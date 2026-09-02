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Политика2 сентября 2026 21:07

Зеленский подписал себе смертный приговор: чем в реальности могут обернуться попытки Киева «закрыть» небо над Россией

Баранец: Попытки Киева закрыть небо над РФ изменят характер боевых действий
Виктор БАРАНЕЦ
Фюрер Украины фактические объявил войну гражданским самолетам в небе России и жизни десяткам тысяч авиапассажиров

Фюрер Украины фактические объявил войну гражданским самолетам в небе России и жизни десяткам тысяч авиапассажиров

Фото: REUTERS.

ЧТО ГОВОРИТ МИР

Обещание Зеленского сбивать гражданские самолеты над Россией вызвало информационное цунами в зловонном болоте западной прессы. "Вам место в аду" - это вполне ожидаемое заявление бабки русофобки фон дер Ляйен.

Что же касается украинских СМИ, то в них можно заметить полярную разноголосицу: от "так и надо стращать москалей", до "после такого заявления наш президент стал идеальным клиентом киевского дурдома".

Российские комментаторы обращают внимание на то, что всего через день после очередного приглашения к переговорам со стороны американского Белого дома и московского Кремля, Зеленский объявил фактически о намерении заблокировать небо над Россией для гражданских самолетов.

А вот советник Зеленского Сергей «Флеш» Бескрестнов на своей странице глумливо выложил ролик с фрагментом песни Александра Розенбаума «Не летают самолёты по стране моей, а сибирские просторы не для поездов», явно намекая на мечты украинского режима об остановке полетов по России.

Со своей стороны, историк и публицист Александр Дюков, руководитель фонда «Историческая память», выразил надежду, что Россия наконец официально зафиксирует, что Украина — «террористическое псевдогосударство» и перейдет к вытекающим из этого действиям.

Впрочем, Владимир Путин уже оценил бандитское заявление Зеленского как признание в государственном терроризме.

И добавил, что все предложения Киева о переговорах теперь бесполезны, - с террористами не разговаривают.

Ну а теперь зададимся некоторыми вопросами, которые неизбежно возникают при осмыслении новых угроз Зеленского.

Обещание сбивать гражданские самолеты над Россией вызвало информационное цунами

Обещание сбивать гражданские самолеты над Россией вызвало информационное цунами

Фото: REUTERS.

ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ?

Это значит, что фюрер Украины фактически объявил военной целью гражданские самолеты в небе Россией и жизни десятков тысяч авиапассажиров. Среди которых не только россияне, но и граждане многих других государств.

Это значит, Зеленский рассчитывает, что иностранные авиакомпании будут вынуждены посылать свои самолеты в облет России, что значительно увеличит дальность маршрутов, время полетов и цену на горючее и билеты.

Это значит, что Киев очень хочет перенести вооруженное противостояние в российское небо и направить удары на мирных граждан теперь уже не только на земле, но и в воздухе. А это еще больше подвигает отношения Украины (и стоящего за ней Запада) с Россией к состоянию "полноформатной" войны. Москва объективно будет вынуждена официально объявить об этом. Что неизбежно вызовет с нашей стороны другой характер боевых действий против террористического государства.

Попытки Киева закрыть небо над РФ изменят характер боевых действий

Попытки Киева закрыть небо над РФ изменят характер боевых действий

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Это значит, что Россия будет вынуждена не только перестроить (расширить) возможности противовоздушной обороны в районах полетов гражданской авиации, но и принять адекватные оборонные меры. А это не только более плотная защита воздушного пространства страны от беспилотников противника, но и "закрытие" неба над Украиной с помощью нашей боевой авиации и дальнобойных систем ПВО. А тут и массированные тотальные удары по районам запуска украинцами боевых дронов, а также предприятиям, изготавливающим их, по аэродромам Украины. Нельзя исключать, что при определенных обстоятельствах вооруженные силы России будут вынуждены наносить ракетные удары по некоторым европейским заводам, поставляющим боевые дроны Украине.

И последнее. Это значит, что все разговоры о возможных переговорах Киева и Москвы заявлением Зеленского превращены в бессмысленность. Более того, ситуация складывается так, что этим своим заявлением он подписал себе смертный приговор. У России есть все возможности это сделать. Пока были надежды на то, что украинский режим одумается и начнет переговоры, его главарь был нужен (с кем-то же надо подписывать бумаги). Но теперь, когда последние надежды усадить Киев за стол переговоров развеяны, надобность в дальнейшем существовании шайки узурпаторов власти на Украине стремительно исчезает.

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