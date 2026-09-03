Века «Транснефти» ровесники

Фото: пресс-служба ПАО «Транснефть».

ПАО «Транснефть» - «кровеносная система» нашей экономики, отметила свой 33-й день рождения. Для крупнейшей в России компании, транспортирующей нефть по магистральным трубопроводам от Балтики до Дальнего Востока, это время зрелости, когда накоплен свой колоссальный опыт и выстроены процессы. Именно поэтому здесь понимают важность воспитания и сохранения кадров.

В компании сумели разорвать круг «нет опыта - нет работы, нет работы - нет опыта» (а молодые специалисты еще бы добавили - нет хорошей зарплаты и поддержки), присущий некоторым отраслям экономики.

Новые сотрудники не только набираются опыта для выполнения стандартной работы, но и повышают уровень образования, выстраивают карьеру и даже раскрывают личные таланты благодаря системно выстроенной кадровой работе и социальным программам. А работа с высокоточным оборудованием, понимание технологических цепочек, ответственность за непрерывные процессы - это именно те компетенции, которые нужны сегодня в ТЭК и экономике страны в целом.

«В «Транснефти» мы очень высоко ценим опыт старшего поколения специалистов, повсеместно применяем и поощряем институт наставничества, когда молодые работники перенимают навыки и знания от старших товарищей, - говорит президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев. - Самое пристальное внимание мы уделяем созданию условий для роста и развития молодых специалистов».

Это подтверждается примером множества сотрудников. Мы пообщались с ровесниками компании, которым тоже исполнилось 33 года. Работа на предприятии стала для них не просто местом, где получают зарплату, а частью жизни с большими перспективами и новыми возможностями.

Опыт управления, приобретенный на работе, помог на СВО сохранить жизнь бойцам

Ярослав Формусати. Фото: пресс-служба ПАО «Транснефть».

Ярослав Формусати работает 10 лет в ПАО «НМТП» Новороссийский Морской Торговый Порт (ключевой акционер - компания «Транснефть») . Сейчас он составитель поездов участка маневровых работ отдела железнодорожного транспорта производственной дирекции.

В свои 33 года Ярослав - обладатель не только корпоративных наград, но и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за подвиг на спецоперации.

В составе своего подразделения под непрерывными обстрелами Ярослав устанавливал связь на вышках, на 15-метровой высоте.

- От этого зависела координация других частей, наших минометчиков. Я был заместителем руководителя взвода и понял, что, если хочешь, чтобы тебя уважали, не бойся делать сам.

Побывал на Херсонском направлении, когда только затопило ГЭС, Запорожском, прошел «дорогу смерти» - главную автомагистраль, которая постоянно обстреливается.

Получил ранение. В 2025 году после восстановления вернулся на прежнюю работу, где за ним было закреплено рабочее место. А недавно стал лучшим сотрудником порта.

- На СВО при командовании личным составом мне пригодился мой небольшой управленческий опыт, который я получил на работе. А военный опыт научил меня невероятному терпению и стойкости. Компания мне помогает. Когда беру больничный, чтобы поправить здоровье, никто не задает вопросы, не смотрит косо, все относятся с пониманием. Отпуск тоже могу взять в любое время. Предложили еще курортно-оздоровительный отдых в санатории. Поедем с семьей осенью.

«Теперь я студент университета»

Дмитрий Предин. Фото: пресс-служба ПАО «Транснефть».

Дмитрий Предин - линейный трубопроводчик АО «Транснефть-Север», а по совместительству... спасатель. Работает в системе восемь лет.

- Почему решил выучиться на спасателя? - спрашиваю я Дмитрия, ожидая услышать что-то про героизм и зов сердца.

А он честно, по-мужски, говорит:

- Больше ответственности, больше обязанностей. Для меня это развитие, новый опыт и рост в зарплате, конечно.

Дмитрий окончил железнодорожный техникум в Сосногорске. Понял, что не его это. Устроился в компанию. Молодого и перспективного сотрудника руководство заметило сразу и выдвинуло для участия в корпоративных конкурсах «Лучший по профессии».

В 2023 году Дмитрий взял серебро в номинации «Трубопроводчик линейный» в Уфе. В 2024-м - золото в Самаре, обойдя представителей 12 филиалов компании. В 2025-м стал лучшим на международном конкурсе в Тюмени, где состязались молодые специалисты еще из Беларуси и Казахстана.

- Есть теоретическая и практическая часть: из 600 вопросов, которые есть в базе, попадаются 100, поэтому ответы нужно знать на все. А практика - работа с прорезным устройством «Пиранья» и машиной для безогневой резки труб. Все сделал без ошибок, показал также хорошую скорость.

Но еще у Дмитрия заботливое отношение к новичкам. Часто ведь как бывает: пришел студент после колледжа, а опытный работник ему: «Давай, разбирайся сам, мне некогда».

- Приходят молодые, спрашивают, как что. Я им спокойно все объясняю, показываю. Мне выгодно, чтобы они быстрее всему научились. Приятно видеть, как люди учатся новому и на глазах становятся специалистами.

Сам Дмитрий теперь студент четвертого курса Ухтинского госуниверситета, а наставник у него - заместитель начальника его же участка.

- Компания сама отправляет нас на учебу, чтобы мы повышали свой уровень. Без проблем отпускают на сессии, все оплачивается.

Дмитрий воспитывает двоих детей. Помимо работы, учебы, увлекается еще охотой и рыбалкой. Да и возможностей для саморазвития в Ухте много. Для сотрудников «Транснефти» есть абонементы в фитнес-залы, бассейн, работает стадион «Нефтяник».

19-летний брат Дмитрия, глядя на успехи старшего, пошел учиться на сварщика, чтобы потом устроиться именно в эту компанию:

- Молодежь сейчас хочет в офисах сидеть, а зря. У нас работа ведь разнообразная - где-то машину загрузить, где-то IT-технологии использовать, скучать некогда.

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

«Транснефть» реализовала более десятка масштабных инвестиционных проектов, таких как Балтийская трубопроводная система-2, Восточная Сибирь - Тихий океан, развитие транспортных узлов в южных регионах России. Многотысячный коллектив обеспечивает безопасную транспортировку нефти и нефтепродуктов от Балтики до Дальнего Востока. Компания инфраструктурно развивает территории присутствия, реализует масштабные экологические, социальные и благотворительные проекты. Транснефть, внесенная распоряжением правительства № 91 от 2003 года в список стратегических предприятий страны, обеспечивает стратегическую стабильность ТЭК и всей экономики страны. Сегодня ПАО «Транснефть» продолжает развиваться и наращивать создание собственных производств, работает над повышением уровня надежности, промышленной и экологической безопасности системы магистральных трубопроводов, внедряет передовые инновационные технологии, отвечающие самым строгим критериям экологичности и энергоэффективности.

От слесаря до автора IT-программы

Валентина Шлаева. Фото: пресс-служба ПАО «Транснефть».

Валентина Шлаева из Самары работает в компании «Транснефть-Приволга» уже 11 лет. Здесь проходила практику, начинала карьеру и здесь продолжает развиваться.

- Почти половина жизни прошла рядом с родной компанией. Мой дедушка и дядя окончили тот же факультет, что и я. Дедушка работал метрологом в «Управлении приволжскими магистральными нефтепроводами», а мама была программистом в АО «Транснефть - Приволга». Поэтому меня можно назвать потомственным нефтепроводчиком.

Валентина окончила факультет автоматики и информационных технологий Самарского государственного технического университета по целевому направлению.

Сначала работала обычным слесарем КИПиА (контрольно-измерительных приборов и автоматики) 3-го разряда. В 2017 году была переведена инженером по метрологии, а в 2022 году стала инженером по метрологии 1-й категории:

- Я начинала с документации, поверки приборов, принимала участие в формировании архива. За время работы я четыре раза проходила обучение на курсах повышения квалификации. Для меня важно не просто выполнять привычную работу, а понимать, как ее можно сделать лучше.

Валентина написала программу автоматического расчета погрешности для записей поверителя.

Идея возникла из вполне практической задачи: если определенную часть работы можно автоматизировать, почему бы этого не сделать? Программа была успешно внедрена в эксплуатацию и сегодня помогает сделать рабочий процесс удобнее.

А еще Валентина - горнолыжница. В 2016 году ее, не умеющую кататься и до ужаса боявшуюся скорости, «поставили на лыжи». Перед соревнованиями наняли тренера для подготовки.

- Сначала было страшно. Потом интересно. А еще позже появился азарт.

Сегодня Валентина - победитель Спартакиады региональной «дочки» компании в 2023 и 2026 годах.

Вне работы Валентина плетет изделия из ротанга, вышивает, помогает приютам для животных и путешествует по всей стране.

- Если представить, что я могу вернуться в 2015 год и встретить ту девушку, которая только пришла работать слесарем, я бы сказала ей: «Не бойся начинать с малого. Ты еще не знаешь, сколько всего у тебя впереди».

Полки с кубками и отдых на курорте

Анатолий Мухлынин. Фото: пресс-служба ПАО «Транснефть».

Анатолия Мухлынина - старшего оператора нефтепродуктоперекачивающей станции АО «Транснефть - Урал» звонок застал в Абрау-Дюрсо. Отдыхает там с супругой и двумя маленькими детьми по путевке от компании.

Не зря Анатолий мечтал попасть на предприятие и ждал почти полгода.

- Бабушки и дедушки эту станцию строили, поселок основывали, двухэтажки возводили. Отец до сих пор на этой же станции водит пожарный автомобиль. Я, конечно, тоже хотел работать. После армии подал заявление и полгода ждал приема. Был большой конкурс, а вакансий мало, потому что «текучки кадров» нет практически.

Сегодня Анатолий - многократный победитель конкурсов «Лучший по профессии», в том числе на международном уровне.

- Кубки, дипломы, грамоты. Дома уже все заполонил. Приятное неудобство, так скажем, - смеется Анатолий.

Как и многие молодые специалисты в компании, Анатолий тоже получил высшее образование уже во время работы. Отучился на электрика, но уже со всей осознанностью и практическим применением. Ведь компания все время меняется, совершенствуется. Сегодня она не такая, как была 13 лет назад, когда Анатолий только устраивался:

- В этом году бесплатный транспорт сделали до работы. Я живу в Чебаркуле, раньше ездил на машине, а теперь есть корпоративный автобус. Очень удобно. На самой станции постоянные перемены, из последнего - новая система автоматики, кондиционирование, освещение.

Еще Анатолий ценит компанию за прекрасный соцпакет. По программе «Дружная семья» Мухлынины отдыхают в различных санаториях. Есть возможность бесплатно получить стоматологические услуги. А в садик двое детей ходят за символическую сумму, за счет компенсации от работодателя.

А нам и петь охота

Павел Доронин. Фото: пресс-служба ПАО «Транснефть».

Павел Доронин - инженер по научно-технической информации 2-й категории Брянского районного управления АО "Транснефть-Дружба" и заместитель председателя совета молодых специалистов.

Признается, когда только устроился в компанию, ожидания не совсем совпали с реальностью:

- Честно говоря, я был не готов к такой разъездной работе. Нужно было постоянно выезжать на разные участки, несмотря на расстояние, погоду. Но только потом я осознал необходимость этого и плюсы, и все встало на свои места. Я хорошо изучил все нюансы, да и красоты России посмотрел: был в Самаре, Тюмени, Челябинске, Чувашии, не говоря уже о Подмосковье и всей Центральной России.

За 13 лет работы Павел стал свидетелем положительных перемен в производственном процессе, в том числе благодаря самим сотрудникам:

- Раньше операторы ходили на резервуары с листком А4 установленной формы.

Во время дождей листы намокали, мялись, терялись. А тут одна молодая сотрудница с Севера предложила тиражировать готовые блокноты, которые помещаются в карман спецовки. Вроде бы мелочь, но очень необходимая. И все! Утвердили на уровне всей компании. Теперь операторы ходят с такими удобными блокнотами. И подобных рационализаторских предложений приходит много.

Сам Павел - инициатор проектов по сплочению коллектива. Например, недавно сотрудники по согласованию с руководством создали собственную рок-группу.

Молодежь «Транснефти» под шефством Павла помогает детским домам, приютам для животных, собирает гуманитарную помощь, участвует в патриотических акциях, в уборке и благоустройстве памятников, поздравлении ветеранов.

Еще Павел участвует в международных автомотопробегах по Беларуси, где вместе с коллегами из соседнего государства возлагают цветы к мемориалам Великой Отечественной войны.

Ветеран системы

Оксана Мармер. Фото: пресс-служба ПАО «Транснефть».

Оксана Мармер - инженер по метрологии 2-й категории Уренгойского управления магистральных нефтепроводов. В компании она работает ровно 33 года, то есть по стажу - ровесница компании, даже получила официальное звание «Ветеран системы «Транснефть».

- Папа, мама, старшая сестра - все работали в Нижневартовском управлении. У сестры и вовсе одна запись в трудовой книжке, поэтому у меня мук выбора профессии не было. Начинала слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-го разряда. Шаг за шагом, стала инженером по метрологии 2-й категории.

В 2019 году, когда, казалось, все устоялось, поступило приглашение - в Новый Уренгой:

- Для меня это был вызов. Тем более начался ковид, я сидела в новом городе в квартире. С коллегами лично познакомились уже позже. Но теперь мы как большая дружная семья. Вот недавно выезжали всем коллективом и с семьями на рыбалку - очень здорово, когда можно собраться такой душевной компанией с людьми, с которыми вместе работаешь.

СОВЕТ МОЛОДЫМ

Оксана Мармер, «Ветеран системы «Транснефть»:

- Сегодня часто можно встретить людей, которые поработали тут, попробовали там, перепрыгнули в другую сферу, добавили строчку в резюме. Со стороны кажется, что они везде успели и все умеют. Но если копнуть, выясняется, что часто не понимают ни предмета, ни сути своей работы. А в нашей отрасли цена ошибки измеряется не просто цифрами в отчете, а бесперебойной работой всей экономики страны.

Сейчас молодежь не хочет работать руками, мечтают руководить, сразу получать хорошие деньги. А я скажу по опыту: не распыляйтесь, начинайте с азов. Прибор дали в руки - разбирайте, собирайте, чтобы работал. Узнавайте, как гудит насос, как контролируется давление, как работает каждый датчик в системе. Не пренебрегайте практикой, потому что любой по-настоящему хороший руководитель - это тот, кто знает свое дело от и до. Он уважает труд своих подчиненных, потому что сам прошел этот путь.