В Петербурге устроили первое в России застолье на разводном мосту

В ночь с 28 на 29 августа бренд лимонадов «Натахтари», принадлежащий компании «Напитки Вместе», превратил Биржевой мост в площадку для масштабного застолья, подарив жителя и гостям Петербурга абсолютно новый формат развлечений и отдыха.

Ужин над Невой длился ровно два часа — именно на этот период локация могла быть задействована для мероприятия без ущерба для городской инфраструктуры. За это время за одним столом объединились 50 человек - блогеры, журналисты и местные жители, выигравшие в конкурсе в сети продуктовых магазинов.

«Мы меняем стандарты событийного маркетинга и, что самое важное, нам удалось создать абсолютно новый эмоциональный опыт для наших гостей и потребителей. Мы стремились показать ценность моментов объединения», — рассказал Максим Попов, директор по бренд-маркетингу и маркетинговым коммуникациям компании «Напитки Вместе».

Биржевой мост является одной из визитных карточек Санкт-Петербурга. Он соединяет Биржевую площадь на стрелке Васильевского острова с площадью Академика Лихачева и Мытнинской набережной на Петроградской стороне. Рядом расположены главные достопримечательности острова - Ростральные колонны, Биржа, Северный пакгауз и Таможня. Первый деревянный мост на этом месте был построен в 1893 году и годом позднее получил название Биржевого. В таком виде он просуществовал больше полувека. Современный пятипролетный металлический арочный мост возвели уже после Великой Отечественной войны, в 1957-1960 годах.