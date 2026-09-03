Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. Фото: Анастасия Велытяк.

БОЛЬШЕ НОМИНАЦИЙ, БОЛЬШЕ ПОБЕД

- Максим Алексеевич, в марте этого года стартовал второй сезон конкурса «Родная игрушка». Расскажите об изменениях в правилах и структуре номинаций, а также о текущей статистике. Сколько заявок уже поступило? Какие направления оказались самыми востребованными?

- Конкурс действительно сильно трансформировался. По итогам первого сезона мы сделали много выводов, получили предложения от производителей, торговых сетей и участников и постарались учесть всё.

Во-первых, изменилась структура номинаций. Если раньше можно было участвовать только с идеями, то теперь идеи - это одна из трех номинаций. Добавились еще две: прототипы и готовая продукция. Фактически можно представить игру на любой стадии — от замысла до уже существующего готового изделия. Внутри номинации разделены по категориям: настольные игры, конструкторы, технологические, сюжетно-образные игрушки. Как и в первом сезоне, в них отражаются наше наследие, культура, история, традиции, ценности и образы.

Логика трех номинаций отличается, поскольку представляются принципиально разные стадии.

Идеи, проходя отбор, в качестве приза и финального результата получают разработку прототипа. Вместе с наставниками, мастерскими и технологическими партнерами мы изготавливаем прототип для каждой победившей идеи. В этой номинации будет отобрано до 15 победителей.

Прототипы получают доступ к производству. Мы помогаем авторам прототипов найти производителей , после чего будут выпущены первые тиражи — также до 15 победителей.

С готовой продукцией отличия еще существеннее. Она проходит два этапа конкурса. Первый — это получение знака «Родная игрушка»(по сути, сертификация ), которая дает определенные привилегии. Далее следует конкурс за статус лучшей, где также будет определено до 15 победителей. Надеюсь, очень много игрушек получат данный сертификат.

Победители и обладатели знака «Родная игрушка» получают существенные привилегии, хотя и в разном масштабе. Это и возможности от Минпромторга: льготные займы на производство, продвижение, разработку новых продуктов. И поддержка торговых сетей: отдельные полки в офлайн-магазинах, продвижение в онлайн-магазинах и в интернете с привлечением лидеров общественного мнения, медиакорпораций и Общества «Знание». А самое ценное - это приоритетное попадание в возможные перечни методических рекомендацийдля оснащения детских садов.

Все постепенно идет к тому, что игры и игрушки в детских садах должны будут содержать наше наследие — культуру, ценности, традиции, историю — либо как минимум не противоречить им, а напротив, созидать и помогать в воспитании, опираясь на наш культурный код. Участие в конкурсе «Родная игрушка» фактически означает, что игра или игрушка соответствует этим требованиям. Даже если игра не победила, но получила знак качества и сертификат, она попадет в рекомендованную базу для закупок в детские сады. И я думаю, скоро мы придем к обязательству для детских садов при закупках ориентироваться на эти критерии.

Помимо сертификата безопасности, который сегодня обязаны иметь все товары для попадания в детские сады, появится «сертификат содержания». Возможно, им и станет сертификация в рамках конкурса «Родная игрушка», и тогда дополнительный сертификат получать будет не нужно. Это может стать ключевым преимуществом, потому что гарантирует спрос на такие игры и игрушки: по всей стране детские сады автоматически будут заинтересованы в их закупке.

Еще одно существенное отличие — направленность конкурса. Если в первом сезоне он был максимально широким, охватывал любые игры и игрушки для разных возрастов, то во втором мы сфокусировались на дошкольном сегменте — до семи лет. С одной стороны, объем заявок снизился из-за сокращения доступных возрастных категорий, но с другой — мы расширили стадии, на которых можно подать идею. Прием заявок завершен, мы получили более 14,3 тысяч заявок. Это достаточно много. При этом участники самые разные: дети, родители, эксперты, участники профильного сообщества, производители, торговые сети.

Совсем скоро будут подведены итоги в номинации «Идеи», начнется разработка прототипов. В октябре состоится финал, где будет представлена выставка уже разработанных прототипов в номинации «Идеи», а также финалистов в номинациях «Прототипы» и «Готовая продукция». Их оценят семьи с детьми, эксперты и специальное детское жюри нашего партнера — «Движения первых». Оргкомитет на основе всех оценок и интегрального показателя примет решение в октябре. После этого для наших победителей и финалистов станут доступны все привилегии.

ОБЩЕЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

— Вы отметили, что второй сезон «Родной игрушки» ориентирован на дошкольников. Есть ли в планах общества «Знание» расширение работы с учреждениями дошкольного образования?

— Да, это далеко не единственный проект. Со второго сезона наш конкурс инициатив родительских сообществ расширил свое действие, в том числе на родительские комитеты в детских садах. Почти миллиард рублей суммарно был распределен на поддержку проектов, в том числе в детских садах, и достаточно большое количество участников проявили активность.

По сути, это возможность объединить родителей, воспитателей, детский сад и самих детей в создании общего воспитательного пространства. Мы делаем всех соавторами и единомышленниками, даем возможность действовать в команде. До конца года все проекты будут запущены. Плюс мы соберем наиболее успешные и интересные практики, упакуем их в методические материалы и дадим возможность другим детским садам вместе с родительскими комитетами и сообществами реализовывать такие проекты.

Есть еще одно большое направление работы в части дошкольников. По поручению президента мы создаем единый российский цифровой ресурс дошкольного образования. Он соберет все возможные материалы: видеоконтент, сказки, книги, игрушки, методические разработки, подходы к воспитанию, игровые форматы. Весь контент пройдет отбор экспертов: у нас есть экспертный совет, сейчас финализируется методология экспертизы и многоступенчатый отбор. Это серьезная и сложная работа. Поставщиками контента выступает огромное количество партнеров и игроков, поскольку портал объединит разные форматы, в том числе и общество «Знание». Уже отобранный, актуальный, полезный и эффективный контент будет предложен на портале для воспитателей детских садов, родителей и детей.

СЕМЬЯ И ШКОЛА

— 7–8 сентября в Москве состоится II Всероссийский съезд родительских комитетов. Какие темы станут центральными? Какую программу вы запланировали для родителей?

— Безусловно, это вопросы, связанные с воспитанием. Есть немало актуальных проблем, которые родители хотели бы обсудить и прокачать свои навыки в этой сфере.

Отдельным блоком станет вопрос безопасности: мошенничество, буллинг, вовлечение в противоправную деятельность, вербовка. Родители говорят, что им не хватает знаний и навыков, чтобы вовремя заметить ситуацию, отреагировать и понять, какие действия предпринять. Мы будем работать над улучшением этих навыков и отработкой подобных сценариев вместе со школой.

Еще один блок посвящен взаимодействию семьи и школы. Запланировано много стратегических сессий вокруг работы родительских комитетов разных уровней — от школьного до всероссийского. Уже два года мы существуем в новой структуре: создан Всероссийский родительский комитет, перезапущены региональные, развиваются школьные. Мы хотим вместе с родителями корректировать этот путь. Аналогичные стратегические сессии будут посвящены конкурсам и проектам, которые общество «Знание» и наши партнеры реализуют для родителей. Мы считаем важным делать такие проекты вместе с родителями, быстро получать обратную связь, критику, вносить коррективы и черпать новые идеи. Таких стратсессий запланировано много.

Помимо образовательной и деловой программы, мы хотим наградить наиболее активных родителей, которые внесли существенный вклад в перезагрузку родительских сообществ и формирование воспитательных пространств. Роль родителей в воспитании и создании единого воспитательного пространства сегодня огромна. Важно, чтобы они это чувствовали, воспринимали себя соавторами, видели единомышленников и делились опытом. Мы хотим выделять таких лидеров.

ЗНАНИЕ - СИЛА

- На днях страна отметила День Знаний. Что приготовило Общество «Знание» к началу нового учебного года?

— Мы приготовили огромное количество проектов! В первую очередь это акция «Поделись своим знанием». Я сам принял в ней участие. По традиции мы приглашаем лекторов, экспертов и профессионалов из разных сфер прийти к школьникам и поделиться опытом, знаниями, рассказать о своем пути, ошибках, их преодолении и о том, как формировался сегодняшний результат, успехи и достижения. Это одна из самых массовых просветительских акций, она продлится весь сентябрь.

К учебному году для школьников мы подготовили новый сезон - продолжение проекта «Чтецких программ». По всей стране в школах уже работают около восьми тысяч литературных клубов. Кураторы с помощью наших материалов проводят интересные встречи о произведениях, авторах и эпохах, вместе читают, приглашают деятелей культуры. Лучшие и Наиболее активные клубы, набравшие максимальное количество баллов, ежемесячно получают возможность встретиться с выдающимися деятелями культуры - Евгением Князевым, Сергеем Безруковым и другими. Наши лекторы приезжают, чтобы почитать вместе с ребятами. Это сильно влияет на дальнейший интерес к чтению и на желание красиво говорить, развивать речь. Вместе с Министерством культуры и региональными театрами во втором сезоне мы делаем упор на то, чтобы больше региональных деятелей на регулярной основе могли приходить в школы и читать вместе с детьми. Мы считаем, что в школе постоянно должна звучать красивая, грамотная, выразительная речь.

Профориентационный курс «Россия — мои горизонты» еженедельно проходит в огромном количестве школ, и здесь мы тоже готовим новый сезон. Будут затронуты новые сферы и профессии. Мы покажем, как меняются индустрии, как можно освоить те или иные профессии, как они выглядят сегодня, обсудим примеры реальных практик. В новом сезоне появятся профессии, связанные с искусственным интеллектом: мы движемся в ногу со временем, и на такие специальности большой спрос во всех сферах.

Естественно, запланировано большое количество лекционных проектов. Один из них касается темы безопасности. Я упоминал его в части родителей, но для детей у нас тоже большой лекционный блок. Мы хотим в течение всего года показывать им реальные примеры, случаи и сценарии вербовки, мошенничества и других ситуаций, которые происходят с их сверстниками, включая реальные судьбы и оперативную съемку. Это очень действенный способ достучаться и прочувствовать проблему. Ведь это такие же молодые люди, которые поначалу не понимали, что происходит, а в итоге оказались с искалеченными судьбами. Важно, чтобы ребята видели это и осознавали серьезность вопроса.

Недавно Центр исследований Общества «Знание» проводил опрос и выяснил, что 26% россиян обеспокоены угрозами телефонного и интернет-мошенничества. При этом больше половины уверены, что знают, что делать в такой ситуации. И даже те, кто уверен, не дают стопроцентной гарантии, что в опасной ситуации поступят правильно. При этом все убеждены, что подготовиться к такого рода ситуациям можно. Важно повышать насмотренность, развивать критическое мышление и увеличивать внимание к этой теме с точки зрения и обеспокоенности, и ответственности.

Эта же тема, только с другой стороны, запланирована для родителей и классных руководителей. Семинары для классных руководителей пройдут во всех регионах страны. С родителями мы будем говорить и о безопасности, и о многих других содержательных темах на родительских собраниях. В рамках всероссийского опроса мы спросили их, хотели бы они на собраниях обсуждать содержательные вопросы воспитания и проблемные темы, связанные с мошенничеством и безопасностью. Ответ: не только хотели бы, но и считают это очень важным. Мы не станем ничего навязывать, а напротив - будем отвечать на запрос родителей.

Продолжатся наши конкурсы для музеев и библиотек. Мы отбираем лучшие музейные практики (а в школах - библиотечные), собираем их на финальном форуме, упаковываем в методички и делимся со всеми, чтобы практики распространялись дальше. Также мы формируем из них образовательные программы, обучаем кураторов и библиотекарей. Даем музеям доступ к нашей методической базе и экспертам. С прошлого года мы предоставили возможность всем музеям проверять свои экспозиции на достоверность и глубину вместе с нашими экспертами и корректировать их. Мы даем доступ к нашим методологам, чтобы музеи в школах могли развиваться на постоянной основе.

Продолжит работу конкурс родительских инициатив, в нем по-прежнему будет распределяться миллиард рублей. Второй сезон завершен, сейчас идет реализация проектов. В следующем году планируем новый сезон.

НЕЙРОСЕТИ: ЗАПРЕТИТЬ НЕЛЬЗЯ НАУЧИТЬ

— Сейчас активно обсуждается вопрос, стоит ли ограничивать или запрещать школьникам и студентам использование искусственного интеллекта в учебе. Как вы оцениваете эту идею? Может ли запрет решить проблему, или эффективнее выстраивать другие подходы к работе с технологиями?

— Полный запрет невозможен. Мы не можем полностью изолировать ребенка от искусственного интеллекта — он сегодня повсюду. Это тектонический сдвиг эпохи.

Это как спросить - можно ли запретить интернет? Фактически уже нет — он пронизывает все сферы жизни. Можно ограничить его на каких-то этапах, но полностью изолировать невозможно. И с искусственным интеллектом произошло то же, что когда-то случилось с электричеством и интернетом. Обратного пути уже нет. Можно пытаться отгораживаться, но будущее все равно наступит, и искусственный интеллект в ближайшее время будет повсюду.

Я бы не рассматривал ограничения как единственный универсальный сценарий. На ЕГЭ нельзя пользоваться телефонами, но запретить телефоны совсем? Вряд ли, в жизни ими все равно будут пользоваться. Так же и здесь. Можно ограничить искусственный интеллект в каких-то образовательных процессах, но дома ребенок все равно будет им пользоваться, когда выполняет задания, готовится к уроку, экзамену или пишет реферат. Когда-то с появлением интернета рефераты начали скачивать. Запретить интернет, чтобы этого избежать, невозможно. Но научиться проверять, что реферат скачан, — вполне реально.

Помимо того, что в некоторых процессах нужно ограничивать и учиться выявлять использование искусственного интеллекта, мне кажется, важнее сконцентрироваться на том, чтобы учить им пользоваться. Я бы посмотрел на шаг вперед. Во многом проблема искусственного интеллекта состоит в том, что ему безусловно доверяют. Паттерн взаимодействия с агентами ИИ устроен так, что не очень хочется перепроверять выдаваемые данные. А это серьезная угроза, потому что вовсе не факт, что информация достоверна и что ею никто не манипулирует: искусственный интеллект можно обучить по-разному. И если мы сфокусируемся на том, чтобы учить подрастающее поколение пользоваться ИИ, объяснять, где может быть ошибка, почему ее стоит предположить, как перепроверить, какими запросами выявить неточность, где он эффективен, а где нет и как повысить его эффективность, - это, мне кажется, крайне важно.

Раньше поднимался спекулятивный вопрос: кто победит — искусственный интеллект или человек? Но если поставить вопрос иначе: кто победит — человек, не использующий искусственный интеллект, или человек, использующий его, — ответ однозначен. Победит тот, кто его использует. И если мы хотим, чтобы подрастающее поколение и в итоге страна завтрашнего дня были конкурентоспособны и лидировали, значит, это должна быть страна, которая использует искусственный интеллект.

Именно поэтому сегодня так много вкладывается на государственном уровне — на уровне президента, корпораций, ведомств, министерств — в развитие технологий ИИ. Странно, понимая эту перспективу и необходимость развития, на каком-то этапе работы с подрастающим поколением закрываться от этого. Наоборот, подрастающее поколение надо учить работе с искусственным интеллектом.