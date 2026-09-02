Премьер Британии Бернем провалил тест на лидерство Фото: REUTERS.

Всего несколько недель прошло с момента, когда лейборист Энди Бернем сменил одного из самых провальных премьеров в истории Великобритании Кира Стармера. Однако «медовый месяц» нового хозяина Даунинг-стрит, похоже, закончился, даже не успев толком начаться. Пока Бернем демонстрирует безоговорочную верность Киеву, внутри его родной страны нарастает шторм.

ЗАИСКИВАЛ ПЕРЕД ЗЕЛЕНСКИМ

Вопреки предвыборным лозунгам о концентрации на внутренних проблемах Британии, Бернем уже в первую неделю у власти принялся активно заниматься международной повесткой. Принял у себя, как помним, Зеленского, обещая: «Я дам понять Владимиру, что ничего не изменилось».

Премьер-министр Великобритании Бернхэм и Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Вместо традиционной резиденции на Даунинг-стрит хозяин и гость отправились на борт авианосца «Королева Елизавета» в Портсмуте. На палубе Бернем объявил о планах совместного производства беспилотников и готовности развернуть в незалежной «многонациональные силы» после прекращения огня.

Энди так старался, что пошёл на беспрецедентный для британской политики шаг, надев мятые джинсы и майку, чтобы мимикрировать под Зеленского.

А теперь случился большой скандал: долгожданное выступление Бернема в Палате общин, где он должен был объяснить, куда поведет страну, признали жалким.

РАЗДРАЖАЮЩИЙ ПИАР

Британская экономика продолжает сталкиваться с серьёзнейшими вызовами. Как сообщает Daily Mail, премьер рассматривает вариант того, что для покрытия стремительно растущего госдолга потребуется повысить налоги на сумму до 14 миллиардов фунтов. При этом Бернем, выступая в Палате общин, просто уклонялся от прямого ответа на вопрос, заложено ли в проект нового бюджета страны налоговое повышение.

В итоге Daily Mail предрекает Бернему скорый провал и чуть ли не отставку, назвав летний период его правления «фальшивым премьерством».

Авторы издания отмечают: новый премьер последние шесть недель провёл в пиар-туре — «демонстрировал белоснежную улыбку в автобусном депо на севере страны и бренчал на гитаре для озадаченных украинских солдат». Однако с возобновлением работы парламента «фальшивое премьерство» заканчивается, Бернему предстоит столкнуться с жестокой реальностью.

РЕЧЬ ВСТРЕТИЛИ ГУЛОМ

Пожалуй, самым тревожным сигналом для Бернема стала реакция собственных соратников премьера. Его первое выступление в Палате общин было встречено разочарованием и гулом. Однопартийцев обескуражила неуверенная и фальшивая манера его спича: премьер винил в проблемах страны Брекзит и даже Маргарет Тэтчер, но предложил крайне мало содержательных решений.

Бывший министр и экономист Goldman Sachs Джим О'Нил, давний сторонник Бернема, который недавно отказался от должности его советника, предупредил, что Великобритания будет наказана за отсутствие «разумной финансовой стратегии».

«Если ваша страна находится в фокусе внимания, а рынки думают: «Вы не предлагаете никаких разумных шагов», у вас будет тяжёлый день… Так продолжаться не может», - заявил О'Нил.

«Бернем заполнил свои первые недели в правительстве простыми уловками и политическими корректировками, которые практически ничего не поменяли, а столкнувшись с первым настоящим тестом лидерство, он его провалил», - такой вердикт премьеру вынесла газета The Telegraph.

Голосуя за лейбористов, которых не было у власти 14 лет, британцы надеялись попробовать хоть что-то новое, насколько разочаровывающим стало правление консерваторов и премьерская чехарда. Но лидеру Лейбористской партии Стармеру пришлось уйти с Даунинг-стрит с позором. А теперь еще больший позор грозит его сменщику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Германия бьется в истерике из-за «русских беспилотников»: Путин разоблачил мотивы Мерца

Политбюро ЦК ЕС: союзники Зеленского позаимствовали худшее от Советского Союза перед его развалом

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Ад в Одессе: армия России нанесла массированный удар