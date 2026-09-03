Беспилотная экономика взлетает: как ЭРА-ГЛОНАСС помогает аэрологистике

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. Фото: Анастасия Велытяк.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич с открытой студии «Радио «Комсомольская правда» на полях Восточного экономического форума во Владивостоке рассказал о развитии низковысотной экономики, трансфере военных технологий в гражданскую сферу и новой социальной роли госсистемы аварийного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС.

ТОЧКА СБОРКИ

На Восточном экономическом форуме Минтранс России официально дал старт проекту низковысотной экономики — амбициозной программе, которая должна превратить беспилотную авиадоставку из серии экспериментов в полноценный бизнес. Площадкой станет один или несколько регионов, городов, которые ведомство выберет в формате конкурса. Технологическим ядром инициативы становится государственная информационная система ЭРА-ГЛОНАСС с ее платформами мониторинга, идентификации, отечественными технологиями навигации и связи.

— Я бы говорил чуть шире, — отмечает Алексей Райкевич. — ЭРА-ГЛОНАСС — это госинформсистема. А здесь роль именно нас, компании-оператора. Фактически мы собираем экосистему из целого ряда существующих платформ, добавляем платформу управления. Также это IT-телеком-платформы, здесь есть место и для робототехники. Они имеют принципиально важное значение в технологиях навигации и связи.

Проект реализует Минтранс России, при личной поддержке министра Андрея Никитина. Время выбрано не случайно: в стране накоплен достаточный опыт экспериментов по беспилотной аэрологистике, а крупнейшие участники рынка — те, кого Райкевич называет «российским бигтехом», — уже готовы к построению окупаемых в рекордные для всего мира сроки бизнес-моделей беспилотной авиадоставки.

— Мы разговариваем, например, с крупными компаниями типа Wildberries или СБЕР - они уже созрели, — рассказывает глава компании. — У них есть понимание, как построить бизнес-модель. До этого момента, как они сами оценивают, примерно полгода-год. Но при условии, что будут расшиты узкие места в части технологий и нормативки.

С ТОЧНОСТЬЮ ДО 15 САНТИМЕТРОВ

Технологическое «узкое место» выглядит так: в условиях спуфинга (подмены спутникового сигнала) и радиоэлектронной борьбы обычная спутниковая навигация просто недоступна, таковы современные требования безопасности. Беспилотнику нужна высокоточная локальная система с точностью позиционирования до пятнадцати сантиметров. Именно столько требует робот, чтобы один оператор мог управлять сразу десятью машинами, обеспечивая тем самым работающую юнит-экономику.

— Это требование для робота. Если мы хотим, чтобы один оператор управлял десятью машинами, а именно это обеспечит юнит-экономику, нужно предложить экономически эффективную локальную систему навигации, которая есть у нас, — поясняет Райкевич.

Не менее сложна задача связи. В зонах действия РЭБ привычные каналы не работают, и АО «ГЛОНАСС» предлагает объединить навигационный сигнал и канал связи с роботом в одном потоке. Там же — телеметрия и команды управления. Решение элегантное: один канал вместо нескольких, каждый из которых по отдельности уязвим.

С нормативной частью всё тоже развивается. Один из ключевых запросов эксплуатантов — повысить порог максимальной взлётной массы беспилотника с тридцати до пятидесяти килограммов. Это напрямую влияет на экономику доставки. Вопрос адресован Минтрансу и Росавиации, и, по словам Райкевича, регуляторы заинтересованы в решении задачи, главное участникам проекта предоставить объективное обоснование и расчеты.

КИТАЙСКИЙ ПАРТНЕР

Важный международный акцент проекта — соглашение о сотрудничестве с шэньчжэньским Центром транспортного планирования — SUTPC, государственной компанией, которая по своему профилю во многом напоминает АО «ГЛОНАСС». Её платформа управляет беспилотниками в Шэньчжэне и ряде других регионов Китая.

— Они готовы делиться своими технологиями, видят в нас ключевого партнера, — говорит Райкевич. — На их платформе функционируют беспилотники в Шэньчжэне и в ряде других регионов Китая. Мы с ними подписали соглашение, в рамках которого они будут нас консультировать, помогать сформировать устойчивую бизнес-модель, технологически обеспечить условия для функционирования такого бизнеса в стране. Наши наработки получат регионы-побелители конкурса Минтранса.

Китайский партнёр ценен двумя аспектами. Первый — нормативный опыт: компания принимала активное участие в формировании регулирования беспилотной сферы в Китае и готова делиться передовым опытом. Второй — технологический: это государственный оператор платформы мониторинга и управления беспилотниками с элементами искусственного интеллекта.

— Нам интересно получить доступ к технологиям производства беспилотников, чтобы осуществлять локализацию в нашей стране наиболее перспективных с коммерческой точки зрения образцов, — добавляет Райкевич. — Я думаю, по целому ряду направлений может получиться очень хорошая история.

С ВОЕННЫХ НЕБЕС – В ГРАЖДАНСКИЕ

Третий и, пожалуй, самый стратегический пласт проекта — трансфер военных беспилотных технологий в гражданскую сферу.

— Мы прекрасно понимаем, что сегодня огромные ресурсы тратятся на разработку в области ВПК по беспилотию, — рассуждает глава компании. — И было бы неправильным не использовать в гражданской сфере опыт и технологии, которые там есть. Там и навигация, и связь, и сами машины.

По его оценке, у России сегодня есть большой задел в области военного беспилотия, который при правильном трансфере может превратиться в конкурентное преимущество гражданской экономики. И это не просто красивый тезис — речь идёт об отрасли, которая в перспективе станет огромной по объёмам и деньгам.

— Появляется реальная возможность претендовать на мировом уровне на лидерские позиции в области робототехники, — убеждён Райкевич. — Это очень перспективная высокотехнологичная отрасль, в перспективе огромная по своим объёмам, с точки зрения экономических переспектив. Это реальные возможности для роста всей нашей экономики.

При этом проект, по словам генерального директора, вряд ли ограничится только воздухом. Уже сейчас вырисовывается мультимодальная логистика: роверы доставляют груз по земле, беспилотники летают, и в какой-то момент времени произойдёт взаимодействие роботов из разных сред. Райкевич описывает это как момент, когда «все пазлы, необходимые для успешности, сошлись в одной точке».

ГЛАЗА НА ДОРОГАХ

Параллельно с амбициозной программой беспилотной доставки государственная информационная система ЭРА-ГЛОНАСС продолжает расти в своей основной функции — аварийном оповещении на транспорте, спасать все больше и больше людей при ДТП. На Восточном экономическом форуме была отмечена новая веха: к системе подключено уже четырнадцать миллионов транспортных средств. Ежегодный прирост — больше миллиона машин.А число переданных спасателям аварийных вызовов превысило 620 тысяч.

— Основная задача — оставаться надёжными, чтобы система работала бесперебойно и стабильно, — формулирует приоритет Райкевич. — Система постоянно совершенствуется, в том числе с использовании ИИ.

Один из проектов совершенствования реализуется совместно с ГК «Автодор». Суть — дать информационной системе, а точнее спасателям, фигурально выражаясь, «глаза на дорогах». Часть дорожных камер уже оснащена нейросетями, способными в автоматическом режиме детектировать ДТП — или информацию, которая помогает экстренным службам среагировать точнее. Например, автобус, лежащий на боку.

— Это полезная информация для служб экстренного реагирования, она повысит эффективность системы, — объясняет Райкевич. — Задача — госинформсистему сделать более совершенной, чтобы там аккумулировалась дополнительная полезная информация о ДТП, к точным координатам и общим характеристикам автомобилей в цифровом виде добавили фото и видео-материалы, и мы передавали их за секунды в региональные Системы 112.

Особенно ценно, что камеры расширяют охват системы: они есть там, где нет сотовой связи. Таким образом, ДТП можно детектировать в зонах, откуда по сотовому каналу сигнал в ЭРА-ГЛОНАСС физически пока не поступает.

КРАСНАЯ КНОПКА ДЛЯ ШКОЛЫ

С 1 сентября на базе госинформсистемы стартовал новый сервис вызова экстренных служб для школ и колледжей и даже детских садов. В стране около двухсот сорока тысяч таких объектов, и охватить их традиционными методами — с физической охраной Росгвардии — технически и физически не получается. В отдалённых населённых пунктах с небольшим населением Росгвардии просто нет, а школы и детские сады — есть, и их необходимо защищать.

Решение компании принципиально отличается от привычной тревожной кнопки. Не нужно никакого «железа» — ни капитальных вложений со стороны учебных заведений, ни закупок оборудования. Достаточно смартфона с установленным приложением, в котором есть красная кнопка и возможность надиктовать голосовое сообщение и по вынужденной необходимости соблюдения тишины — написать текстом сообщение с подробностями происшествия. Сигнал мгновенно уходит всем уполномоченным сотрудникам учебного заведения и в экстренные службы.

— Наше решение хорошо тем, что оно не предполагает никакой аппаратной части, — подчёркивает Райкевич. — Вы используете свой телефон, самым современным образом реализуется тревожная кнопка. Прямо на телефоне вы имеете возможность не просто экстренный сигнал направить, а передать дополнительную информацию, что происходит конкретно. Чтобы реагирование становилось более эффективным.

Экономика решения — в разы дешевле альтернативных. Реализация возможна на существующей телеком- и IT-инфраструктуре ЭРА-ГЛОНАСС — без разворачивания чего-то с нуля.

Перспектива — более тысячи подключённых школ до конца года. Ближайший месяц-полтора, по плану руководства АО «ГЛОНАСС», должны стать стартом массового разворачивания сервиса, который расширит функционально пользу от системы с миллионов водителей и пассажиров до миллионов детей, учащихся и их педагогов.