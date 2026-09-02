Каким эксперты видят будущее управления искусственным интеллектом

Генеральный директор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков. Фото: Евгений Федосков.

Искусственный интеллект меняет мир, а усилия по его управлению, в свою очередь, меняют весь глобальный ландшафт. Всего за два-три года техническая проблема, некогда находившаяся в руках нескольких стран, превратилась в подлинно многополярное начинание – проблему, затрагивающую распределение энергии и вычислительных мощностей, разработку стандартов и правил, а также то, как страны на разных этапах развития решают за одним столом вопрос о взаимосвязи этой технологии и нашего общего будущего.

Генеральный директор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков как модератор сессии отметил, что первой проблемой развития ИИ является концентрация технологической власти. Передовые чипы, облака, базовые модели, данные и капитал контролируются ограниченным кругом стран и компаний. Это создает риск, при котором формальный доступ к искусственному интеллекту сочетается с зависимостью от внешних поставщиков и отсутствием влияния на стандарты, цены и правила использования данных.

- Вторая проблема – разрыв между заявлениями и реализацией, - продолжил модератор. - Инвестиционные обещания, политические декларации, финансовые обязательства и выставочные демонстрации имеют различную природу, но ни одно из них само по себе не доказывает общественный эффект. Третья проблема – фрагментация управления. ООН, Международный союз электросвязи, альянс «Кремниевый мир» (Pax Silica), Всемирная организация сотрудничества в области искусственного интеллекта (WAICO), региональные организации, национальные регуляторы и технические органы могут дополнять друг друга, но без ясного разделения функций способны дублировать работу и предъявлять несовместимые требования. Становится очевидным, что развитие искусственного интеллекта и управление им должны идти одновременно.

INDIA AI IMPACT SUMMIT

В феврале в Индии прошел крупнейший на Глобальном Юге форум India AI Impact Summit, посвященный тематике развития искусственного интеллекта. Председатель Health Parliament Раджендра Гупта рассказал об основных результатах данного мероприятия. Для начала он привел несколько цифр: 600 тысяч очных участников и значительно большее число тех, кто следил за ходом встречи в онлайн-формате. В работе форума приняли участие порядка 100 ведущих организаций из 90 стран, которые по итогам подписали совместную декларацию.

- Безусловно, в центре обсуждения оказались вопросы прогресса и дальнейшего развития планеты, - подчеркнул г-н Гупта. - Однако главный выбор, вставший перед нами, - это расстановка приоритетов: что мы ставим во главу угла - человека, окружающую среду или же технологический рывок? Было обозначено несколько тематических векторов. Это, в первую очередь, человеческий капитал, ибо без людей невозможно в полной мере раскрыть потенциал искусственного интеллекта. Далее - социальная эмансипация, развитие энергетических систем, внедрение ИИ в научную сферу, справедливое распределение ресурсов и, наконец, использование новых технологий для социального роста. Особое внимание уделили нуждам развивающихся стран: мы говорили об инклюзивности искусственного интеллекта и о насущных запросах Глобального Юга.

По словам спикера, диалог проходил в открытом ключе - никто никому ничего не навязывал. Итоговая декларация была единогласно одобрена всеми странами-участницами и организациями. Кроме того, были анонсированы инвестиции в объеме нескольких миллиардов, обсуждались вопросы цифровой дипломатии и обогащения терминологического аппарата, которым сегодня пользуются институции в сфере управления ИИ.

Фото: Евгений Федосков.

ЖЕНЕВСКАЯ ЦИФРОВАЯ НЕДЕЛЯ

В июле в Швейцарии прошла Женевская цифровая неделя, в рамках которой были организованы сразу три мероприятия, посвященные теме будущего управления искусственным интеллектом: Глобальный диалог по управлению искусственным интеллектом, Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества и Искусственный интеллект во благо. Их участником стала региональный директор Международного союза электросвязи для Региона Содружества Независимых Государств Наталья Мочу.

- Лейтмотивом саммита стал решительный переход от декларативных заявлений к прикладным задачам, техническим стандартам и выработке более инклюзивной архитектуры ИИ, - рассказала Наталья Мочу. - Мировое сообщество отдает себе отчет: искусственный интеллект сегодня - это главный катализатор глобальных цифровых трансформаций. При этом технологический разрыв между странами рискует стать непреодолимым, если вопросы развития ИИ пустить на самотек - без широкого обсуждения и без осознания их критической важности.

По ее словам, масштаб нынешнего саммита продемонстрировал беспрецедентный уровень консолидации. Женева собрала лидеров мнений, формирующих современные ландшафты ИИ, представителей цифровых ведомств из более чем 170 стран мира, технологических гигантов, инноваторов всех уровней и ведущих ученых, активно участвовавших в диалоге. Не остались в стороне и представители гражданского общества, деятели культуры, защитники прав создателей контента, которые воспринимают ИИ не только как технологию, но и как среду, формирующую повседневный информационный уклад.

Программа саммита охватила 14 тематических треков, на которых выступили свыше тысячи спикеров. Особый акцент был сделан на платформе «Robotics for Good» - направлении, объединяющем разработчиков в сфере робототехники. Кроме того, работала «Innovation Factory» - ускоритель инноваций, где стартапы со всего мира соревновались в создании решений для экологии, медицины и других отраслей; 59 из них были отмечены специальными призами.

ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В КИТАЕ

В июле в Китае состоялась Всемирная конференция по искусственному интеллекту, которая объединила международный переговорный процесс, политические и общественные дебаты, академические исследования и крупную коммерческую выставку. О ней рассказал директор китайского института Университет Фудань Чанг Вэйвэй.

На конференции председатель КНР Си Цзиньпин выступил с вступительной речью, в центре которой оказались ключевые философские и практические вопросы развития искусственного интеллекта. Так, глава государства обозначил четыре фундаментальных вопроса.

- Первый касался взаимодействия человека и машины: если машины научились «думать», как выстроить отношения с ними, помня, что они остаются инструментом труда, а не самостоятельной силой, - перечислил г-н Вэйвэй. - Второй вопрос был посвящен безопасности, алгоритмы все активнее участвуют в принятии решений, и ошибка в их работе может привести к катастрофическим последствиям. Третий вопрос затрагивал этические и управленческие аспекты: как не отставать в регулировании стремительно развивающихся технологий. Четвертый вопрос касался справедливости и доступности: по мере роста технологического разрыва важно обеспечить доступ к возможностям искусственного интеллекта для всех стран и обществ.

При этом, страна стремится максимально эффективно использовать открывающиеся возможности, делая ставку на открытость, обмен данными и международное сотрудничество. Искусственный интеллект в Китае рассматривается как инструмент поддержки не только традиционных отраслей, но и новых индустрий - от разработки передовых материалов до создания интегрированных цифровых систем.

В завершение Си Цзиньпин озвучил три ключевых предложения по сотрудничеству в области ИИ для стран Глобального Юга.

Во первых, Китай предоставит возможность обучения 5000 инженеров, причем расходы возьмет на себя китайское правительство.

Во вторых, будет создан центр применения искусственного интеллекта и международного сотрудничества - в том числе в рамках Шанхайской организации и других объединений.

В третьих, 30 странам будет предоставлена система прогнозирования и раннего предупреждения, призванная помочь в развитии ИИ технологий. Учитывая, что в соответствующей организации состоит 29 стран членов, эти инициативы приобретают особое значение.

КАК ПО МИННОМУ ПОЛЮ

Заместитель начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации Светлана Лукаш отметила, что мы находимся в гонке энергетических мощностей и более мощных моделей.

- Идет колоссальная конкуренция между странами и компаниями, лишь бы нарастить эту гонку, - сказала она. - Но как можно сейчас выйти из нее, когда это прямое конкурентное преимущество в экономике? Кто-то из экспертов сравнил эскалацию ИИ с прогулкой по минному полю: каждый следующий шаг приносит больше денег, но какой шаг станет последним - неизвестно. В идеале нужен единый международный центр для согласования искусственного интеллекта под контролем безопасности, но договориться по этому вопросу пока не удается.

Фото: Евгений Федосков.

КОГДА ИИ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ОРУЖИЕ

Президент Сети ООН по поиску решений в области устойчивого развития Джеффри Сакс в своем выступлении сделал акцент на тревожный аспект развития ИИ.

- В США искусственный интеллект превращается в оружие. Кремниевая долина сегодня фактически стала центром вооружений Пентагона. Генералы и технологические компании взаимодействуют непрерывно, чтобы сделать ИИ инструментом ведения боя, - подчеркнул Джеффри Сакс. - Именно поэтому, на мой взгляд, затягивается конфликт в Украине - Пентагон использует его как полигон для испытаний новых военных методов.

По его словам, одновременно происходит концентрация медиа-ресурсов в руках узкой группы высокотехнологичных корпораций с многотриллионной капитализацией.

- Администрация США стремится не только использовать ИИ в военных целях, но и расколоть мир, противопоставляя страны друг другу, - сказал он. - Все это напоминает прежние технологические гонки, где достижения немедленно оборачивались противостоянием. Однако это иллюзия. США не будут доминировать. Китай уже работает на равных, Россия обладает мощной экспертизой, опыт накоплен и в Иране, и в других регионах. Технологии не станут монополией одной державы или альянса. Будущее - за многополярностью, хотим мы того или нет.

СГЛАДИТЬ ОПАСНЫЕ ГРАНИ

Последствия изменения климата с каждым годом бьют по экономике и населению всех стран без исключения. Прошедший июль стал самым жарким в истории России, причем температура здесь растет вдвое быстрее мировых показателей. Экстремальная жара, таяние вечной мерзлоты, наводнения, пожары и ураганы уносят жизни, разрушают предприятия, нарушают продовольственные системы и провоцируют рост цен.

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил в своем обращении к участникам сессии определил причину изменения климата. Это сжигание угля, нефти и газа, усиленное вырубкой лесов и деградацией океана.

- Но выход есть, - выразил надежду г-н Стил. - На КС-30 страны единогласно подтвердили: переход к низкоуглеродному развитию необратим, Парижское соглашение работает. КС-31 станет ключевым моментом для ускорения реальных климатических мер - справедливого перехода для работников, электрификации, сокращения выбросов метана, укрепления продбезопасности, строительства устойчивых городов и защиты здоровья.

По его словам, Россия неизменно участвует в этом процессе, и ее дальнейшее активное вовлечение отвечает национальным интересам: экономические выгоды от энерготрансформации стремительно растут.

- Искусственный интеллект уже играет двойную роль: он создает новые риски и увеличивает энергопотребление, но одновременно предлагает прорывные климатические решения - повышение эффективности и снижение затрат в энергосистемах, - продолжил он. - Наша задача - сгладить опасные грани ИИ и направить его на благо устойчивого будущего. Управление ИИ должно поддерживать чистую энергию для дата-центров и снижать издержки климатического кризиса. Россия - одна из ключевых стран в общих усилиях: четвертый по величине источник выбросов, важная экономика G20. Чем решительнее будут ее климатические шаги, тем больше пользы они принесут и российскому народу, и всему миру.

ИИ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Мировая агропродовольственная система находится под беспрецедентным давлением. ФАО отмечает, что мировые агропродовольственные системы сталкиваются с одновременным воздействием климатических изменений, деградации природных ресурсов, роста населения и нехватки трудовых ресурсов. В этих условиях искусственный интеллект становится не просто технологической новинкой, а одним из ключевых аспектов трансформации агропродовольственных систем.

Директор отделения ФАО для связи с РФ Олег Кобяков рассказал, как данный вопрос затрагивает сферу продовольственной безопасности.

- Внедрение ИИ в агропродовольственной сфере немного задержалось, потому что данная сфера и люди, которые там работают, достаточно консервативны, - отметил он. - В отличие от медицины или транспорта, где цена ошибки ИИ - это моментальная гибель человека или сотен людей, в сельском хозяйстве последствия не столь драматичны, они разнесены во времени: не та схема удобрений даст худший урожай, неправильная вакцинация скота приведет к падежу. Сегодня очевидно, что в агропродовольственном секторе необходимо внедрение ИИ. Пока что он используется как продвинутый информационный спектр.

По мнению Олега Кобякова, следующий этап - достижение того, чтобы эта информационно-справочная система стала достоянием каждого. Потому что пока огромный цифровой и гендерный разрыв между государствами, между отдельными районами государств, между городом и деревней не позволяет всем перспективным пользователям в агросекторе брать на вооружение те достижения, которые дает ИИ.

ПРОРЫВ ФИЛИППИН

Было время, когда на эти технологии попросту не обращали внимания. Сегодня же блокчейн и искусственный интеллект стали мейнстримом. Их используют не только корпорации, но и самые разные общественные секторы. В этом убеждена основатель Филиппинской блокчейн-недели, вице-президент-основатель, Блокчейн-совета Филиппин Чезка Гонсалес.

- Возьмем, к примеру, авиацию. Airbus и Boeing уже внедряют системы на основе ИИ, помогающие пилотам обрабатывать огромные массивы данных, совершенствующие навигацию и управление посадкой, - привела пример г-жа Гонсалес. - Искусственный интеллект анализирует состояние воздушного судна в реальном времени и выявляет потенциальные риски еще до того, как они перерастут в проблему. Мы учимся предвидеть угрозы до их возникновения. На Филиппинах мы наблюдаем, как ИИ становится фундаментом национальной инфраструктуры. Запущен Центр искусственного интеллекта для исследований и инноваций, наращивают мощность центры обработки данных. Это знаковый сдвиг: новые технологии перестают быть темой разговора только для IT-компаний - они становятся неотъемлемой частью государственного развития. Мы слышим о Кремниевой долине, о «силиконовых» экосистемах по всему миру, и Филиппины намерены участвовать в этом диалоге на равных.

По словам спикера, в стране есть специалисты, занимающиеся управлением в сфере ИИ в условиях стремительного технологического роста. Государство стремится быть строителем и создателем собственной экосистемы на основе искусственного интеллекта. Особое внимание заслуживает симбиоз блокчейна и искусственного интеллекта. ИИ позволяет принимать более взвешенные решения на основе данных, хранящихся в распределенных реестрах, верифицировать информацию и прослеживать ее происхождение.

- А это, в свою очередь, дает нам ответы на ключевые вопросы: кто создал информацию, откуда она поступила и можно ли ей доверять, - подчеркнула г-жа Гонсалес. - Я работаю с технологическими компаниями и правительством Филиппин, способствуя развитию инноваций. И я убеждена, что настоящий технологический прорыв будет достигнут не только за счет одного ИИ, а на стыке блокчейна, робототехники, автоматизации, высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта. Я убеждена, что в перспективе нас ждет не противостояние человека и искусственного интеллекта, а разделение на тех, кто умеет использовать ИИ, и тех, кто не овладел этим навыком. Именно поэтому образовательные институты уже сегодня должны значительно увеличить инвестиции в повышение цифровой и ИИ-грамотности.