди.
Заработная плата у резидентов преференциальных режимов более чем на 50% выше, чем средняя по РФ. Сами предприятия – новые, современные, высокотехнологические.
Для молодых специалистов здесь возможен быстрый карьерный рост, в связи с не такой большой конкуренцией, как в центральной части нашей страны. Ну и быть лично причастным к реализации масштабных проектов –
тоже важный профессиональный и жизненный опыт. Строить космодром, огромный газоперерабатывающий завод, судостроительный кластер или быть резидентом центра биотехнологий – это то, о чем можно будет с гордостью рассказывать внукам.
Плюс уникальные проекты и меры поддержки, которые есть только на Дальнем Востоке, – ипотека под 2% и льготная аренда, «Гектар» на Дальнем Востоке и в Арктике, поддержка бизнеса и другие. Безусловно, меняются и города региона. Выходя с современного предприятия, человек должен идти домой по комфортному городу. На этот вызов отвечает программа мастер-планов городов ДФО.
Сегодня энергия развития страны – на Дальнем Востоке. В совокупности с потрясающей природой это становится важным стимулом приехать и остаться жить и работать.
Предприятия резидентов префрежимов – новые, современные, высокотехнологичные. И везде нужны люди
Материал опубликован специальном выпуске «Комсомольской правды», посвященном ВЭФ-2026