Малый бизнес показал самый большой рост зарплат: в чем причина и кто зарабатывает больше всего

В малом бизнесе рекордсменами по росту оказались рабочие специальности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Аналитики hh.ru подвели итоги первых семи месяцев года, и главный сюрприз - малый бизнес (штат до 100 человек и годовой доход до 800 млн рублей) оказался абсолютным чемпионом по приросту зарплат. Он заметно обогнал и микропредприятия (штат до 15 человек и годовой доход до 120 млн рублей), и средние компании. Если в январе сотрудникам в этом секторе в среднем предлагали 86,1 тысячу рублей, то к июлю сумма выросла до 97,7 тысяч (+14%). Для сравнения: в микробизнесе рост чуть скромнее - 12% (с 88,7 до 99,7 тыс.), а в средних компаниях динамика еще меньше - всего 5% (с 86,9 до 91 тыс.).

Самое любопытное - кто именно тянет эту статистику вверх. В малом бизнесе рекордсменами по росту оказались рабочие специальности: здесь зарплаты подскочили на 35% - с 97,7 до 131,8 тысяч рублей. Почти так же активно прибавляли строители и специалисты по недвижимости - плюс 33% (до 150,2 тысяч), а также работники сельского хозяйства, у которых рост составил 30% (до 160,6 тысяч).

В микробизнесе картина другая: тут больше всего прибавили строители - их доходы выросли на 15% (до 140,7 тысяч). Медицинские работники получили +6% (до 91,6 тысяч), а финансисты и бухгалтеры +8% (до 85,6 тысяч).

Средний бизнес, хоть и отстает по общим темпам, тоже показал яркие всплески. Здесь сильнее всего поднялись зарплаты у специалистов по добыче сырья (+22%, до 159,8 тысяч) и у аграриев (+22%, до 177,7 тысяч). Строители в этом сегменте довольствовались +13% (до 121,1 тысяч).

Ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук НИЯУ МИФИ, специалист по социальной политике Яков Якубович объяснил, рост зарплат в малом бизнесе на 14% за семь месяцев 2026 года – это реакция рынка на системный кадровый кризис. Малый бизнес оказался в ловушке: рабочие руки нужны, а взять их неоткуда. Большинство кадров ушли на оборонные предприятия.

Рост зарплат в малом бизнесе на 14% за семь месяцев 2026 года – это реакция рынка на системный кадровый кризис. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

- Уровень безработицы держится на исторически низких значениях - около 2,2%, а дефицит кадров (в основном "синих воротничков") в отдельных отраслях достигает 30%, - приводит конкретные данные эксперт. - При этом малый бизнес страдает сильнее крупного: у него нет ресурсов переманивать специалистов из других компаний. Единственный инструмент, который остается в руках, поднимать зарплату. Особенно остро конкуренция за персонал идет в сферах, где нехватка специалистов напрямую бьет по операционной деятельности: безопасность, обслуживание, строительство, сельское хозяйство.

К тому же на рынке сейчас объективно мало молодых специалистов (следствие падения рождаемости в 1990-е), плюс массовый уход в онлайн - маркетплейсы, блогинг и удаленка создали иллюзию легкого старта. Работать руками стало «немодно», и малый бизнес расплачивается за этот тренд прямыми зарплатными гонками.

Если говорить о зарплатных прогнозах, то, по мнению Якова Якубовича, с 2026 года льготный тариф страховых взносов для МСП либо отменен, либо существенно ограничен. Теперь с выплат в пределах 1,5 МРОТ (а МРОТ вырос до 27 093 рублей) применяется ставка 30%. На практике это означает, что фонд оплаты труда для малого бизнеса стал заметно дороже.

- Ресурсы для продолжения зарплатной гонки у малого бизнеса заканчиваются, - говорит эксперт. - Дальнейший рост зарплат упрется в потолок платежеспособности предприятий. При сохранении высокой фискальной нагрузки мы рискуем получить обратный эффект: часть бизнеса уйдет в «серую» зону, где зарплаты не растут, а просто скрываются от налогов. Так что в ближайший год стоит ожидать не ускорения, а скорее замедления темпов роста зарплат в этом сегменте, рынок просто не выдержит дальнейшей гонки.

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