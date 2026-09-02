Ценности, которые близки всем: На ВЭФ-2026 рассказали о подготовке и программе Международной недели «Народы России»

Слева направо: Игорь Баринов, Алексей Шевцов, Максим Древаль. Фото: Евгений ОРЛОВ

Международная неделя «Народы России» в этом году пройдет со 2 по 8 ноября. Какую программу готовят нам организаторы? Кто приедет на этот праздник? Что войдет в деловую, культурную и развлекательную часть Недели? Об этом рассказали журналистам на пресс-брифинге в рамках Восточного экономического форума, посвященном подготовке Международной недели «Народы России».

СОБЫТИЕ СТАНОВИТСЯ ЕЖЕГОДНЫМ

- Решение о проведении Международной недели «Народы России» принято главой государства: Владимир Владимирович Путин подписал соответствующий указ, и с этого года мероприятие становится ежегодным, - рассказал на брифинге заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Алексей Шевцов. - Сам выбор дат в ноябре неслучаен: он обусловлен государственным праздником - Днем народного единства.

Аппарат Совбеза – инициатор проведения Недели и один из ее основных организаторов.

- Мы работаем вместе с коллегами из других ведомств и организаций, в том числе Министерства иностранных дел, Федерального агентства по делам национальностей, Россотрудничества, российского общества «Знание», Русского географического общества и Росконгресса, который является оператором всех мероприятий, - сообщил Алексей Шевцов. - Также к работе подключены региональные администрации, мы получаем много предложений о проведении тех или иных мероприятий в субъектах федерации. Планируется, что они также будут проходить под нашим «зонтиком» Международной Недели.

Для гостей и участников организаторы подготовили множество интересных мероприятий.

- Международная неделя будет включать в себя деловую, просветительскую и познавательную программу; обучающие, спортивные и выставочные мероприятия. Они пройдут во всех регионах Российской Федерации, - рассказал Алексей Шевцов. - Основными площадками станут Центр международной торговли и национальный центр «Россия» в Москве. А в рамках кинофорума это будут площадки на Мосфильме и киностудии им. Горького.

Деловая программа пройдет со 2 по 4 ноября на площадке Центра международной торговли.

- Она призвана сформировать долгосрочную основу для укрепления единства народов, - говорит Алексей Шевцов. – На ней будут такие темы, как служение Отечеству, преемственность поколений, развитие человеческого потенциала, защита исторической правды, укрепление общероссийской гражданственности и продвижение образа России на международной арене как хранителя, защитника традиционных духовно-нравственных ценностей.

ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ ГОДА

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на брифинге рассказал о роли ведомства в подготовке и проведении Недели.

- Мы традиционно выступаем партнерами Международной недели «Народы России». Во многом мы будем отвечать именно за смысловую нагрузку в проведении мероприятий. Темы профилактики экстремизма на национальной религиозной почве, укрепления российской гражданской идентичности, мира, межнационального и межрелигиозного согласия в нашей стране станут ключевыми в мероприятиях, которые мы будем проводить, - отметил Игорь Баринов.

Игорь Баринов напомнил, что в стране начала действовать новая Стратегия государственной национальной политики. Одно из ключевых мест в ней занимает модель региональной реализации государственной национальной политики в субъектах федерации. И это будет обсуждаться с представителями регионов.

- Это важно еще и потому, что мы видим - особенно после начала специальной военной операции - как тему межнационального мира и согласия в нашей стране пытаются использовать наши оппоненты, - сказал Баринов. - Именно сюда они направляют свои основные финансовые, идеологические и людские ресурсы, считая это нашим слабым местом. По данным нашего институционного центра мы видим, что после начала СВО в 14 раз увеличилась информационная повестка, касающаяся темы межнациональных, межрелигиозных отношений в нашей стране. Поэтому нам надо быть конкурентоспособными и понимать, как отражать эти атаки, бороться с фейками. Этому тоже будет уделено достаточно много места во время проведения наших мероприятий. Самым массовым из которых уже традиционно будет этнографический диктант: в прошлом году в нем приняли участие почти 4 млн человек. Также в рамках недели пройдет наша выставка «Русская цивилизация», где мы покажем лучшие работы за последние три года.

Кроме того, в рамках Недели пройдет конкурс средств массовой информации «СМИротворец», будут выбраны лучшие работы в области межнациональных и межрелигиозных отношений. А завершающим событием деловой программы станет торжественный концерт с участием творческих коллективов со всей страны.

- Убежден, что проведение Недели станет одним из центральных событий Года Единства народов России, будет способствовать дальнейшему укреплению межнационального единства и согласия в нашей стране, сотрудничества и продвижения российского опыта в сфере государственной национальной политики, в том числе и на международной арене, - сказал Игорь Баринов. - Считаю, что Год Единства народов России имеет долгосрочное значение для нашей страны. Он не ограничится календарным 2026-м годом, и заложенные в его рамках ценности и проекты будут сохранять свою актуальность много лет. А главным итогом года должно стать еще более глубокое осознание каждым гражданином России нашей общей истории, нашего общего настоящего и будущего, наших общих героев. И понимание того, что без единства ни маленьким, ни большим народам России не выжить в современных условиях, не сохранить свои традиции и культуру.

НАША ОТКРЫТОСТЬ И НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

Как уже сказано, в рамках Международной недели «Народы России» пройдет кинофорум.

- Кино - то искусство, которое позволяет доводить до людей в понятной и доступной форме наши смыслы, ценности и традиции. Рассказывать всему миру, о чем мы думаем, что представляет собой наша страна, - говорит Алексей Шевцов. - И если в прошлом году на кинофоруме были представители только стран СНГ, то теперь мы планируем также позвать коллег из Латинской Америки и Азии, в том числе Индии и Китая.

Алексей Шевцов рассказал, что в прошлом году на кинофоруме было подписано несколько соглашений о производстве совместных сериалов, посвященных вкладу разных народов в победу в Великой Отечественной войне. Сейчас эти проекты реализуются, а съемки одного из сериалов уже начались.

- Будут на кинофоруме и документальные, и художественные фильмы, которые сняты как совместно, так и отдельно отечественными и зарубежными кинопроизводителями. Это фильмы про общечеловеческие ценности, которые близки абсолютно всем, независимо от возраста, культуры, конфессии, нации, - подчеркнул Алексей Шевцов. - Мы демонстрируем не только нашу открытость, но и наши возможности. А возможности в сфере кинопроизводства у нас достаточно широкие, ими необходимо делиться. И когда приезжают наши друзья из других стран, им даются все возможности для съемки фильмов. Подобные возможности, наверное, есть только в Голливуде, а в Европе их точно нет. Это еще больше укрепит наши дружеские партнерские связи и позволит реализовывать совместные проекты.

А еще отдельный день Международной недели - 7 ноября - будет посвящен молодежной тематике.

- Мероприятия и круглые столы в рамках молодежного дня будут связаны и с воспитанием, и со служением Родине, и с выбором профессии. Будет затронута историческая тематика. Мы планируем и развлечения, которые будут интересны для молодежи. Например, соревновательные и показательные выступления, мастер-классы по различным видам спорта. Среди них самокатный спорт, скейтбординг, хип-хоп, брейкинг, диджеинг (да простят меня преподаватели русского языка), - улыбнулся Алексей Шевцов. - Будут и прикладные направления: лазертаг, тактическая медицина. Уверен, что это будет и полезно, и интересно для молодежи.

«ЗНАНИЕ» - СИЛА

О просветительской программе Международной недели «Народы России» рассказал генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

- Мы запланировали много форматов. В первую очередь это наш Федеральный Просветительский марафон, запланированный на первый день Недели. По традиции, там будут выдающиеся лекторы, представители разных народов России. Они выступят и в Москве, и в разных регионах, - отметил Максим Древаль. – Также мы представим выставку о народах нашей страны. Кроме того, на Международной неделе мы проведем презентацию книги про истоки, горизонты единства народов России. А еще при поддержке аппарата Совета Безопасности мы готовим выпуск серии фильмов «Республики – фронту», основанном на серии одноименных книг.

Региональная программа также будет обширной:

- Мы готовим интерактивную лекцию по тематике единства народов России, собираем большой пул лекторов, которые по всей стране проведут встречи по этой теме - в первую очередь с молодежью, - подчеркнул Древаль.

- Проведением Международной недели мы хотели бы продемонстрировать всему миру, что значит наша страна, - в завершение отметил Алексей Шевцов. - Это будет способствовать укреплению единства внутри нашего государства и покажет всему миру, что Россия едина, непобедима и процветает.

НАША СПРАВКА

Мероприятия Международной недели «Народы России»:

2-4 ноября – основная деловая программа

2 или 3 ноября (дата уточняется) – Всероссийский этнографический диктант

3 ноября – церемония вручения премии «СМИротворец»

5 ноября – церемония вручения премии «Гордость нации»

7 ноября – Молодежный день

2 – 8 ноября – кинофорум

8 ноября – праздничный концерт

9 ноября – подведение итогов на XIVвстрече секретарей Советов Безопасности государств-участников СНГ