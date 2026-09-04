Родная крепь и не только

На областном праздновании Дня шахтера. В первом ряду справа - Герой Труда России, заслуженный шахтер Владимир Мельник. Фото: пресс-служба «СУЭК-Кузбасс».

Угольная отрасль переживает непростые времена - наложились и санкции, и низкие мировые цены, растут логистические затраты. Но в Кузбассе не только выдерживают трудности, но и совершают технологический прорыв ради перспективных направлений экономики.

Спуск в забой шахты имени Анатолия Дмитриевича Рубана в Ленинске-Кузнецком (входит в СУЭК-Кузбасс) занимает около получаса. Едем на дизелевозе - это иностранная техника, но такие уже начали выпускать и в России. В стволе тесно, по низу бежит вода, вокруг - переплетение инженерных сетей. Через пару минут бригадир дистанционно запускает комбайн. Его шнек - мощный нож - легко режет пласты угля. Невольно смотришь наверх - не обвалится ли кровля узкого забоя.

- Не бойтесь. Ее держит наша крепь, российская, сделанная здесь же, в Кузбассе, - показывает инженер. - И она уже зарекомендовала себя лучше импортной.

Ручной труд, правда, на вспомогательных работах еще остается - лопатой махать и таскать оборудование иногда приходится. Но сегодня шахта уже другая.

- Угольная промышленность идет в ногу со временем. Та же взрывоопасная угольная пыль сразу подавляется водой еще во время нарезки шнеком, поэтому и дышать в шахте легче. Больше автоматики сейчас, чем ручного труда. Вот недавно заработал новый модернизированный очистной комплекс, - объясняет 27-летний заместитель директора по монтажу и демонтажным работам шахтоуправления им. Рубана Рустем Фаляхов. Молодой человек знает о шахтерской работе с детства - трудовой стаж его династии составляет более 300 лет.

Главный враг в шахте - опасный метан. В забое десятки датчиков, которые в режиме реального времени следят за уровнем газа и даже передвижением каждого сотрудника под землей. Данные передаются в Единый диспетчерско-аналитический центр, аналогов которому нет ни в России, ни за рубежом. Более того, некоторые показатели позволяют не только контролировать, но и прогнозировать опасные ситуации, чтобы заранее продумывать инженерные решения по снижению риска.

Виктор Кизилов (справа) 30 лет проработал проходчиком и получил награду за доблестный труд из рук губернатора Ильи Середюка. Фото: пресс-служба «СУЭК-Кузбасс».

МАШИНЫ ДЛЯ РЕКОРДОВ

Если под землей работа отлажена, то на поверхности приходится сталкиваться с экономическим давлением. Выживают те предприятия, которые сумели перестроиться.

- В нашей компании развитие строится на модернизации техники и повышении эффективности труда. В этом плане мы передовые, - говорит генеральный директор СУЭК-Кузбасс Виктор Климов. - Мы имеем свой внутренний завод «Сиб-Дамель», который сегодня использует современные технологии машиностроения. Производим сами секции крепи. Это и есть импортозамещение. Что касается подвижного оборудования, здесь еще предстоит большая работа. При этом техника вспомогательного типа, проходческие комбайны в России уже достаточно высокого качества.

Завод «Сиб-Дамель» (входит в СУЭК-Кузбасс), основанный еще в 1915 году, превратился в полноценный машиностроительный комплекс.

- Ставка на импортозамещение была сделана компанией еще в 2020 году. Мы не просто ремонтируем, мы производим. Ленточные конвейеры, крепежные материалы, взрывозащищенное электрооборудование: более 15 тысяч позиций для горнорудной отрасли, - объясняет исполнительный директор Александр Вальтер.

Здесь в цехах создали подземный модульный транспорт ТПМ-Э с электрическим приводом. Машина маневренна, а ее шасси позволяет разворачиваться в тесных выработках. Еще одна гордость - автоматизированная система АСЛВ «Барьер». Фактически это противопожарный щит: система фиксирует признаки газодинамических явлений и мгновенно выбрасывает реагенты, гасящие ударную волну и пламя.

Благодаря постоянному техническому перевооружению, поиску решений шахтеры продолжают выдавать рекордные тонны угля. Один из рекордсменов-ветеранов - Герой Труда России Владимир Мельник:

- На шахте им. Владлена Даниловича Ялевского мы достигали высоких результатов благодаря тому, что компания внедряла современное оборудование. Оно позволяло безопасно добывать больше угля. И коллеги, которые сейчас показывают высокие результаты, тоже работают на новом оборудовании.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ СОХРАНЯЮТСЯ

Владимир Мельник пережил не один кризис, помнит, как в 90-е годы не платили зарплату месяцами, нечем было кормить семью, шли на крайние меры - забастовки. Сегодня работодатель сохраняет широкий социальный пакет. А он серьезный - добровольное медстрахование, оплата путевок в санатории и даже проезда к месту отдыха для всей семьи.

Особое отношение - к подготовке и поддержке кадров. Перед Днем шахтера в компании прошли конкурсы профмастерства. Пяти победителям вручили новенькие автомобили.

Выстраивается собственная кузница кадров.

- Найти первоклассного токаря или сварщика сегодня сложно, поэтому мы обучаем их сами. Принимаем сначала разнорабочим. Если человек серьезный, за наш счет отправляем учиться в Новосибирск, - описывает цепочку Александр Вальтер.

А еще есть профильные классы для школьников, проекты в колледжах, «горная школа» для рабочих. Один из ее выпускников - Евгений Михеенков. В шахту пришел в 2011 году сразу после армии, начинал простым мотористом, потом получил высшее образование, сейчас - инженер по анкерному креплению:

- Молодым ребятам я бы посоветовал не бояться идти в шахтеры, здесь перспективно, есть куда развиваться. На наш век шахт хватит, тем более они постоянно нуждаются в новых решениях.

Памятник шахтеру в Краснобродском. Фото: пресс-служба «СУЭК-Кузбасс».

ВОСТОЧНЫЙ РАЗВОРОТ: ЧТО ЖДЕТ УГОЛЬ

Ученые уже работают над созданием новых перспективных направлений экономики, где уголь будет просто необходим.

- Санкции ограничили европейские рынки, но наши угольщики переориентировались, - комментирует губернатор Кемеровской области Илья Середюк. - Сегодня мы грузим на азиатский рынок. Наш уголь берут в Индии, в Китае, в Южной Корее. И Япония уже заговорила о том, чтобы возвращаться к этой продукции. Главное конкурентное преимущество Кузбасса - уникальное качество. По определенным характеристикам таких углей нет нигде в мире. Но важно не только добыть уголь, но и думать о его переработке здесь, на месте. Одно из направлений - углехимия. Второе перспективное направление - использование угольной генерации для получения высокомаржинального продукта - вычислительных мощностей, для которых нужно много энергии.

Кузбасс адаптируется, изобретает, борется и находит новые точки роста. А значит, и страна будет с теплом, светом и надежной энергетической базой.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пожать руку шахтеру - к удаче

В этом году столицей Дня шахтера в Кузбассе стал Прокопьевский округ. В поселке Краснобродский открыли бронзовую скульптуру «Шахтер».

- Весь Кузбасс построен на горняцком труде, поэтому в регионе особенно хорошо знают, насколько тяжела и порой опасна эта работа. Именно трудности формируют уникальную породу людей - крепких духом, готовых подставить плечо, предельно надежных в исполнении обещаний. Этот монумент - воплощение этих качеств, - прозвучало на церемонии открытия.

И сразу появилась традиция. Считается, что пожать руку шахтеру - к удаче!