Анатолий Попов, Сбербанк: «Уровень просроченной задолженности - под контролем»

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов

Нынешний год для бизнеса сложный. Сказывается и рост налоговой нагрузки, и все еще высокая ключевая ставка ЦБ, и продолжающиеся атаки БПЛА на склады маркетплейсов. Как в таких условиях чувствуют себя корпоративные заемщики? Есть ли проблемы с платежной дисциплиной? И идет ли банк навстречу клиентам? На эти и другие вопросы журналистов в кулуарах ВЭФ-2026 ответил Анатолий Попов, зампред правления Сбербанка.

- Видите ли вы рост спроса на реструктуризацию в сегменте малого и среднего бизнеса? И если говорить конкретно о селлерах (продавцах на маркетплейсах), что происходит с их заявками на реструктуризацию – пик прошел или ожидаете новых волн?

- В этом году количество реструктуризаций действительно выше, чем в 2024-м (тогда делали порядка 10 тысяч, сейчас – около 18 тысяч), но меньше, чем в 2025-м (22 тысячи). Можно говорить о некоторой стабилизации и предсказуемости рынка. В Сбер поступило более 4,3 тысяч заявок, одобренный объём реструктуризации составил 8,3 миллиарда рублей.. Для оформления реструктуризации необходимо подтверждение утраты товаров на маркетплейсе, после чего процесс занимает 1 – 2 дня. В целом, ситуация с кредитованием малого бизнеса управляемая.

- В июле хорошо рос корпоративный кредитный портфель. Есть ли основания пересмотреть прогноз по концу года, возможно, по верхней границе? И как в летние месяцы выглядела платежная дисциплина у корпоративных заемщиков?

- Июль действительно был нестандартным – кредитный портфель вырос на 2,1%, но с начала года рост составил всего 4%. По году мы прогнозируем рост в интервале 8 – 10%, что типично и похоже на 2025 год. Делать выводы по одному месяцу преждевременно, хотелось бы видеть устойчивый темп, обеспеченный инвестиционным спросом. Пока же корпоративное кредитование на две трети состоит из оборотного финансирования и замещения выбывающих средств, а треть – это финансирование жилой недвижимости. Что касается платежной дисциплины: по июлю доля клиентов с проблемами обслуживания задолженности составляет 2,9% – эта цифра под контролем.

- Как сейчас себя в целом чувствуют корпоративные заемщики? Отмечаете ли вы рост стоимости рисков по таким кредитам, ухудшение их качества? Какие отрасли вызывают наибольшие беспокойства?

- Уровень просроченной задолженности находится под контролем. Какого-то резкого обвала в отдельных отраслях предсказать сложно, ситуация управляемая. Традиционно первое полугодие всегда более медленное, чем второе, как по спросу, так и по деловой активности. Во втором полугодии обычно растут объемы и выручка клиентов, поэтому существенных проблем мы не ожидаем.

- Не ждете ли в этом году кризиса неплатежей по кредитам среди застройщиков? И какой общий рост цен на жилье прогнозируете?

- По прогнозам наших аналитиков, инфляция в этом году составит около 6,5%, а рост цен на жилье будет ниже темпов инфляции – это позитивный сигнал. Что касается проблем с обслуживанием задолженности, механизм эскроу, который работает уже достаточно долго, помогает застройщикам своевременно строить объекты. Существенных задержек по строительству и вводу жилья нет, покупатели могут быть спокойны – объекты будут достроены. Небольшие сложности с разрешительной документацией бывают, но в целом ситуация полностью управляемая, и механизм эскроу доказал свою устойчивость даже в периоды снижения спроса, позволяя завершать строительство без задержек.