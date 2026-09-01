«Отец стал палачом для своих детей»: Бывшая жена Романа Товстика набросилась на Полину Диброву с обвинениями

Полина Диброва и Роман Товстик. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Год назад телеведущий Дмитрий Дибров расстался с молодой женой Полиной Дибровой. Супруга шоумена ушла от него к бизнесмену Роману Товстику. Ради 37-летней Полины миллионер оставил жену Елену и шестерых детей. И если Дибровы смогли остаться друзьями и договорились совместно воспитывать троих сыновей, то в семье Товстиков до сих пор кипят страсти.

Елена не смирилась с тем, что муж ушел от нее к другой женщине. В соцсетях она то и дело говорит о Полине гадости и обвиняет бывшего мужа в том, что он не заботится о детях.

В очередном посте Елена рассказала, как ее дети провели 1 сентября. Женщина обвинила экс-супруга в том, что он тратит кучу денег на сожительницу и ее детей, обеспечивая им гламурную жизнь. И при этом не дает достаточно денег собственным наследникам.

Елена перечислила все претензии к бывшему мужу. По ее словам, Роман не оплатил школы и детские сады для детей, и тем самым испортил им 1 сентября.

«1 сентября — это праздник для детей! Каким он стал для нас? Отец стал палачом для своих детей, без ответственности за тех, кого приручил; он не оплатил обратные билеты своим детям, чтобы они вернулись домой и пошли в сады, школы, которые также не оплатил, снял номера с машины, чтобы они, живя за городом, не могли ездить, осушил им бассейн в доме, за газ, свет также счета не оплачены, у них изменилась жизнь в один миг. Чтобы показать им, как мама справится со всем в один день, находясь в декрете с шестым малышом, сказав: "Ты ведь супермама". При этом он демонстрирует богемную жизнь для чужих детей и сожительницы», - написала Елена.

Роман и Елена Товстики. Фото: соцсети.

Бывшая жена бизнесмена заявила, что продолжит бороться за алименты в суде.

Тем временем Полина Диброва устала выслушивать постоянные оскорбления в свой адрес и тоже подала в суд на Елену Товстик. Экс-супруга шоумена требует 5 миллионов рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Шнуров и «Ленинград» посвятили песню Брэду Питту, который снова начал пить