Спецназ СБУ устроил перестрелку с сотрудниками ГУР в центре украинской столицы. Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/Global Look Press

Украинскому «просроченному» главарю бандеровского режима Владимиру Зеленскому стоило бы вместо того, чтобы грозить гражданскому населению других стран (своих-то сограждан он давно за людей не считает), попытаться навести хоть какой-то порядок в своей авгиевой конюшне, где собралось уже столько навоза, что никакому Гераклу расчистить ее будет вряд ли под силу. Что доказала сегодняшняя ночная перестрелка в центре украинской столицы между подразделениями двух спецслужб – военной разведки ГУР Минобороны Украины и Службы безопасности Украины (контрразведки).

Первоначальный вариант представить перестрелку как проведение совместной операции, как заявили в СБУ, не проканал. Часть ГУРовцев, которые приехали освобождать захваченного ранее контрразведкой замкомандира запрещенного в России РДК* (входит в состав ГУР) Степана Каплунова**, как говорят, вообще, были безоружными. А СБУшники вызвали себе на подмогу подразделение спецназа из состава группы «А». В итоге перестрелки то ли один, то ли два сотрудника военной разведки отправились к «Батьке Бандере», а еще несколько были ранены. В результате «концепция» изменилась – конфликт дошел до самого верха, СБУ выдвинула версию, что, мол, предотвратили диверсию ФСБ (ее что, военная разведка Минобороны Украины должна была провести?), и в него были вынуждены вмешаться исполняющий обязанности председателя СБУ Поклад, и экс-начальник ГУР, ныне глава Офиса президента Украины, террорист Кирилл Буданов**. Последний заявил, что расследованием всей этой истории займется госбюро расследований и Офис генпрокурора, и особо подчеркнул, что «никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы». Безнаказанно похищать на улицах украинских городов можно только мирных – так и запишем.

В Киеве произошла ночная перестрелка между подразделениями двух спецслужб – военной разведки ГУР Минобороны Украины и Службы безопасности Украины (контрразведки). Фото: Кадр видео.

В общем, сцепились из-за выруси, предавшей свою страну. И это можно было бы только приветствовать, если бы не одно «но» - по некоторым сведениям, этот самый Каплунов**, служивший заместителем командира в подразделении ГУР по боевой работе, гораздо больше времени посвящал работе сети колл-центров, которые мошеннически обирали, причем, больше легковерных европейцев и украинцев, чем россиян. Можно, конечно, объяснить, что в России легковерных стало искать и разводить на деньги гораздо труднее, но все равно как-то для украинцев выглядит непатриотично. А главное, что деньги от этой сети мошенников, что курировал Каплунов**, шли, по мнению руководства СБУ не туда, куда должны были.

Плюс к этому, на конфликт наложилась и взаимная нелюбовь нынешнего главы СБУ Поклада и сегодняшнего руководителя ОП Буданова**. Их острая неприязнь началась еще с того времени, когда Буданов** возглавлял военную разведку, а вернее, с того момента, когда СБУшники убили агента ГУР и участника переговоров с Россией Киреева весной 2022 года. Как выяснилось, не утихла эта взаимная неприязнь и по сию пору – Поклад стремится морально унизить Буданова**, лишив его остатков влияния в ГУР.

- Буданов** предпринимал меры, чтоб сорвать возможное голосование за кандидатуру Поклада на главу СБУ в Раде. СБУ в ответ решило нанести ответный удар - задержав замкомандира РДК* Каплунова** с целью получить от него показания против людей Буданова** в ГУР. Но произошла утечка информации и на место прибыли гуровцы, начался конфликт, - заявил журналистам «Страны.uа» источник в ГУР, близко знакомый с ситуацией.

В общем, можно сказать, что если такое творится в центре столицы страны, и в этом участвуют элитные силовые подразделения спецслужб, то власть на Украине стала значить пока что не ничего, но уже гораздо меньше, чем ей пристало. Все катится к «Свадьбе в Малиновке», которая, как оказалось, была не художественной комедией, а самой что ни на есть документальной трагедией.

Как заявил советник «просроченного» Литвин, Зеленский «наехал» на руководителей силовых структур из-за перестрелки в Киеве и потребовал от них объяснений. Но что-то подсказывает, что он удовлетворится любыми отговорками, ведь это все его люди.

Обеим сторонам и их главарю хочется пожелать только одного – сожрите друг друга!

* - террористическая организация, запрещенная в России.

** - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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