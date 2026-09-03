Социальные расходы бизнеса: практика компаний и медицинские проекты

Аппарат МРТ в Новгородской областной детской больнице. Фото: Анастасия НИКОЛАЕВА.

Вопреки ожиданиям, российские компании в период экономической нестабильности не торопятся массово урезать социальные статьи бюджета. Согласно мониторингу Форума доноров, организации не только сохраняют действующие программы, но и открывают новые направления. В настоящее время Форум принимает заявки на соискание статуса «Лидеров корпоративной благотворительности-2026». Оглашение результатов запланировано на ноябрь. Задача этого рейтинга - не столько проведение церемонии, сколько оценка реального вклада компаний, дистанцированная от публичных заявлений, и формирование ориентиров для других участников рынка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Ситуация с бюджетным финансированием хорошо известна тем, кто отслеживает данные Минфина. Корпоративные расходы выступают здесь вторым по значимости источником, и, что показательно, он демонстрирует устойчивость. Согласно исследованию Форума доноров за 2025 год, в 91% из 47 рассмотренных компаний благотворительные статьи были заложены в годовые бюджеты.

Отчетные данные свидетельствуют о значительных объемах средств. Например, Сбер в 2025 году направил на образовательные и научные проекты 7,1 млрд рублей. Группа «Акрон» инвестировала в направления, относимые к устойчивому развитию, 6,2 млрд рублей, что на 60% превышает показатель предыдущего года.

Отделение неотложной кардиологии Центра им.академика Е.И.Чазова. Фото: Сергей КАМИНСКИЙ.

При этом опрос ВЦИОМ фиксирует определенный разрыв в восприятии: лишь 38% респондентов склонны расценивать социальную активность бизнеса как альтруистическую. Причины могут крыться как в способах информирования, так и в укоренившемся скепсисе по отношению к предпринимательскому сектору.

СРЕДИ ПРИОРИТЕТОВ - ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Исследование показывает, что основные направления социальных вложений включают здоровый образ жизни, экологию, образование, развитие территорий и здравоохранение.

Так, «Акрон» в прошлом году увеличил расходы на социальную поддержку персонала на 39% - до 1,7 млрд рублей. Средства распределялись по стандартным для крупных предприятий статьям: жилищные вопросы, образовательные программы, санаторно-курортное обслуживание и ДМС. Затраты на экологические проекты составили 1,4 млрд, на социально-экономическое развитие регионов присутствия - 1,5 млрд рублей. Одной из значимых статей расходов в последние годы является медицина. В числе реализованных проектов: гериатрический центр в Великом Новгороде; ремонт и оснащение областной детской больницы с открытием отделений онкологии, гематологии и реабилитации; обновление Новгородского клинического перинатального центра; восстановление Маловишерского психоневрологического интерната после пожара; модернизация Дорогобужской районной больницы в Смоленской области. Все объекты расположены в регионах деятельности компании, при этом суммарные затраты на благотворительные программы на этих территориях за год выросли в 1,7 раза. Региональное здравоохранение традиционно испытывает потребность в дополнительных ресурсах, что придает такому участию практическое значение.

Гериатрический центр в Великом Новгороде. Фото: Любовь ЛАНЕВА.

Среди проектов есть и московский - речь идет об отделении неотложной кардиологии НМИЦ кардиологии им. Е. И. Чазова, на модернизацию и переоснащение которого направлено 125 млн рублей. Центр известен как исторической ролью, так и текущей функцией: здесь разрабатываются клинические рекомендации по экстренной кардиологической помощи для региональных медучреждений.

НАУЧНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ БАЗА КАРДИОЛОГИИ

Отечественная школа лечения острых сердечных состояний формировалась на базе Чазовского центра. Под руководством академика Чазова была выстроена система профилактики, которая к концу 1980-х годов охватывала ежегодными осмотрами 130 млн человек, при этом диспансерное наблюдение проходили 65 млн взрослых и подростков. На сайте центра отмечается, что эти масштабы остаются ориентиром и в текущий период. Для отделения неотложной кардиологии сегодня ключевое значение имеет доступ к современному диагностическому и лечебному оборудованию, что сопряжено с высокими затратами. Важность финансирования подтверждает руководитель отдела неотложной кардиологии Дмитрий Певзнер: «Благодаря участию компании удалось улучшить условия пребывания пациентов, модернизировать оборудование, а также повысить оперативность диагностики и терапии в критических ситуациях».

Специфика работы отделения - прием пациентов с острым инфарктом миокарда и связанными осложнениями (кардиогенный шок, разрывы стенок желудочков и др.), а также с острым коронарным синдромом, где требуется незамедлительное обследование и стабилизация состояния до подтверждения диагноза. Реанимационное отделение, круглосуточный мониторинг, терапия острой недостаточности, отека легких, тяжелых аритмий и тромбоэмболии легочной артерии - повседневная практика отделения. Нарабатываемый здесь опыт ложится в основу протоколов, по которым работают районные больницы. Хотя характер патологии един для всех, доступность технических средств в регионах может различаться. Председатель Совета директоров ПАО «Акрон» Александр Попов отметил: «Здравоохранение является одним из основных направлений благотворительных программ Группы «Акрон». В регионах работы предприятий Группы нами реализовано множество проектов, направленных на развитие медицинской помощи, профилактики заболеваний и сохранения здоровья наших сотрудников, членов их семей и жителей городов присутствия». Он же подтверждает, что подобная работа будет продолжена, а значит отечественная медицина, в том числе в регионах, сохранит темпы уверенного развития.