Министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Фото: IMAGO/Tanel Meos/Global Look Press

Антироссийские и проукраинские коалиции («желающих», «антидроновая», «танковая» и какая-то там еще, может, и не одна) понесли тяжелые потери. В борьбе со здравым смыслом пал жертвой русофобии и украинофилии министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Нет, не беспокойтесь о его здоровье, жив-здоров (физиологически – регулярно спит, кушает, и даже со стулом у него все в порядке), просто ему пришлось подать в отставку.

Эстонского министра обороны, как последнего деревенского лоха обвела вокруг пальца и развела на 70 миллионов долларов США некая неизвестная широкой публике индийская компания, пообещавшая продать Эстонии артиллерийской снаряды именно на такую сумму по очень льготной цене. Но конечно же, по предоплате. В результате Таллин перевел запрошенную сумму, радостно потирая руки от того, какую выгодную сделку удалось заключить, чтобы помочь Украине. И принялся ждать…

Время шло, снаряды не поступали, но эстонцы не теряли надежды и вели себя как в том анекдоте: «Далекоо ли до Таллинна? – Теперь далекоо». Наконец, кому-то пришла в голову светлая мысль проверить индийских партнеров. Собственно, с этого надо было начинать разговор с компанией после первого контакта и до подписания контракта, но надо учитывать эстонскую специфику. Оказалось, что фирма ловкачей-мошенников исчезла в неизвестном направлении, буквально растворилась в воздухе, а за то время, что существовала, не продала никому ни одного артиллерийского боеприпаса. Похоже, она, вообще, никому ничего не продавала ввиду отсутствия наличия у нее чего бы то ни было, кроме банковского счета.

Эстонцы ооочень сильно удивились.

А министр обороны, ввиду отсутствия у него парабеллума с одним патроном в стволе (и еще одним в магазине на случай осечки или неудачи), решил написать заявление о своей отставке с занимаемого поста. Причем достаточно быстро. Примечательно, что ранее в июле Певкур уже отказывался уходить в отставку, когда в Эстонии рухнул украинский беспилотник, объяснив свое решение тем, что «упали обломки беспилотника, а не он сам». Более того, еще недавно он намеревался договориться с Киевом о закупке у Украины со складов средств дальнего поражения украинского производства и объявил о строительстве в граничащей с Россией Нарве военного городка.

Столько планов, столько планов – и все коту под хвост. Певкур, правда, попробовал оправдаться.

- Министр обороны не ведет переговоры по договорам, министр обороны не пересчитывает носки и патроны. Министр обороны принимает принципиальное решение о поддержке Украины, - заявил Певкур.

Но это ему не помогло.

А в свое оправдание индусы, участвовавшие в сделке, могли бы сказать, что они подписывали не контракт, а текст контракта, а потому выполнять его не обязаны. Конечно, в случае, если их найдут среди полутора миллиардов других жителей Индии, что, кстати, не факт, поскольку индусы очень распространены по всему земному шарику.

В конце концов, именно так заявили украинские власти – что они подписывали текст Минских соглашений, а не сами соглашения.

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