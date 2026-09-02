На ВЭФ обсудили новые инструменты финансирования Дальнего Востока Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) прошла сессия «Нетипичные инструменты финансирования проектов развития на Дальнем Востоке». Участники обсудили цифровые финансовые активы, инфраструктурные и социальные облигации, а также усиление долговой дисциплины.

Директор департамента межбюджетных отношений Минфина Лариса Ерошкина отметила, что доходы дальневосточных регионов растут вдвое быстрее, чем в среднем по стране, и три субъекта, еще недавно бывшие дотационными, уже перешли в категорию регионов-доноров. Представитель ЦБ Алексей Гузнов добавил, что развитие рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) стимулирует упрощение эмиссионных процедур.

Особое внимание участники уделили проблемам, среди которых нехватка компетенций в работе с новым законодательством, а также «родовая травма» россиян — историческая потеря накоплений, что формирует потребность в быстром доступе к сбережениям.

Среди решений — облигации социального воздействия для закрепления кадров на удаленных территориях: инвестор получает вознаграждение, если специалист отработал 3–5 лет. Инфраструктурные облигации привлекли более 200 млрд рублей: из 58 проектов 14 реализуются на Дальнем Востоке. Введены ограничения по концессиям — не более 10% от доходов региона, а также лимит на цифровые валюты до 300 тыс. рублей для снижения рисков. Эксперты подчеркнули важность сочетания частных и государственных инвестиций, а также доверия к федеральному бюджету как основы для привлечения капитала.