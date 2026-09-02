Трамп ликует: США присвоили себе пятую часть нефтяных запасов Венесуэлы

В экономику Венесуэлы приходят крупные американские компании - Exxon Mobile, Chevron, - которые станут заниматься добычей, транспортировкой и переработкой нефти Фото: REUTERS.

29 августа Дональд Трамп с пафосом отрекламировал перед мировой общественностью свое очередное достижение. Речь идет о нефтяной сделке США с Венесуэлой, по которой 20% нефтяных запасов этой южноамериканской страны (объемом в 65 миллиардов баррелей) переходят под контроль Соединенных Штатов. Проект предусматривает разработку 17 стратегических месторождений.

Но трактуют это соглашение стороны по-разному. Американцы утверждают, что оно заключено на 100 лет. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес указывает на более скромные 25 лет. По ее словам, сделка с Трампом не ущемляет суверенитет страны, однако сам глава Белого Дома уверенно заявляет, что большая часть запасов будет принадлежать американцам. Это противоречит конституции Венесуэлы, хотя у Трампа, как известно, везде свои правила игры.

Напомним, что в самом начале года американский лидер санкционеровал пиратское похищение законного президента страны Николаса Мадуро и его супруги, которые теперь томятся в нью-йоркской тюрьме в ожидании суда. Обезглавив республику и получив, по сути, контроль над страной, Трамп перешел к следующему шагу – «выдавливанию сока» из ее экономики.

Однако, как рассказал в беседе с KP.RU главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, перейти к практическому использованию нефтяных запасов Венесуэлы будет не так просто, как того желает американский президент.

Трамп с пафосом отрекламировал перед мировой общественностью свое очередное достижение Фото: REUTERS.

- В экономику Венесуэлы приходят крупные американские компании - Exxon Mobile, Chevron, - которые станут заниматься добычей, транспортировкой и переработкой нефти. Но вся рабочая сила, занятая на местах, будет представлена венесуэльцами, - указывает Васильев. - Вот здесь и возникнут проблемы – на основе какого законодательства будет вестись экономическая деятельность. Ведь в американских корпорациях по отношению к местным сотрудникам практикуется незамысловаиый принцип: «не нравится - уволим».

По словам политолога, можно ожидать попыток сопротивления «пришлым империалистам» - забастовки, акции саботажа. «Думаю, что пока вопрос с реализацией сделки Трампа остается открытым, но суть его планов остается неизменной», - отметил эксперт.

Есть и еще один важный нюанс. «Венесуэльская нефть - достаточно тяжелая и вязкая, она требует больших вложений в переработку, - уточнил он. – Это - не сырье с Ближнего Востока или из Северной Атлантики, требуется перенастройка ряда американских НПЗ, а это - время и деньги».

Как объяснил Васильев, в свое время даже правительство Мадуро столкнулось со сложностями в освоении нефти. «Но власти сделали все от них зависящее, чтобы наладить добычу с доступных горизонтов, - подчеркнул политолог. - А вот о быстрых темпах увеличения объемов черного золота американцами говорить преждевременно».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Впервые в истории США: похитивший Мадуро спецназовец заработал на инсайде $400 000 и попал под суд

В истории военного США, который делал ставки о захвате Мадуро, случился новый поворот: статус «не определен»

Трампу не хотят давать в руки дубину «адских санкций»: в Конгрессе боятся, что президент США поставит на дыбы всю мировую торговлю