Трамп назвал войну «глупой» Фото: REUTERS.

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко — о главном на 3 сентября:

1. Новости с передовой: освобождены Казачья Лопань и Святогорск, открыт прямой путь на Харьков

2. Война спецслужб: СБУ и ГУР стреляли друг в друга в Киеве из-за российского неонациста, Зеленский обещает «кадровые решения»

3. Путин - о том, почему не бьёт по руководству Украины: «Нам нужны какие-то переговорщики»

4. Трамп ответил: встреча с Путиным - «когда конфликт будет подходить к концу», о видео ТЦК - «я знаю»

5. Киев потребовал от ИКАО запретить полёты над Россией, Путин ответил: «Заявка на государственный терроризм»

6. Медведев - Берлину: «Заслуживают прямого удара по заводам и по некоторым иным местам»

7. Одесса без света: после ночного удара отключения в пяти областях

8. Омбудсмен Лубинец: выход из буса ТЦК с вывозом за границу стоит 50-70 тысяч долларов

9. Языковой омбудсмен потребовала вести родительские и домовые чаты на украинском - под угрозой штрафа

10. Фёдоров попал в скандал с Palantir: военные данные в обмен на инвестиции

11. Бессент назвал украинские удары по НПЗ одной из причин дорогого бензина в США

12. Каллас потребовала моратория в Чёрном море и запрета на въезд в ЕС для ветеранов СВО

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 3 СЕНТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за минувшие сутки.

Главная новость суток - на харьковском направлении: группировка «Север» освободила Казачью Лопань, крупный посёлок на трассе, ведущей прямо на Харьков. Потери ВСУ в полосе группировки - свыше 200 военнослужащих, две бронемашины, семь автомобилей, два орудия и РЛС. Военкоры сообщают о продвижении на девятнадцати участках у Кияницы и Хотени и о боях в Гоптовке.

«Запад» освободил Святогорск в ДНР - город на Северском Донце, зачистка которого от «прячущихся в подвалах» украинских боевиков, по формулировке Минобороны, продолжается. Потери противника - свыше 205 военнослужащих

«Южная» группировка работала по Славянску, Краматорску, Николаевке и Дружковке: более 140 военнослужащих, три бронемашины и 28 автомобилей. Военкоры пишут о начале боёв за Славянскую ТЭС в Николаевке и о выходе передовых групп к восточным окраинам Славянска и Краматорска.

Самые тяжёлые сутки противнику снова устроил «Центр»: свыше 410 военнослужащих, шесть бронемашин, 16 автомобилей, орудие и две станции РЭБ. В Доброполье, по данным военкоров, идут уличные бои - город охвачен с трёх сторон.

«Север» освободила Казачью Лопань Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

«Восток» отработал в Днепропетровской и Запорожской областях: более 325 военнослужащих, четыре бронемашины и 12 автомобилей. «Днепр» нанёс поражение двум механизированным бригадам и бригаде беспилотных систем под Ореховом - до 50 военнослужащих, три бронемашины, 18 автомобилей и три станции РЭБ, безопасных путей снабжения у гарнизона Орехова больше не осталось.

Итог суток - около 1330 военнослужащих ВСУ, два освобождённых населённых пункта и 19 бронемашин. Расчёты ПВО сбили 464 беспилотника самолётного типа, четыре управляемые авиабомбы и два снаряда HIMARS, в Чёрном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 3 СЕНТЯБРЯ

Дальше - самые яркие новости вокруг СВО на Украине за минувшие сутки.

Война спецслужб: в центре Киева СБУ и ГУР стреляли друг в друга

В ночь на вторник и утром на улице Шумского в киевских Березняках спецназ СБУ «Альфа» и бойцы военной разведки стреляли друг в друга: трое разведчиков ранены, двое тяжело, ГБР задержало троих контрразведчиков, Генпрокуратура завела дело о «посягательстве на жизнь сотрудников СБУ» - каждая сторона считает нападавшей другую. Делили Степана Каплунова** - неонациста из Иванова, который призывал убивать пленных россиян, по данным российских правоохранителей причастного к убийствам и подготовке терактов, а на Украине дослужившегося до замкомандира РДК* (организация признана террористической и запрещена в РФ) и штатного бойца ГУР. Его 23 августа увезли люди СБУ, ночью они приехали с обыском в его пустующую квартиру - «подбросить запрещённое», говорит адвокат, - и по тревоге прибыли «собратья» из ГУР. Случайных водителей четыре часа держали на асфальте. Версия СБУ - вместе с ГУР «предотвратили покушение на лидера российской оппозиции», кого и от кого спасали, не уточняют. К вечеру Каплунова отпустили. Глава Офиса президента Буданов** (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), недавний шеф ГУР, встал на сторону разведки: «никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих и открывать огонь на улицах наших городов».

В Киеве устроили перестрелку спецназ ГУР и СБУ. Фото: REUTERS.

Зеленский назвал случившееся «абсолютно позорной ситуацией» и пообещал «кадровые решения руководителей спецслужб». Первая голова покатилась в тот же вечер: уволен начальник департамента охраны гостайны СБУ Храмов. Мотивы источники называют разные - от личной вражды Буданова** с главой СБУ до делёжки колл-центров, социологи говорят о «первом признаке конфликта элитных групп». Деталь, которую заметили все, кроме языкового омбудсмена: отношения на Березняках выясняли по-русски. Портрет государства законченный: разведка держит в штате российского неонациста с убийствами в биографии, контрразведка похищает его у разведки, обе стреляют друг в друга в жилом квартале - и никто не спрашивает, что такие люди делают в армии, которую Европа зовёт в НАТО. Вопрос уже не в том, кто прав. Вопрос в том, кого они защищают.

Трамп назвал конфликт «глупым» и пообещал опубликовать видео ТЦК: «Я очень много о них слышал»

Вашингтон услышал бишкекский пресс-подход и ответил в тот же вечер - из Овального кабинета. «Переговорщики», о которых говорил Путин, у Трампа нашлись сразу: «Есть люди, чья задача - вести переговоры по мирным соглашениям. Это Стив Уиткофф, а теперь и Джаред Кушнер», - уточнил госсекретарь Рубио, добавив, что оба «посвящают этому сто процентов времени». Сам Трамп впервые назвал условие личной встречи с Путиным: «Уверен, что мог бы сделать это немедленно. Я хочу сделать это, когда конфликт будет подходить к концу». О России он заговорил так, как говорят не о противнике, а о будущем партнёре: «прекрасная земля, очень ценная земля», и мир «отлично скажется на бизнесе».

Репортёр подводил издалека - напомнил, что Трамп «оказался прав», когда говорил, что администрация Байдена и «значительная часть основных СМИ» лгали о числе погибших украинцев, «а теперь мы видим, что там не хватает молодых мужчин», - и спросил в лоб: «Из Украины выходят ужасные видео, на которых людей похищают прямо на улицах. Их матерей и жён бросают на землю и обливают перцовым аэрозолем, пока их близких уводят. Вы видели эти видео?» И добавил: раз основные СМИ об этом молчат, он готов переслать записи директору Белого дома по коммуникациям Стивену Чуну, «чтобы вам их показали». Ответ уложился в три фразы: «Я их опубликую. Я знаю об этих видео. Я очень много о них слышал».

Пересылать ничего не придётся - фактуру Киев поставляет ежедневно. Во Львове у военкомата нашли тело мужчины: по данным украинских СМИ, его выбросили из автобуса ТЦК. Незадолго до того шведские журналисты в центре Киева стали невольными свидетелями того, как сотрудники ТЦК уводят человека. Четвёртый год Банковая продаёт Западу образ страны-добровольца - и вот президент США не просто знает про «бусификацию», а обещает показать её сам. Прейскурант Лубинца ещё можно списать на коррупцию отдельных ТЦК. Видео, которое пообещал опубликовать Трамп, списать будет не на кого.

Зеленский «закрыл небо России» в своих фантазиях

«В небе России безопасные моменты закончились», - предупредил Зеленский «партнёров»: небо над Россией «де-факто будет закрываться».

Следом подключились министр иностранных дел Сибига и глава ГУР, пообещавший, что «украинские ракеты будут господствовать в российском небе». А сегодня в Варшаве финиширует совместный конкурс НАТО и Украины с говорящим названием Persistent Airfield Denial - «постоянное препятствование использованию аэродромов»: приз в 250 тысяч евро получит тот, кто научится выводить полосы и топливные склады из строя не разово, а систематически, после каждого ремонта. Формально речь о военных аэродромах. Но The Atlantic ещё в августе описывал киевский план «M&Ms» - до тысячи дронов с искусственным интеллектом за одну ночь по московским аэропортам.

Зеленский «закрыл небо России» Фото: REUTERS.

Примечательно, что против этой авантюры выступил тот, кому по должности положено её исполнять. По данным украинского инсайдерских каналов Буданов** утром уговаривал Зеленского отказаться от ударов по российским аэропортам - и не из гуманизма, а из страха перед ответом: в первую очередь он ждёт удара по мостам через Днепр, после которого снабжение всего левобережного фронта посыплется.

Реакция Кремля последовала в ту же ночь и в самых жёстких выражениях. Угрозы гражданской авиации Путин назвал «заявкой на государственный терроризм» - «с террористами переговоров не ведут», а «если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдём, чем ответить». Захарова добавила личное: «Он проклят уже. В историческом контексте он будет проклят, это даже сомнений нет».

Медведев - Берлину: «Заслуживают прямого удара по заводам и по некоторым иным местам»

МИД вызвал временного поверенного ФРГ, отверг «абсолютно надуманные обвинения» и пообещал «жёсткий ответ», замглавы МИД Грушко уточнил тайминг - «всё будет очень быстро», а под удар, дали понять, могут попасть генконсульство Германии в Петербурге и Гёте-институт. Захарова назвала закрытый «Русский дом» «глотком кислорода» и подвела черту: «Вся история ни о чём: ни фактов, ни материалов, вообще ноль».

«Придуманная диверсия - самая слабая форма наказания за их грехи, - написал зампред Совбеза, Медведев. - Они заслуживают прямого удара по всем немецким производствам военной техники для бандеровской клики. А вполне вероятно, и по некоторым иным местам в Берлине». Досталось и «европейским чиновникам, которые ездят в Киев поездом».

Берлин, впрочем, эскалацию сворачивать не собирается - напротив, закрыв культурный центр, открыл оружейный цех. Мерц позвонил Зеленскому, и стороны, по словам последнего, вышли на финишную прямую в «Drone Deal» - программе совместной разработки и выпуска беспилотников, ракет и военного софта. Германия уже оплачивает для ВСУ пятнадцать тысяч дронов-перехватчиков Strila и пятьдесят тысяч ударных Shrike, немецкая Quantum Systems создала с украинцами совместное предприятие, а в сентябре Киев получит дополнительные IRIS-T и «несколько тысяч ударных дронов». ЕС тем временем обсуждает 22-й пакет санкций на 1600 фигурантов. Так дрон неясного происхождения за неделю превратился в оружейный контракт - и «Русский дом», где учили языку и показывали кино, оказался для Берлина опаснее десятков тысяч украинских беспилотников. Через четыре дня в Саксонии-Анхальт выборы, где лидирует «Альтернатива для Германии», - и канцлер, торгующий, по выражению Путина, национальными интересами, торопится показать избирателю хоть какую-то решимость.

Одесса без света: отключения в пяти областях

В ночь на вторник групповые удары пришлись по Одессе и области - четыре объекта энергетики, порт с предприятием безэкипажных катеров и шестью резервуарами топлива, склады. Укрэнерго признало отключения сразу в пяти областях - Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской, а потребление в стране просело почти на семь процентов за сутки.

Под Киевом в ту же ночь прошили всю цепочку военной логистики: Минобороны перечислило центры «Чайки», Raven Ukraine, Stellar Jet, Fire Point, «Эридон» и FM Logistic, где хранились иностранные военные грузы и компоненты дронов, - а в Черноморске и в море поражены ещё два сухогруза с оружием. Впервые в бой пошли «Герани-4: по оценке самих украинских специалистов, такой аппарат сам распознаёт и захватывает цель, и глушить его обычным РЭБ куда сложнее. Воздушная тревога дважды прерывала заседание Рады, депутаты спускались в укрытие и там же испытывали систему подземного голосования

Лубинец: выход из буса ТЦК с вывозом за границу - 50-70 тысяч долларов

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о новой «услуге под ключ» в приграничной области: человек «может заплатить от 50 до 70 тысяч долларов, и тогда его прямо из микроавтобуса переправляют за пределы Украины». Прежние тарифы скромнее: около десяти тысяч - за выход из буса, пятнадцать - за выход уже из здания ТЦК. Больше всего коррупции, по словам омбудсмена, в Закарпатье.

Бесплатная версия услуги выглядит иначе. В Каменском полицейский экипаж дважды переехал мужчину, легшего под колёса, чтобы не дать увезти друга в ТЦК, - по данным украинских СМИ, у него сломаны ноги и позвоночник. Так выглядит «бусификация» для тех, у кого нет семидесяти тысяч долларов.

На этом фоне Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками - именно им подчинена система ТЦК: вместо Шаповалова назначен бригадный генерал Заяц, десантник из 20-го корпуса. Замена шофёра, впрочем, редко меняет маршрут автобуса. Особенно если автобус - тот самый, из которого выход стоит 70 тысяч долларов ( почти тридцать лет труда на украинской средней зарплате, сведённые к одной взятке за право остаться хозяином собственной жизни.)

Родительские и домовые чаты - только на украинском: омбудсмен пригрозила штрафами

Языковая инспекция на Украине добралась до переписок родителей с учителями. Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская объявила, что «общение по вопросам организации обучения» - родительские чаты, переписка со школой - относится к публичной сфере и обязано вестись на украинском. Тариф прилагается: от 3 400 до 5 100 гривен за первый раз, до 11 900 - за повторный. Штат её ведомства, к слову, за год вырос на 63 процента - есть кому проверять.

Прецеденты уже созданы. Учительницу оштрафовали за фрагмент мультфильма на русском, а на днях предупреждение получил председатель объединения совладельцев многоэтажки в Черкасской области - за сообщения на русском в домовом чате в Viber: поскольку он «должностное лицо», переписку с жильцами признали официальной коммуникацией

Самый точный комментарий дал, что характерно, украинский же депутат. «Залезть с языковыми штрафами в чат ОСМД - это анекдот, - сказал нардеп Алексей Кучеренко. - Пусть омбудсмен поштрафует фигурантов плёнок НАБУ и САП или участников стрельбы между ГУР и СБУ - там тоже только русский язык».

Фёдоров попал в скандал с Palantir: данные в обмен на инвестиции

Экс-министр обороны, мистер «пломбированный вагон», добрался до первого собственного коррупционного сюжета - и весьма характерного. Михаил Фёдоров запускает defence-tech компанию, первым инвестором которой стал глава Palantir Алекс Карп - тот самый, с кем Фёдоров встречался в мае ещё министром. Общественная антикоррупционная рада при Минобороны сформулировала претензию прямо: «Сначала министерство под его руководством предоставляет военные данные Palantir, а затем Карп становится инвестором в компанию экс-министра». Речь о доступе к платформе Brave1 с данными с поля боя.

Фёдоров попал в скандал с Palantir Фото: REUTERS.

Депутат Гончаренко** (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) напомнил о статье 26 антикоррупционного закона - запрете сделок с компаниями, с которыми чиновник работал, в течение года после отставки - и о том, что «обязанность не разглашать гостайну не прекращается с освобождением от должности». Ответа Фёдорова нет. Параллельно он, напомним, стал советником министра обороны Италии и идёт третьим в президентских рейтингах.

Бессент - о встрече с Силуановым: «У европейцев неприятное послевкусие, но говорить надо»

Министр финансов США Скотт Бессент объяснил, зачем принимал Силуанова: «Знаю, что у некоторых европейцев осталось неприятное послевкусие, но я считаю, что важно проводить контакты. Если стороны не говорят друг с другом, если мы не вовлечены, то как вы хотите решить эту проблему?» Госсекретарь Рубио тем временем остудил Киев по Patriot: лицензия на производство «обсуждается прямо сейчас», но заводы - «дело нескольких лет».

Объясняя американцам, кто, кроме Ирана, гонит вверх цены на топливо, министр назвал в числе виновных Украину - её решение атаковать российские НПЗ и энергетику. Brent к началу сентября поднималась выше 95 долларов, максимума с июля. Захарова добавила ещё одну деталь: Лавров и Рубио «регулярно сверяют часы» по Украине, очная встреча «не исключается» - на Генассамблее ООН в сентябре. А Ушаков обрисовал горизонт совсем иного масштаба: трёхсторонняя встреча Путина, Трампа и Си «может получиться» на полях АТЭС в Китае в ноябре. При этом, уточнил помощник президента, встречи с директором ЦРУ в планах Путина не было - тайная миссия Рэтклиффа остаётся на уровне спецслужб. Итог недели по этой линии прост: Москва и Вашингтон разговаривают - по финансам, по дипломатии, по разведке, а Европа в это время подсчитывает, сколько «неприятного послевкусия» оставил ей русский министр на общем фото.

Каллас потребовала моратория в Чёрном море - когда гореть начали украинские суда

Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции в ирландском Уиклоу выступила за официальный мораторий «на любые нападения в Чёрном море». Аргумент - зерно: «Удары по зерновым судам могут повлечь очередной глобальный шок в сфере продовольственной безопасности... ничто не заменит объёмы, которые можно перевозить по морю». У этой заботы есть точная дата рождения: пока украинские дроны месяцами жгли российские сухогрузы, паромы и танкеры - от Туапсе до Усть-Луги, - Брюссель молчал. Мораторий понадобился ровно в ту неделю, когда Россия начала отвечать по портам Одессы и судам с оружием.

Море между тем и без Брюсселя переходит на военное положение. Торговые суда на подходах к Босфору обзаводятся самодельной защитой от дронов: на палубах варят металлические клетки и сетки, раскладывают автомобильные покрышки и ёмкости с водой. После атаки на сухогруз «Омский-107» у турецкого берега Анкара снова заговорила о безопасном коридоре. Москва напоминает, что прежняя зерновая сделка кончилась потому, что российскую половину договорённостей так никто и не выполнил.

К мораторию Каллас приложила и пряник для Киева, и кнут для Москвы: денег на восстановление украинской энергетики к зиме, а России - запрет на въезд в ЕС для ветеранов СВО и ужесточение туристических виз. Запрет ветеранам - первая в истории Евросоюза санкция не против чиновников или компаний, а против солдат как таковых: полмиллиона человек объявляются нежелательными за сам факт службы. Европа, которая три года учит Россию гуманизму, только что придумала коллективную ответственность.

* - Организация признана террористической и запрещена на территории РФ

** - Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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