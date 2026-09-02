Видео с секретного совещания о мобилизации в Ростовской области оказалось фейком

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Под видом засекреченного совещания в сеть попало заявление губернатора Ростовской области. В кадре Юрий Слюсарь на фоне деревянной отделки в своем кабинете утверждает, что на следующий день после выборов необходимо начинать мобилизацию. Глава региона попросил замов подготовить как минимум 50 автобусов, куда перевозки мужчин к военкоматам и после заключения контрактов на СВО. Правда, жителям Ростовской области видеоряд хорошо знаком. KP.RU узнал, откуда взялась запись и стоит ли ждать мобилизации в Ростовской области после выборов в сентябре 2026 года.

Проверка проводилась совместно с проектом «Лапша Медиа», направленным на разоблачение недостоверной информации.

В распространяемых постах уверялось, что руководство Ростовской области на закрытом совещании обсудило подготовку к мобилизации после выборов. В качестве доказательства предлагалась видеонарезка. Ролик был оформлен в стиле записи экрана дистанционного совещания. В верхнем ряду размыты лица и фамилии участников, в нижнем углу отключен микрофон и камера владельца компьютера.

На самом деле видео сделано с помощью нейросети. На это указывает монотонность голоса, несоответствие мимики и речи. Да и сам формат дистанционного совещания на тему мобилизации вызывает сомнение.

За основу для дипфейка взяли оригинальное видео, которое было опубликовано 8 ноября 2024 года. Тогда Юрий Слюсарь обратился к жителям в качестве исполняющего обязанности губернатора, чтобы обозначить вектор своей работы.

Обсуждения планов по мобилизации на региональном уровне не проводились, а сама волна слухов о мобилизации после выборов официально опровергнута на высшем государственном уровне.

1 сентября президент Владимир Путин ответил на вбросы о новой волне мобилизации после выборов .

- Это чушь собачья, это информационная атака на Россию, - отрезал президент на соответствующий вопрос журналиста о том, что в некоторых западных СМИ появляется информация о якобы возможной новой волне мобилизации в РФ.

До этого подобные вбросы были в Мурманской области. Там также ссылались на некие «секретные» совещания и документы, предназначенные для внутреннего пользования. По факту они оказались подделками. Основное распространение фальсифицированного видео шло через сеть автоматизированных ботов. После выхода опровержения многие паблики, успевшие перепостить видео, начали массово удалять публикации.

Добавим, что объявление мобилизационных мероприятий на СВО или принятие решений о закрытии государственных границ — это прерогатива федеральных органов власти и президента. Ни один глава субъекта Российской Федерации не наделен юридическими полномочиями принимать подобные решения или издавать соответствующие указы.

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