Гаокао вместе ЕГЭ, социальное неравенство и высокая конкуренция: что нужно знать, нацеливаясь на обучение в Китае

Китайский студент с детства находится в среде, где конкуренция измеряется не оценками в классе, а местом среди миллионов сверстников Фото: EAST NEWS.

В этом году ЕГЭ выдал удивительные результаты: даже отличники 300-бальники внезапно не смогли поступить туда, куда хотели. Стоимость обучения привычно растет, и пугает даже вполне обеспеченных родителей будущих студентов.

Неудивительно, что многие начали задумываться о том, чтобы отдать чадо в китайские университеты. Учиться там не так уж и дорого, если сравнивать с российскими топовыми вузами. Да и перспективы для дальнейшей работы широкие.

Но очевидно, что китайская система образования сильно отличается от российской. Что нужно понимать, нацеливаясь на обучение в Поднебесной.

Во-первых, важно знать, что в Китае высока конкуренция за рабочие места, а значит и мотивация у местных ребят совсем другая.

- Китайский студент с детства находится в среде, где конкуренция измеряется не оценками в классе, а местом среди миллионов сверстников. И это меняет всё: отношение к учебе, дисциплину, восприятие ошибок и самооценку, - объясняет эксперт по Китаю Ксения Разова.

Долгое время прожившая в Китае и изнутри знающая эту страну, Ксения рассказала об основных отличиях российской и китайской системы образования.

ЕГЭ против Гаокао: главные экзамены

Гаокао — единый государственный экзамен — такое же главное событие для каждой китайской семьи, где есть старшеклассник, как и ЕГЭ в России. Это момент, который определяет дальнейшую жизнь: университет, специальность, круг общения и будущую карьеру. В системе существуют профессиональные треки и альтернативные маршруты, но для большинства семей гаокао — главный социальный фильтр.

«Сравнивать его с ЕГЭ напрямую не совсем корректно. В России после 9-го класса значительная часть школьников уходит в колледжи — траектория дробится раньше. В Китае же гаокао остается основным механизмом отбора в университеты, и к нему готовятся годами», — пояснила эксперт.

В целом, получается, что китайский студент изначально формируется не просто в другой культурной среде, но и «перемалывается» в другой образовательной машиной Фото: EAST NEWS.

ДИСЦИПЛИНА И ЦЕНА УСПЕХА

Китайские школы славятся дисциплиной. Здесь не тратят время на установление тишины — она уже есть. Это не природная особенность китайских детей, а результат системы, которая с первого класса формирует четкие правила, ожидания и контроль.

- Однако многие школьники живут в постоянном стрессе, боятся ошибиться, боятся не оправдать ожидания родителей. Это давление чувствуется и в университете, и на первой работе. Китайскую систему нельзя подавать как образец того, «как надо заставлять детей учиться». Ее результат связан с давлением, которое сама система пытается снижать, — поясняет Ксения.

При этом китайское правительство признает проблему перегрузки. В 2021 году, например, запущена политика Double Reduction, направленная на снижение объема домашних заданий и репетиторства. Ограничения затронули коммерческие занятия по школьным предметам: новые организации перестали одобряться, занятия по программе запретили в выходные и каникулы. Даже система, построенная на конкуренции, признает: перегрузка становится проблемой.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЧАСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ

В Китае университеты — часть промышленной и технологической политики страны. Государство определяет нужные специальности и перестраивает под них программы. В этом смысле российская система высшего образования тоже начинает досточно ощутимо меняться.

- Китайские вузы активно меняют перечень специальностей: добавляют актуальные и закрывают устаревшие. Студент готовится не только для личной карьеры — система связывает образование с технологическим суверенитетом и промышленными нуждами государства», — отметила эксперт.

В Китае университеты — часть промышленной и технологической политики страны Фото: EAST NEWS.

Только не нужно думать, что все упирается лишь в высшее образование - профессиональное в Китае тоже есть, и вторым сортом оно не считается.

- Это стратегический маршрут, а не «путь для тех, кто не сдал гаокао», - отмечает Ксения Разова. - Миллионы студентов осознанно выбирают колледжи и технические специальности. Из-за высокой конкуренции среди выпускников университетов профессиональные программы становятся прагматичным и перспективным вариантом.

ГАОКАО – ШАНС ПРЕОДОЛЕТЬ СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО

Часто разрыв между городским и сельским населением Китая весьма значительный. И в этом смысле основной экзамен гаокао называют социальным лифтом. В реальности так и есть: экзамен дает шанс талантливым детям из бедных семей поступить в лучшие университеты. Но полностью неравенство он не отменяет.

- Как и везде, ученики из обеспеченных семей имеют доступ к лучшим репетиторам и ресурсам. Дети из бедных семей, даже очень способные, не всегда могут конкурировать на равных. Гаокао централизует отбор, но не отменяет стартовые условия, — поясняет Ксения Разова.

В целом, получается, что китайский студент изначально формируется не просто в другой культурной среде, но и «перемалывается» в другой образовательной машиной. Более экзаменоцентричной, конкурентной, связанной с государственными приоритетами, но перегруженной и социально неоднородной, - подытоживает эксперт.

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