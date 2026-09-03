Солодов: На Камчатке разработали первый в России мастер-план прибрежного поселка

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На Камчатке завершили разработку первого в России мастер-плана развития прибрежного населенного пункта. Пилотным проектом стал поселок Озерновский в Усть-Большерецком муниципальном округе. Об этом губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил на Восточном экономическом форуме.

Стратегический план подготовило правительство Камчатского края совместно со Сбером. Проект призван не только повысить качество жизни в Озерновском, но и создать условия для дальнейшего развития экономики поселка, имеющего стратегическое значение для рыбопромышленного комплекса.

От жилья до социальных объектов

Мастер-план предусматривает комплексное развитие Озерновского. В частности, речь идет о строительстве жилья, ремонте дорог и инженерных сетей, обновлении школ и больниц, а также благоустройстве общественных пространств.

Особое внимание при разработке документа уделили экономической модели поселка. По словам Владимира Солодова, для прибрежных населенных пунктов важно создать условия, которые позволят им развиваться как полноценным территориям для постоянной жизни и работы, а не постепенно превращаться в вахтовые поселения.

«Мы уделяем особое внимание категории поселков, где экономика нуждается в переосмыслении. Часто мы видим ситуацию, когда населенные пункты постепенно трансформируются в вахтовые поселения. Озерновский стал первым примером, где мы применили иной подход, разработанный совместно со Сбером», — рассказал губернатор.

В основе мастер-плана, подчеркнул глава региона, лежит не только развитие комфортной среды. Проект предполагает восстановление экономической логики, при которой производство работает круглый год и опирается на добычу водных биоресурсов.

Таким образом, развитие социальной и коммунальной инфраструктуры планируется синхронизировать с экономическими изменениями. Такой подход должен сделать поселок более привлекательным как для жителей, так и для бизнеса.

Опыт планируют распространить на другие поселки

Озерновский станет пилотной площадкой для новой модели развития прибрежных территорий Камчатки. В дальнейшем полученный опыт планируется использовать и в других опорных населенных пунктах.

«Задача на перспективу — масштабировать этот опыт на все опорные прибрежные населенные пункты. На основе таких мастер-планов мы будем фокусировать наши государственные программы и бюджетные инвестиции», — отметил Владимир Солодов.

По его словам, наличие долгосрочных планов развития территорий должно создать более понятные условия и для частных инвесторов. Бизнес сможет оценивать перспективы населенных пунктов и принимать решения о вложении средств в их развитие.

Реализация мастер-плана Озерновского позволит объединить государственные программы, бюджетные инвестиции и частные вложения. В результате планируется одновременно развивать экономическую базу поселка, обновлять инфраструктуру и повышать качество жизни жителей.