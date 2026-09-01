Кирилл Сафонов и Саша Савельева разъехались. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Саша Савельева отвела в первый класс сына Леона от Кирилла Сафонова. Пока они обживаются в России, брошенный актер ищет себя в Израиле.

Саша Савельева показала подросшего сына Леона от Кирилла Сафонова. Мальчик, которому в марте исполнилось семь лет, вернулся в Москву из Израиля, где жил вместе с отцом. Певица отвела ребенка в первый класс и поделилась кадрами с 1 сентября.

Судя по снимкам с праздника, сын пары зачислен в обычную школу. Папа ребенка на линейке замечен не был. Видимо, Сафонов отказался вернуться в Россию даже ради Леона.

Певица отвела в первый класс сына Леона от актера. Фото: Коллаж, личная страница героя публикации

Напомним, Сафонов много лет жил на две страны. Он обосновался в Израиле, на заработки прилетал в Москву. А с 2022 года порвал все связи с Россией, отказывался от предложений сниматься.

Савельева после замужества переехала к актеру. После СВО моталась между странами, так как продолжала работать в России. Общий сын артистов Леон ходил в израильскую школу, занимался большим теннисом.

И вот теперь стало известно, что Саша окончательно вернулась в Москву, прихватив с собой самое дорогое. Сафонов признавался, что почти не выходил из дома, находясь в депрессии.

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