ДОМ.РФ обеспечит финансирование проектов в мастер-планах Дальнего Востока на сумму до 100 миллиардов рублей

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ДОМ.РФ впервые выпустит инфраструктурные облигации под объекты, включенные в мастер-планы дальневосточных городов. Планируется, что поддержка по программе составит до 100 миллиардов рублей. Разработку пилотной программы «дальневосточных облигаций» ДОМ.РФ обеспечивает совместно с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

На Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин призвал активно использовать механизмы институтов развития, в том числе ДОМ.РФ, для создания ключевых объектов мастер-планов городов Дальнего Востока.

Среди основных инструментов ДОМ.РФ по привлечению внебюджетных средств для развития регионов – механизм инфраструктурных облигаций. Благодаря этому обеспечивается существенная экономия бюджетных денег и поддержка экономически эффективных проектов. Кроме того, создаются новые точки роста в городах.

«Программа «дальневосточных облигаций» существенно расширит перечень инфраструктуры для финансирования, потому что механизм распространяется на любые объекты, включенные в мастер-планы. Первыми в рамках новой программы ДОМ.РФ может поддержать проекты создания многофункционального общественного центра в Благовещенске и строительство газовой котельной для обеспечения Жатайской судоверфи в Якутии», – сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Он уточнил, что суммарный объём займа ДОМ.РФ по этим двум проектам составит 15,7 миллиарда рублей.

Известно, что международный многофункциональный общественный центр в Благовещенске станет ключевой площадкой территории «Золотая миля». В нее входят, в том числе, первая в мире трансграничная канатная дорога в Китай, Дом российско-китайской дружбы, большой городской центр.

Многофункциональный общественный центр, финансирование которого запланировано с участием ДОМ.РФ, включен в мастер-план развития города Благовещенска.

Основную площадь центра отдадут под конгресс-холл. В этом пространстве для мероприятий сможет разместиться до 3 тысяч человек. Например, здесь можно будет проводить события международного уровня. Это поможет развитию сотрудничества между Россией и Китаем.

Еще один проект касается строительства газовой котельной для второго этапа Жатайской судоверфи в Якутии. Это сооружение также включили в мастер-план развития города. Судоверфь станет опорной базой для модернизации речного флота. С ее помощью будет обеспечен северный завоз в арктические регионы. Новая котельная обеспечит теплом производственные мощности, включая будущий судоремонтный комплекс.