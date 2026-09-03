Марк Эйдельштейн рассказал, почему с ним не дружит Кологривый, и подтвердил выход «Мистера и миссис Смит»

Марк Эйдельштейн Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Звезда оскароносного фильма «Анора» Марк Эйдельштейн дал эксклюзивный комментарий KP.RU на премьере фильма «Трудно быть богом» от WINK. Актер успел пошутить про Никиту Кологривого, признался в дружбе с искусственным интеллектом и заодно раскрыл судьбу нескольких своих зарубежных проектов.

Впрочем, поначалу Эйдельштейн явно был настроен не на разговоры о кино, а на сам просмотр. «Я очень хочу попкорна. Я пришел кино смотреть. Офигенную работу. Хочу попкорна!» — признался Марк.

В этот момент мимо проходил Никита Кологривый. Актер неожиданно вклинился в разговор и, приобняв Эйдельштейна, поприветствовал его: «Здорово, дорогой!»

Однако уже после этой встречи Марк не удержался от колкости про коллегу.

«Я сейчас придумал шутку, что если захотите сломать искусственный интеллект, попросите повторить актерское мастерство Никиты Кологривого. И искусственный интеллект, все!» — заявил артист.

Не обошлось и без вопроса о дружбе с ИИ. Эйдельштейн признался, что иногда общается с искусственным интеллектом, однако предпочел бы дружбу с Кологривым. Правда, пока взаимности не случилось. «Лучше б с Никитой дружил! Но пока со мной не дружат. Еще недостаточно крутой актер. Иногда общаюсь с ИИ, да», — рассказал Марк.

При этом без крупных проектов Эйдельштейн точно не останется. Актер подтвердил, что зрители увидят его в байопике «Становление Капы» (Becoming Capa), где он сыграл главную роль венгеро-американского военного фотографа Роберта Капы. Также артист сообщил о продолжении работы над сериалом «Мистер и миссис Смит» от Amazon.

«Будет выходить Becoming Capa, «Мистер и миссис Смит» будет выходить. Мы доделали «Щелкунчика», — поделился Эйдельштейн.

Осенью 2025 года производство второго сезона «Мистера и миссис Смит» откладывали, однако теперь съемки возобновились. На вопрос корреспондента KP.RU, все ли в порядке с проектом и действительно ли после всех проблем будет «Мистер Смит», Марк ответил однозначно: «И Миссис будет, да».

Кстати, на том же мероприятии Никита Кологривый прокомментировал слухи о своей агрессии. Он заявил, что это все «враки».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Михалкова в юбке с павлинами, Собчак в форме школьницы, а Бондарчук подогрел слухи о романе с Исаковой: Как прошла премьера сериала «Трудно быть богом»

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Шнуров и «Ленинград» посвятили песню Брэду Питту, который снова начал пить