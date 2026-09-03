Дарья Топильская, Лаб 20-50: «Мы делаем продукт узнаваемым и удобным, а пользователя –счастливее»

Фото: Анастасия ВЕЛЫТЯК

Нас всегда и везде окружают вещи. Дома, на работе и по дороге туда или обратно. И хочется, чтобы эти вещи были не только красивыми, но и удобными. Бытовая техника, транспорт, городская среда. Всем этим занимаются промышленные дизайнеры. Что это за профессия такая? Как она помогает экономике? Об этом и многом другом в интервью «КП» на полях ВЭФ-2026 рассказала Дарья Топильская, генеральный директор Центра промышленного дизайна Лаб 20-50.

- Дарья, давайте с азов пойдем. Что такое промышленный дизайн? Я почему-то всегда представлял его как проектирование красивых заводских зданий...

- Промышленный дизайн - это весь предметный мир, который нас окружает. Все, чем вы пользуетесь в повседневной жизни: микрофоны, кресла, техника. Любая высокотехнологичная серийная продукция проходит через стадию промышленного дизайна. Где-то это осознанный подход: создавая новый автомобиль, поезд или чайник, производитель понимает, что дизайн нужен для продаж и удобства. Где-то эта стадия не выделяется, но дизайн все равно присутствует -просто его качество становится стихийным. Наш центр промышленного дизайна - лидер в России, ведущая студия с самой крупной командой и самыми масштабными серийными проектами. Мы работаем над тем, чтобы отечественная промышленность повышала качество своей продукции.

- Какие сейчас основные тенденции в промышленном дизайне? Я замечаю, как меняются формы машин и бытовой техники. Что сейчас в тренде, является последним писком?

- Вы делаете классическую ошибку. До сих пор существует мнение, что промышленный дизайн -это только внешняя упаковка, визуальный эффект. На самом деле он касается глубины продукта целиком. Промышленные дизайнеры подключаются еще до инженерно-технической разработки. Наша главная цель - чтобы содержание и форма соответствовали друг другу. Есть старые предприятия, работающие с советских времен. Они десятилетиями выпускают сложную технику в устаревшем внешнем исполнении, хотя внутри -уникальные технологии, потому что наша страна богата инженерными талантами. Мы пока не очень хорошо умеем придавать технологиям такую форму, чтобы их уникальность считывалась с внешней оболочки. Когда форма и содержание совпадают, у потребителя срабатывает интуитивно воспринимаемое качество.

- Как именно это работает?

- Вы видите два одинаковых телефона - один кажется красивее, удобнее, современнее, у него приятные тактильные материалы и эргономичная форма. Технология та же, но рука тянется к нему. Промышленный дизайн делает продукт узнаваемым, удобным, а пользователя - счастливее.Мы живем в мире, где технологически отличаться все сложнее. Автомобили делают на одних платформах, бытовую технику - на одной компонентной базе. Промышленный дизайн позволяет найти уникальность и сделать еевидимой, ощутимой.

- То есть, массовый потребитель сейчас выбирает глазами, смотрит на картинку?

- Не сейчас, а всегда. Исследования подтверждают: люди готовы в среднем на 16% платить больше за аналогичный продукт, который им просто нравится внешне и которым удобнее пользоваться. Это существенная добавочная стоимость.

- Какие самые интересные проекты у вас в работе? Что мы увидим через пару лет?

- Промышленные дизайнеры - про будущее. Мы создаем это будущее. Все наши проекты визионерские: нужно предугадывать развитие трендов. Но большинство проектов конфиденциальны - это рыночные продукты, они будут конкурировать. Сейчас в работе несколько транспортных проектов. В ближайшие 3 - 5 лет мы увидим их на рынке.

- Вагоны в московском метро тоже вы делали?Они стали заметно удобнее и комфортнее…

- Да. Наши поезда в Москве – это «Москва-2024» и«Москва-2026». И экстерьер, и интерьер – все наше. Питерский «Балтиец» мы тоже разрабатывали для «Трансмашхолдинга». В «Балтийце» мы учитывали специфику Санкт-Петербурга и зашили в дизайн узнаваемый культурный код: разводные мосты появились в паттернах и узорах. Мы стараемся привязываться к месту, где техника будет использоваться, и включать местный код в проекты.

- На этом ВЭФ вы участвовали в сессии по креативным индустриям. Насколько ощущается дефицит кадров в этой сфере?

- Это очень важная тема. Профессия промышленного дизайнера востребована: за последние два года рост вакансий составил 85%. При этом сохраняется серьезный дефицит кадров. Есть несколько вузов с кафедрами промышленного дизайна, мы берем их выпускников на практику и стажировки, ведем дипломные проекты. Но этого недостаточно. На ВЭФ мы провели переговоры с Дальневосточным федеральным университетом -планируем помогать им развивать образовательные направления по промышленному дизайну. Этой осенью сделаем совместный хакатон для студентов: индустриальный партнер даст реальную задачу, и мы надеемся получить свежие решения от молодежи.

- Какие основные компетенции должны быть у промышленного дизайнера?

- Это многосторонняя профессия. Недостаточно уметь красиво рисовать и быть креативным. Промышленный дизайнер должен разбираться в инженерии и технологиях. Если ты сделал красивый концепт, который невозможно произвести или производство которого супердорого, - бизнесу это не нужно. Дизайнер работает с бизнесом и экономикой напрямую. Развивается промышленность - развивается промдизайн. Инаоборот. Дизайнер должен понимать маркетинг и экономику: продукт нужно правильно упаковать, вывести на рынок, продать. Бизнес, инвестируя в перевооружение и выпуск новой продукции с промышленным дизайном, рассчитывает зарабатывать. Любой коммерческий проект должен приносить прибыль. Промышленный дизайнер должен разбираться в материалах и комплектующих, ориентироваться в трендах и предсказывать их. Мир меняется стремительно.Поймать волну и угадать, что будет через пять лет, - это уникальный навык. Дизайнер должен быть вдохновленным, склонным к инсайтам.

- Бывает такое, что дизайнер придумывает, а заводчане потом хватаются за голову, не понимая, как им это сделать?

- Такие истории до сих пор бывают. Когда мы создавали Лаб 20-50, мы сразу поставили цель -доводить до серийного производства каждый проект. Мы не создаем только концепты. Все проекты сопровождаем внедрением до выхода в серию. Наша внедряемость - почти 90%. Наши грузовые локомотивы ходят на БАМе, чайники и соковыжималки продаются, лифты устанавливают в жилые дома. Все с нашим дизайном. Мы стараемся, чтобы наши дизайнеры побывали на производстве и поработали над реальными проектами. Чтобы они понимали: то, что они рисуют, на производстве не всегда понятно. Нужно вместе с инженерами, технологами и рабочими искать возможность произвести продукт без потери визуального эффекта. В этом наша уникальность.Почему наши индустриальные партнеры обратились к российской студии? Раньше они заказывали дизайн у итальянских, испанских и других зарубежных бюро, получали красивые концепты. Но как это сделать? Никто не собирался изучать российские ГОСТы, СанПиНы, габаритные ограничения. А мы садимся и разбираемся в ГОСТах наравне с заказчиками. Благодаря детальной проработке наши проекты доходят до реализации.

- Искусственный интеллект активно используют уже пару лет. Насколько он ускоряет работу в промышленном дизайне?

- Мы тоже активно используем ИИ - это удобный инструмент. Он генерирует сотни вариантов в минуту. Но отобрать правильный, предусмотреть все технические требования и ГОСТы, взять на себя ответственность, доработать и презентовать заказчику - это должен делать человек. Искусственный интеллект не может презентовать за нас ни один проект. В среднем по разным задачам внедрение ИИ составляет от 30 до 60%. Для рендеров нейросети отлично обрабатывают картинки, делают фотореалистичные изображения -человек вручную делал бы это очень долго. Но создать сложный объект (такой, как локомотив с 10 тысячами узлов и деталей), чтобы он работал и его можно было произвести, искусственный интеллект на такое пока не способен. Нейросети рассчитаны на усредненный запрос, они миксуют лучшие практики и создают результат, который понравится большинству. А человек добавляет уникальность, видение, инсайты, вдохновение - тот ключевой код, который делает продукт живым. Этого искусственный интеллект пока не может и вряд ли сможет в ближайшем будущем.

- В каких сферах вы видите наибольший потенциал для промышленного дизайна?

- Если говорить о промышленности в целом - этотранспорт, индустриально-транспортный дизайн всех видов: автомобильный, водный, рельсовый, воздушный. Это перспективная сфера, она активно развивается. На втором месте - станки и оборудование, включая электронное машиностроение. Эта отрасль за последние годы получила новый импульс: раньше мы по инерции закупали западные аналоги, теперь вкладываемденьги в собственное производство. И третье -городская среда и лифтовое хозяйство. То, с чем мы встречаемся каждый день, миллионы человек.

- А что здесь имеется в виду? Удобные и красивые лавочки?

- Есть концепция бесшовного передвижения. Вы просыпаетесь дома, взаимодействуете с гаджетами, бытовой техникой, пространством. Выходите из дома - попадаете в лифт, это вертикальный транспорт, тоже объект промышленного дизайна. Из лифта - в автобус, автомобиль, трамвай или на электричку. Транспортно-пересадочный узел должен быть удобным, турникеты - комфортными. В электропоезде есть USB-зарядка, экраны с информацией, удобное кресло, можно разложить столик и работать. Время в пути не теряется - вы продолжаете жить в комфортной среде.Транспортная сфера, городская среда, малые архитектурные формы, вывески, навигация - вседолжно быть в едином стиле, создавать единое визуальное пространство. У промышленного дизайна есть эта функция: мы заботимся о том, чтобы человеку было комфортно в каждый момент жизни. Когда турист приезжает в любой город, первое впечатление создает транспортная среда, вокзал. Потом - навигация, логистика, лавочки, светильники. Единая городская среда создает ощущение целостности, что тебя здесь ждали, что у города есть облик. И это тоже промышленный дизайн.

СПРАВКА «КП»

XI Восточный экономический форум (ВЭФ-2026) проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Главная тема форума - «Дальний Восток - развитие во благо людей». Мероприятие собрало более 5 тысяч представителей из 80 стран мира.

Деловая программа включает свыше 100 сессий, объединенных в пять тематических треков: «Жить и работать на Дальнем Востоке», «Механизмы привлечения частных инвестиций», «Дальний Восток - полюс международного взаимодействия», «Технологии настоящего и будущего», «Логистика и инфраструктура для роста экономики». Ключевоесобытие - пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

Медиагруппа «Комсомольская правда» является многолетним информационным партнером ВЭФ. На форуме традиционно работает стенд и студия радио «Комсомольская правда». Организатор форума – Фонд «Росконгресс».