Аэрофлот угощает пассажиров в честь Дня Москвы

Фото: www.aeroflot.ru

В начале осени пассажиры авиакомпании «Аэрофлот» станут участниками необычной гастрономической акции, приуроченной ко Дню рождения Москвы. С третьего по шестое сентября путешественники, выбирающие бизнес-класс и вылетающие из главной воздушной гавани столицы — Шереметьево, — смогут насладиться фирменными угощениями. К 879-летию мегаполиса перевозчик подготовил для них изысканный столичный десерт и ароматный чай под названием «Москва». В качестве приятного бонуса гостям вручат чайный набор эксклюзивного дизайна.

В основе угощения лежит культовый кондитерский шедевр — торт «Москва», который по праву считается гастрономическим брендом города. Разработчики бортового меню адаптировали знаменитый рецепт под формат авиаперелетов. Десерт представляет собой легкие коржи, щедро пересыпанные измельченным фундуком, нежный крем на основе сгущенного молока и эффектный верхний слой, покрытый алой глазурью. Этот узнаваемый декор делает угощение не только вкусным, но и визуально праздничным.

Особого внимания заслуживает чайная составляющая акции. Чай «Москва» — это авторский купаж, созданный на основе архивных исторических документов. Интересно, что именно эту композицию предпочли горожане в ходе голосования в 2024 году. Баланс вкусов построен на контрастах: сочная сладость апельсиновой цедры переплетается с нежным ароматом розовых бутонов, а легкая ягодная кислинка придает напитку освежающее послевкусие.

Праздник знаменателен тем, что Аэрофлот организует подобное гастрономическое событие на борту впервые. Это стало возможным благодаря сотрудничества авиаперевозчика с Комитетом по туризму города Москвы (Мостуризм), а также с АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы». Соответствующее соглашение о совместной работе стороны заключили еще в июне прошлого, 2025 года.