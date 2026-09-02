Иван Захава: «Сегодня есть вещи более важные, чем театр и сцена. Это долг перед Родиной»

Иван Захава Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Актер Вахтанговского театра Иван Захава, правнук легендарного ректора Щукинского училища Бориса Захавы, уходит добровольцем на СВО.

На сборе труппы Театра им.Вахтангова, который прошел 2 сентября, директор театра Кирилл Крок обратил внимание:

- Многие спрашивают, почему не стоит в афише спектакль «Варшавская мелодия» (по пьесе Леонида Зорина в постановке режиссера Владимира Иванова – Ред.)? Я объясню. Потому что наш артист Иван Захава, играющий в этом спектакле главную роль – Виктора, уходит добровольцем в зону СВО. И пока спектакль «Варшавская мелодия» уходит из репертуара…

Сообщение Кирилла Крока было неожиданным. Для театральной публики, тем более для вахтанговцев, фамилия Захава – знаковая. Легендарный Борис Захава – соратник и ученик Евгений Вахтангова. Его жизнь была неразрывно связана с Вахтанговским театром (служил в нём актером и режиссером) и училищем при нём. Более 50 лет Борис Захава был ректором Щукинского училища. Народный артист СССР. Профессор, доктор искусствоведения, автор книг и статей по теории актёрского и режиссёрского искусства, театральной педагогике… Одним словом, выдающийся человек для театрального искусства. Но в юности Борис Захава учился в Московском кадетском корпусе, его отец служил поручиком ещё в царской армии, был представителем знаменитой династии тульских оружейников. Вот из какой семьи наш современник Иван Захава (он правнук Бориса Захавы). Ивану 32 года.

Сцена из спектакля "Иосиф и его братья" (Иван Захава в центре). Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2023 году он был принят в стажерскую группу Театра Вахтангова, в прошлом году вошел в основной состав труппы, в его репертуаре с десяток названий спектаклей и ролей. И этот успешный, молодой, перспективный артист из благополучной, известной московской семьи уходит на передовую. Рискует жизнью. Наверняка многие ему задают вопрос: зачем, Ваня, тебе это надо?

- Мне кажется, сегодня есть вещи более важные, чем сцена и театр. Во всяком случае для меня, - ответил на вопрос KP.RU Иван Захава. - Есть понятие – долг перед Родиной. Для меня это не просто слова. Я - бывший военный (несколько лет назад Иван Захава отслужил срочную службу в ряды ВС РФ, потом подписал контракт - Ред.), бывал в горячих точках… У меня есть опыт, который сегодня может пригодиться. И я решил добровольцем пойти на СВО. Это взвешенное, продуманное решение.

В каких войсках он будет служить, Иван не захотел рассказывать.

Коллеги Ивана Захавы да и все поклонники Вахтанговского театра желают ему вернуться домой живым и здоровым.

Кстати, Театр Вахтангова регулярно помогает нашим бойцам на СВО. Много раз отправлял гуманитарный конвой. Сейчас проходит очередной сбор средств для наших военных. Артисты Виктор Добронравов, Эльдар Трамов, Михаил Васьков выезжали «за ленточку», на линию боевого соприкосновения и там выступали перед нашими солдатами. Поднимали боевой дух.

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