Зеленский окончательно поплыл кукухой Фото: REUTERS.

А не пора ли Зеленского "заземлять"?

Ему показалось мало провала «40 потужных дней принуждения России к миру», в результате которого он остался без моря, логистики и с перспективой зимовать без света. Зеленский окончательно поплыл кукухой и теперь грозит гражданской авиации в небе над Россией. Дескать, если что — мы предупредили, там небезопасно, дроны летают.

Сбивать самолеты с пассажирами им, конечно, не привыкать. Через месяц будет 25 лет, как они попробовали в первый раз и уже не могут остановиться. Тогда Ту-154 авиакомпании «Сибирь», летевший из Тель-Авива в Новосибирск, был поражен над Черным морем ракетой С-200В украинской ПВО в Крыму. 78 человек - 66 пассажиров и 12 членов экипажа погибли. В 2014-м «уронили» малазийский Боинг над Донбассом, чтобы остановить наступление ополчения. И свалили это преступление на Москву.

Ему показалось мало провала «40 потужных дней принуждения России к миру» Фото: REUTERS.

Теперь угрожают уже международному гражданскому авиатрафику в небе над Россией. И вся тяжесть наших ответов по территории Украины теперь лежит на нём лично. Он подписался публично под своими угрозами. Отыграть не выйдет.

И знаете что. При очевидной серьезности угроз (мало кто сомневается в упоротости Зеленского и его банды, они знают, что пути назад у них нет и будут гадить пока могут, до последнего), может не ждать, пока «Лютый» влетит в фюзеляж Аэробуса на глиссаде где-нибудь в Подмосковье. Может уже пора лупануть так, чтобы у них никакой возможности атаковать мирные лайнеры не было.

Начать предлагаю прямо с самого инициатора «воздушной блокады». Вот кто уже точно держит мир в заложниках, как террорист. А с террористами поступают известно как.

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