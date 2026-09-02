Роман Карманов предложил учредить в России День креативных индустрий

Гендиректор Президентского фонда культурных инициатив, член Общественной палаты РФ Роман Карманов Фото: Андрей МИНАЕВ. Перейти в Фотобанк КП

1 сентября на площадке Восточного экономического форума состоялась дискуссия, посвященная трансформации креативной экономики. Ключевой темой сессии «От грантов к капиталу: как сделать креативную экономику объектом инвестиций» стал поиск новых инструментов для развития творческих проектов.

В ходе мероприятия генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив, член Общественной палаты РФ Роман Карманов инициировал учреждение ежегодного Дня креативных индустрий, который должен проводиться в единый для всех регионов день.

«Считаю, что в России необходимо ввести День креативных индустрий. В этот день по всей стране одновременно будут проходить круглые столы и инвестиционные мероприятия, объединяющие представителей творческих команд, бизнеса и власти на одной площадке. Оптимальная дата – 8 августа, день принятия федерального закона о развитии креативных индустрий. В Башкортостане этот опыт уже реализован, и я уверен, что другие регионы готовы его поддержать», – заявил Роман Карманов.

Предложение прозвучало не случайно. Участники сессии сошлись во мнении, что российская креативная экономика переросла стадию исключительно грантовой поддержки. Сегодня в стране сформировалось значительное число профессиональных коллективов, способных выходить на новые рынки, однако между ними и инвесторами всё еще существует информационный вакуум. Введение тематического дня, по мнению экспертов, поможет систематизировать диалог и ускорить запуск совместных инвестиционных проектов.

Стоит отметить, что Президентский фонд культурных инициатив работает с 2021 года, будучи созданным указом главы государства. За это время финансирование получили почти 12 тысяч проектов по всем 89 регионам страны, а общий объем поддержки превысил 50 миллиардов рублей.