Руби, барон Пампа, руби!

На экраны выходит новый сериал «Трудно быть богом». Фото: kino-teatr.ru

Когда-то это обязательно должно было случиться. После тягомотного фильма Алексея Германа-старшего, киношники взялись за «Трудно быть богом».

Книгу, воспитавшую несколько поколений. И о которой немного подзабыли, но теперь обязательно вспомнят.

Проект создавало так много людей, что во время презентации на сцену кинотеатра «Октябрь» вышло несколько сотен человек. А благодарности звучали бесконечно долго.

Леонид Ярмольник, сыгравший дона Румату у Германа, вспомнил, что в том самом фильме у него было 617 съемочных дней, и лишь небольшая часть материала вошла в итоговую версию. «А теперь я снимался всего один день, зато все есть в сериале!».

Леонид Ярмольник. Фото: kino-teatr.ru

Ирония актера становится понятна уже с первых кадров — его герой умирает и большую часть времени ему приходится наблюдать, как о нем горюет Сергей Безруков. Аллюзия очевидна — создатели прощаются (не хочется говорить убивают) все старое и создают свой мир.

Дона Румату сыграл сербский актер Александр Радойчич, Сергей Безруков стал доном Кондором. Дон Киба — Федор Бондарчук, а его супруга дона Окана — Виктория Исакова. Добавьте к эту списку Дона Рэбу в исполнении Федора Лаврова, и Никиту Кологривого в роли барона Пампы и еще несколько десятков известных фамилий. Внушительно, правда?

Как и ожидалось, при таком подходе к кастингу и декорациям, режиссер Дмитрий Тюрин сумел создать крутую картинку. Часть сцен снимали в специально построенных павильонах, а часть даже в Иране (!).

Бережно воссоздано Средневековье (с персидскими и испанскими мотивами), люди бродят в рванье, на улицах в меру грязно, но герои то и дело напоминают друг другу какая стоит вонь. С их стороны это очень мило, так как зрителям, к счастью, еще не доступны эффекты с запахами в кино.

Сергей Безруков. Фото: kino-teatr.ru

Первые серии (а всего в проекте 10 эпизодов) нисколько не разочаровывают. Как и в книге великих братьев, количество негодяев на одну сцену зашкаливает. Но похоже, именно этого нашему кино и не хватало. Сволочей, мучителей и подонков наша актерская школа воссоздает почему-то наиболее убедительно. И все сцены в Арканаре (а так, если кто не помнит, и называется город, в которой происходит действие) смотрятся очень достойно.

Чуть хуже с базой «прогрессоров». Это гигантский космический корабль, нависший над планетой дона Рэбы и его сподвижников. В коридорах корабля чисто, а его обитатели, одетые в ставшие классическими для фантастических фильмов обтягивающие комбинезоны, почему-то вызывают в памяти картинки из рекламы стирального порошка или «агентства низких цен». Но бог с ними, хуже, что нравы там царят как в Москва-сити, в офисе компании, которая занимается черт знает чем, но в которой очень любят совещаться крикливые эффективные менеджеры. Вся эта громада, в прямом и переносном смысле, занята судьбами несчастной планеты.

Никита Кологривый. Фото: kino-teatr.ru

Пора вспомнить книгу. Дон Румата — это историк из XXII века, который много лет живет в Арканаре. Он, старается помочь гниющей в Средневековье цивилизации, ускорить прогресс и остановить скатывание в яму диктатуры и фашизма. Таких как он называют прогрессорами. Они, вооруженные всеми достижениями Земной цивилизации, не имеют права ничем из этого пользоваться для того, чтобы сеять добро силой. В первую очередь им нельзя убивать. Их задача спасать тех, что ведет планету к будущему — ученых, врачей, поэтов, художников… Но время показывает, что без насилия этот метод не особо действенный. Румате тоже приходится «по волчьи выть». И его внутренний идеалист с огромным трудом старается сохранить в себе веру в человечество.

В сериале дон Румата неофит, его засылают к опытному дону Кондору-Безрукову, для обучения основам средневекового быта. Кондор уже подзабыл зачем он здесь и сам проникся местным духом. У Стругацких помощь с Земли получить можно, но непросто. В кино у прогрессоров огромный штат буквально над головой. И постоянно мучает ощущение, что такие средства и прорву людей можно было использовать как-то более разумно.

Фото: kino-teatr.ru

Пока же местные «серые» во главе с Рэбой довольно легко побеждают. А, как писали классики: «там, где торжествует серость, к власти всегда приходят чёрные». И шаг до настоящего фашизма очень близок…

Когда в 1960-е Аркадий и Борис Стругацкие писали свою книгу, они уже видели, что идеи добра и равенства по всему миру легко проигрывают идеям благополучия и денег. И, возможно, это главный тормоз прогресса.

«В каждом из нас благородный подонок борется с коммунаром. И все вокруг помогает подонку, а коммунар один-одинешенек – до Земли тысяча лет и тысяча парсеков», - писали они. И, может быть, это важнее вывода, что человечество нельзя изменить, оно прогрессирует медленно, и обязательно через кровь и страдания.

Хочется верить, что и создатели сериала в итоге придут к выводу, что хоть цивилизация и склонна к скатыванию в Средневековье, ей все равно надо помогать. А с подонками все равно надо бороться.

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