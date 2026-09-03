Социальные расходы бизнеса: практика компаний и медицинские проекты

Вопреки ожиданиям, российские компании в период экономической нестабильности не торопятся массово урезать социальные статьи бюджета. Согласно мониторингу Форума доноров, организации не только сохраняют действующие программы, но и открывают новые направления. В настоящее время Форум принимает заявки на соискание статуса «Лидеров корпоративной благотворительности-2026». Оглашение результатов запланировано на ноябрь. Задача этого рейтинга - не столько проведение церемонии, сколько оценка реального вклада компаний, дистанцированная от публичных заявлений, и формирование ориентиров для других участников рынка.
Ситуация с бюджетным финансированием хорошо известна тем, кто отслеживает данные Минфина. Корпоративные расходы выступают здесь вторым по значимости источником, и, что показательно, он демонстрирует устойчивость. Согласно исследованию Форума доноров за 2025 год, в 91% из 47 рассмотренных компаний благотворительные статьи были заложены в годовые бюджеты.
Отчетные данные свидетельствуют о значительных объемах средств. Например, Сбер в 2025 году направил на образовательные и научные проекты 7,1 млрд рублей. Группа «Акрон» инвестировала в направления, относимые к устойчивому развитию, 6,2 млрд рублей, что на 60% превышает показатель предыдущего года.
При этом опрос ВЦИОМ фиксирует определенный разрыв в восприятии: лишь 38% респондентов склонны расценивать социальную активность бизнеса как альтруистическую. Причины могут крыться как в способах информирования, так и в укоренившемся скепсисе по отношению к предпринимательскому сектору.
Исследование показывает, что основные направления социальных вложений включают здоровый образ жизни, экологию, образование, развитие территорий и здравоохранение.
Так, «Акрон» в прошлом году увеличил расходы на социальную поддержку персонала на 39% - до 1,7 млрд рублей. Средства распределялись по стандартным для крупных предприятий статьям: жилищные вопросы, образовательные программы, санаторно-курортное обслуживание и ДМС. Затраты на экологические проекты составили 1,4 млрд, на социально-экономическое развитие регионов присутствия - 1,5 млрд рублей. Одной из значимых статей расходов в последние годы является медицина. В числе реализованных проектов: гериатрический центр в Великом Новгороде; ремонт и оснащение областной детской больницы с открытием отделений онкологии, гематологии и реабилитации; обновление Новгородского клинического перинатального центра; восстановление Маловишерского психоневрологического интерната после пожара; модернизация Дорогобужской районной больницы в Смоленской области. Все объекты расположены в регионах деятельности компании, при этом суммарные затраты на благотворительные программы на этих территориях за год выросли в 1,7 раза. Региональное здравоохранение традиционно испытывает потребность в дополнительных ресурсах, что придает такому участию практическое значение.
Среди проектов есть и московский - речь идет об отделении неотложной кардиологии НМИЦ кардиологии им. Е. И. Чазова, на модернизацию и переоснащение которого направлено 125 млн рублей. Центр известен как исторической ролью, так и текущей функцией: здесь разрабатываются клинические рекомендации по экстренной кардиологической помощи для региональных медучреждений.
Отечественная школа лечения острых сердечных состояний формировалась на базе Чазовского центра. Под руководством академика Чазова была выстроена система профилактики, которая к концу 1980-х годов охватывала ежегодными осмотрами 130 млн человек, при этом диспансерное наблюдение проходили 65 млн взрослых и подростков. На сайте центра отмечается, что эти масштабы остаются ориентиром и в текущий период. Для отделения неотложной кардиологии сегодня ключевое значение имеет доступ к современному диагностическому и лечебному оборудованию, что сопряжено с высокими затратами. Важность финансирования подтверждает руководитель отдела неотложной кардиологии Дмитрий Певзнер: «Благодаря участию компании удалось улучшить условия пребывания пациентов, модернизировать оборудование, а также повысить оперативность диагностики и терапии в критических ситуациях».
Специфика работы отделения - прием пациентов с острым инфарктом миокарда и связанными осложнениями (кардиогенный шок, разрывы стенок желудочков и др.), а также с острым коронарным синдромом, где требуется незамедлительное обследование и стабилизация состояния до подтверждения диагноза. Реанимационное отделение, круглосуточный мониторинг, терапия острой недостаточности, отека легких, тяжелых аритмий и тромбоэмболии легочной артерии - повседневная практика отделения. Нарабатываемый здесь опыт ложится в основу протоколов, по которым работают районные больницы. Хотя характер патологии един для всех, доступность технических средств в регионах может различаться. Председатель Совета директоров ПАО «Акрон» Александр Попов отметил: «Здравоохранение является одним из основных направлений благотворительных программ Группы «Акрон». В регионах работы предприятий Группы нами реализовано множество проектов, направленных на развитие медицинской помощи, профилактики заболеваний и сохранения здоровья наших сотрудников, членов их семей и жителей городов присутствия». Он же подтверждает, что подобная работа будет продолжена, а значит отечественная медицина, в том числе в регионах, сохранит темпы уверенного развития.