Ольга Зуева требует от Данилы Козловского вернуться в США

Ольга Зуева и Данила Козловский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Скандал между актером Данилой Козловским и моделью Ольгой Зуевой набирает обороты. Экс-возлюбленная артиста подала в суд иск с требованием взыскать с него алименты на их общую дочь – шестилетнюю Оду-Валентину.

Ольга и ее дочь живут в США, в то время как Данила с женой, актрисой Оксаной Акиньшиной – в России. Поэтому Зуева обратилась в один из московских судов.

«Отец ребенка, заслуженный артист России, не выплачивает ни копейки на содержание своей дочери. Именно поэтому этот вопрос теперь решается в суде», - написала Ольга в соцсетях. Модель требует, чтобы ее бывший гражданский муж отдавал на содержание дочери 25% своих заработков.

В ответ Данила Козловский назвал слова экс-возлюбленной ложью. Актер заверил, что всегда заботился о дочери.

«Информация о том, что я уклоняюсь от содержания дочери, не соответствует действительности. Я всегда выполнял обязательства перед своим ребенком, в первую очередь, финансовые. И сейчас не избегаю данной ответственности. Я очень люблю свою дочь. Не просто финансово участвую в ее жизни, а стараюсь поддерживать ее во всем, а также проводить с ней максимум свободного от работы времени. Несмотря на ограничения в общении и то, что дочь живет далеко от меня», - заявил Данила в своем блоге.

Ольга Зуева молчать не стала и публично ответила бывшему гражданскому мужу. Она сообщила, что у нее на руках имеются все финансовые документы. Выписки из банка подтверждают, что последний раз деньги от Козловского поступали 4 июня.

Кроме того, Ольга требует, чтобы Данила вернулся в США, чтобы увидеться с дочкой.

«Что касается «ограничений в общении»: последний приезд к дочери состоялся в феврале. На мой вопрос: «Когда приедешь в следующий раз?» ответа нет до сих пор», - заявила Ольга. При этом модель пока не рассматривает возможность самой привезти дочь в Россию.

То, что актер сейчас не может полететь за океан, вероятно, объясняется тем, что он недавно вновь стал отцом. В мае Оксана Акиньшина родила ему сына, и Данила заботится о жене и о новорожденном ребенке.

Раньше Козловский при любой возможности летал в Штаты и проводил там много времени, общаясь с дочкой. Ольга Зуева давно живет в Нью-Йорке, где она еще до знакомства с Козловским работала актрисой и моделью. У нее есть американское гражданство, и ее дочь Ода-Валентина, родившаяся в Нью-Йорке, также является гражданкой США.

Ольга несколько лет жила в России вместе с Козловским, однако после начала пандемии коронавируса уроженка Владивостока вернулась в Штаты. Данила переехал вместе с ней. Ольга тогда была беременна, и пара готовилась к рождению ребенка.

В феврале 2020 года Зуева родила дочь, но отказалась возвращаться в Россию. Спустя месяц Козловский оставил гражданскую жену и новорожденную дочку в Нью-Йорке, а сам улетел в Москву на съемки сериала «Чернобыль». Там он влюбился в свою партнершу по фильму Оксану Акиньшину и расстался с Зуевой.

«Я очень виноват перед Ольгой», - говорил позже артист.

Зуева открыла в Нью-Йорке продюсерский центр, который занимается съемкой рекламы. Несколько раз в ее соцсетях мелькали романтические снимки с мужчинами, однако неизвестно, были ли это кратковременные интрижки, или же у нее есть постоянный партнер.

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