Эксперимент журналиста KP.RU: Как я завел кошелек с цифровыми рублями и получилось ли ими расплатиться

Фото: В. Кольцова/Создано ИИ/ТАСС

НИ КОМИССИЙ, НИ КЕШБЭКА

В России появился новый рубль — цифровой. Был рубль наличный, был безналичный, а вот теперь и такой. Зачем он нужен, в чем его выгода — сами разбираемся и читателям рассказываем. Главная мысль в первых строках презентации этого продукта на сайте Центробанка такая: «Открывать счет цифрового рубля (цифровой кошелек) или нет – решает только сам человек. Автоматически счет цифрового рубля открываться никому не будет, без согласия получателя никакие выплаты в цифровые рубли не переводятся».

Интересно, а как человек решит, открывать ему этот счет или нет, если он не знает, что ему это даст или чего он лишится? Пришлось потерзать Центробанк дополнительными вопросами.

- Главные преимущества нового платежного инструмента в том, что он дает свободу от банковских комиссий и ограничений. - официально ответили KP.RU в Центробанке. - Все операции для человека бесплатные. Всей суммой на своем цифровом кошельке можно распоряжаться без ограничений и лимитов.

То есть цифровые рубли можно снимать со своего счета и переводить другим людям без комиссий и ограничений. Это важный плюс. Только нужно, чтобы и у получателя тоже был открыт цифровой счет. Перевести денежки с цифрового счета напрямую на обычный банковский не получится.

Еще один важный момент — цифровой счет открывается через банковское мобильное приложение: Сбер, Альфа, ВТБ... Но технически расположен он не в каком-то конкретном банке, а на платформе Центробанка. Это как бы ваше персональное хранилище, куда можно проникнуть через ограниченный перечень банков — их всего 22. Они выполняют роль своеобразных дверей, через которые можно войти в хранилище, положить туда рублики и вынести их.

То, что денежки числятся не за конкретным банком, а за ЦБ — очень важно. Это делает ненужным страхование счета на случай, если у банка, через который вы открыли цифровой счет, вдруг отзовут лицензию.

- Что касается страхования, то страховать цифровые рубли нет необходимости. Вся сумма на счете цифрового рубля гарантирована человеку Банком России, - подтвердили нам в Центробанке.

Так что можно без опаски открывать счет не на 1,4 млн рублей (максимальная сумма, на которую застрахованы счета и вклады в российских банках), а хоть на 10 млн. Кстати, пополнять цифровой счет можно не более, чем на 300 тысяч рублей в месяц.

Но есть и минусы. На денежки, которые лежат на цифровом счете, не начисляются проценты. А на покупки с этого счета не начисляется кешбэк.

КАК ОТКРЫТЬ ЦИФРОВОЙ СЧЕТ

А теперь самое интересное — собственноручно открываем цифровой счет. Из 22 уполномоченных банков выбираю Сбер. Открываю мобильное приложение — где там яркий призыв «Новинка! Цифровой рубль!»? Глухо, не видать призыва. Приходится звонить оператору.

- Заходите в «Кошелек», листаете вниз, доходите до плюсика в кружочке, где «Оформить карту или счет», входите и в самом низу - «Цифровой рубль», - терпеливо объяснила девушка.

Так и сделал. Нажимаю на плашку «Цифровой рубль» и попадаю в «объяснялку», что это такое. Это «форма национальной валюты, которая выпускается в дополнение к наличным и безналичным рублям», можно их бесплатно переводить и оплачивать ими товары и услуги, конвертируются к наличному и безналичному рублю они по курсу один к одному… А, вот оно, то, что искал: «Как открыть счет и начать пользоваться цифровыми рублями».

Оказывается, это вовсе не на раз-два. Надо сначала войти в подтвержденную запись на Госуслугах, пройти процедуру создания уникальных ключей для доступа к счету цифрового рубля из сберовского приложения, а только потом пополнить с банковского счета счет цифрового рубля и уже после этого начать им пользоваться.

Итак, переходим на Госуслуги, жмем в квадратик внизу слева, что «Я соглашаюсь с условиями...», подтверждаем. Два веселых прямоугольничка (один означает Сбер другой — Госуслуги) примерно минуту топчутся и тянутся друг к другу тоненькими рисованными ручонками. И вдруг бац — сбой. «Попробуйте через 5 минут», советует мобильное приложение.

Со второго раза все получилось. А некоторых знакомых, которые тоже захотели приобщиться к современным финансовым технологиям, и по три раза вышибало. Более того, в ряде аккредитованных банков вообще вчера нельзя было завести цифровой кошелек — мне, например, не удалось это сделать в ВТБ. «Отладим», пообещала оператор.

Для доступа в кошелек надо еще создать дополнительный 6-значный пароль, отличный от того, что на Госуслугах и от того, что используется в мобильном банке. Так что проникнуть в хранилище без ведома владельца невозможно.

Вся загрузка заняла в Сбере минут пятнадцать.

ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ ПРИНИМАЮТ, НО НЕ ВЕЗДЕ

Следующий этап наших испытаний — как потратить электронные денежки. Но для начала надо этот счет пополнить. Перевожу в мобильном Сбере денежки со своего платежного счета на цифровой счет — как раз завалялись 270 рублей. Прошло, как по маслу.

Теперь куда бы их пристроить. Первым делом подумал о жене — перевожу ей. А вот тут стоп, машина. Оказывается, для того, чтобы перевести деньги кому-нибудь другому, нужно, чтобы у этого другого тоже был цифровой счет. У жены его пока нет.

На свой обычный счет в другом банке эти денежки перевести тоже нельзя. Да и в свой Сбер тоже не разгуляешься: «красный свет», напимер, на переводы с «цифры» на кредитную карту, на открытие вклада. А вот вывести деньги на обычный платежный счет того же банка, откуда пополнил цифровой кошелек, это получается.

А теперь — за покупками.

- С 1 сентября 2026г. любое юридическое лицо, которое что-то продает физическим лицам, если его обороты за 2025-й год превысили 120 миллионов рублей, и оно обслуживается в системно значимых банках, обязано принимать цифровые рубли, - сказал KP.RU директор по работе с цифровыми активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Андрей Варнавский. - Фактически все розничные сети обязаны будут принять цифровой рубль. И это не только продукты, но к примеру и страховки.

Оплатить цифровыми деньгами можно пока только по QR-коду. Отправляюсь в минимаркет у дома.

- Цифровые деньги принимаете? - спрашиваю с порога.

- Лишь бы не фальшивые, - отшучивается продавщица.

Выставляет по моей просьбе квадратик со штрих-кодом, я навожу камеру, считываю, на экране загорается сумма пакетика с моими любимыми тараллини, хочу подгрузить цифровой счет, но вот беда — на нем надпись: не поддерживает этот тип платежей.

Продавщица жмет плечами.

Дома пытаюсь оплатить коммунальные услуги — тоже неудачно.

- Да, пока еще не везде можно оплатить цифровым рублем, не все торговые организации готовы, дело новое, - посочувствовал оператор Сбербанка. - Надо спрашивать, принимают ли цифровые рубли. Точно скажу, что можно уплатить в УФК по УИН.

Это означает платежи в Управление федерального казначейства по уникальному идентификатору начисления — то есть, налоги и штрафы. У меня таких долгов перед государством нет, поэтому проверить не получилось.

Продолжаю изыскания. Захожу в «Пятерочку» у метро «Таганская» - «цифра» не проходит.

- Видно, еще не подгрузили, - извиняющимся голосом говорит продавщица. - А вообще вы у меня первый с такими запросами...

Неподалеку «Перекресток». Может, там обрадуются моей цифровой копейке? И действительно — захожу в свой цифровой счет на Сбере, выбираю «Оплатить», навожу камеру на штрих-код, выставленный на кассовом аппарате, не забываю правильно выбрать счет списания — не с кредитки, не с текущего счета, а именно с цифрового, и он тут как тут: готов к платежу. Но не сразу: перед оплатой программа предлагает мне ввести тот самый шестизначный код доступа к моему цифровому счету на платформе Центробанка — вот какая надежная защита. Ввожу — и порядок, ухожу с покупкой: венгерская ватрушка — достойная награда за мои цифровые труды.

Владимир Перекрест еще сделал фото (точнее, селфи) с той самой ватрушкой, которую купил на кровные цифровые рубли. Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ. Перейти в Фотобанк КП

Вот еще интересная особенность цифровых покупок. Банк за них бонусов и кешбэков не начисляет. А вот «Перекресток» - начислил. В истории моих покупок в этом магазине цифровой платеж никак не отличается от остальных, сделанных с обычных банковских карт.

В СМИ проходила информация, что к цифровым платежам подключились крупнейшие маркет-плейсы. Захожу на Ozon — ничего купить не удается.

- Ozon и Ozon Банк пока не подключены к платформе, поэтому сделать покупку на маркетплейсе пока не получится при помощи новой формы национальной валюты, - написал оператор в ответ на мой вопрос.

В пункте выдачи Wildberries у метро «Таганская» тоже меня заверили, что их пока еще не подключили к «цифре». Однако на самом деле это не так. Как выяснилось, WB уже готов работать с электронным рублем. Только «цифрой» можно оплатить покупку, если выбираешь опцию «оплатить сразу», а не «при получении». Так что неудивительно, что девушки в пункте выдачи не в курсе: выдавая уже оплаченный заказ, они же не знают, каким способом этот заказ оплачен.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Цифровой рубль снизит цены?

Некоторые эксперты ожидают, что внедрение цифрового рубля может привести к снижению цен.

- Для бизнеса - это сокращение расходов на эквайринг, - говорит Андрей Варнавский. - Для торговых предприятие экономия может быть заметной, и это может отразиться на ценах для покупателей.

ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ

Итак какие можно сделать выводы из первого знакомства с цифровым рублем?

Достоинства

- Цифровой счет очень просто открыть, если есть регистрация в Госуслугах. Не нужно никуда ходить, показывать документы.

- Можно без ограничений переводить и снимать деньги — никаких потолков и лимитов. Есть только ограничение пополнения цифрового счета: не более 300 тыс. руб. в месяц.

- Высокая безопасность: жуликам гораздо сложнее дотянуться до цифрового счета в Центробанке, чем до обычного в коммерческом банке.

- Гарантия сохранности денег: если коммерческий банк рухнет или у него отзовут лицензию, это никак не отразится на цифровом счете, хранящемся в ЦБ.

- Удобство для бизнеса: эквайринг в разы меньше, чем у традиционного рубля.

Недостатки

- На деньги, хранящиеся на цифровом счете, не начисляются проценты — в отличие от вкладов и накопительных счетов в коммерческих банках.

- Переводить деньги с цифрового счета напрямую можно только тем, у кого тоже есть цифровой счет.

В итоге

Достоинства значительно перевешивают недостатки, но для более детального анализа, конечно, потребуется время.

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