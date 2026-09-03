Елена Летучая: «Публичность дана не для красных дорожек, а чтобы делать мир лучше»

Телеведущая Елена Летучая. Фото: Анастасия Велытяк.

В интервью открытой студии «Радио «Комсомольская правда» на площадке Восточного экономического форума телеведущая Елена Летучая рассказала о своем возвращении из экспедиции на остров Врангеля, о том, как влюбленность в Арктику превращается в реальные дела, о благотворительном сборе для «Медвежьих патрулей» и о том, почему экология — это дело каждого, независимо от возраста и места жительства.

Досье «КП»:

Елена Летучая - ведущая и генеральный продюсер отдела журналистских расследований на телеканале «Пятница» шоу «Новый Ревизорро», многократный лауреат премии ТЭФИ. Художественный руководитель Школы Кино и Телевидения «Останкино». «Почётный Волонтёр» и активист в многочисленных экологических программах.

АУКЦИОН НА ЛЬДИНЕ

— Елена, вы недавно вернулись из экспедиции на остров Врангеля вместе с Russia Discovery. Вы давно путешествуете в дикую природу? Что больше всего запомнилось в этой поездке? И почему вас так привлекают именно такие путешествия?

— Я показывала небольшой видеоролик с нашей экспедиции на сессии по Арктике. И знаете, смотрела его и сама себе завидовала, что мне довелось увидеть это своими глазами. Я давно и безвозвратно влюблена в Арктику. Везде, где была, находила красоту, находила частичку себя. Но Арктика — это для меня отдельный мир.

Я была невероятно рада, что с Russia Discovery исполнилась моя мечта. На остров Врангеля я хотела попасть несколько лет. Это труднодоступное место, все знают: даже если судно выходит в море, это не гарантирует, что оно дойдет до острова. И вот я совершила это путешествие. Что удивило, это был первый раз в моей практике, когда я путешествовала с таким комфортом. Мы могли слушать лекции про косаток, китов, белых медведей, а параллельно наслаждаться сауной, купаться в бассейне и любоваться этой невероятной красотой. Обычно экспедиция — это всегда преодоление, что-то суровое. А тут — абсолютно фантастическое путешествие. Я вернулась буквально три недели назад, а ощущение, будто это было вчера.

— Во время экспедиции вы поддержали благотворительный сбор в пользу программ «Медвежьих патрулей» фонда «Природа и люди». Удалось собрать больше двух миллионов рублей. Как участники экспедиции реагировали на эту инициативу, охотно ли люди включались в сбор?

— Да, действительно, в эту экспедицию я поехала не только как любитель Арктики, но и как амбассадор фонда «Природа и люди», который занимается экологическими вопросами. Уже на обратном пути, когда люди впитали в себя всю эту красоту, познакомились с белыми медведями, я провела лекцию про «Медвежьи патрули».

Это очень важный вопрос, в котором фонд помогает. «Медвежьи патрули» — люди, которые на добровольных началах патрулируют свои поселки, чтобы предотвратить встречи с белыми медведями. Мишки частенько выходят к близлежащим поселкам - такую встречу мы уже называем конфликтом, потому что в итоге пострадать может или человек, или белый медведь. Задача патруля — предупредить заход медведя в поселок. Чтобы детки беспрепятственно ходили в детский сад, чтобы мишка не гулял по улицам, его нужно сначала увидеть, предупредить, а потом отпугнуть. Для этого нужны деньги на бензин, транспорт и средства отпугивания.

Мы провели благотворительный аукцион: продали три уникальные фотографии с белыми медведями и один отпечаток медвежьей лапы в глине. Собрали больше двух миллионов рублей! Меня очень порадовало, как люди боролись за эти лоты. Они безусловно понимали, какой глубокий смысл несет этот сбор. Ведь это не просто красивые фотографии на память об экспедиции, это еще и понятный вклад каждого в мир между белым медведем и человеком.

Елена Летучая в открытой студии «Радио «Комсомольская правда». Фото: Анастасия Велытяк.

«КОГДА ПУТЕШЕСТВУЕШЬ, ПОНИМАЕШЬ, КТО ТЫ ЕСТЬ»

— Вы уже много лет поддерживаете благотворительные и природоохранные проекты, являетесь амбассадором и экопремии «Комсомольской правды». Почему тема сохранения природы вам настолько близка?

— Мне кажется, потому что я много времени провожу на природе. Когда много путешествуешь, твое мировоззрение расширяется. Понимаешь, что ты — маленькая часть в большом мире. Если нет гармонии, то и в нашей жизни, и в жизни наших детей тоже будет диссонанс.

Мне хочется, благодаря своей публичности, доносить до людей правильные вещи. Публичность дана не только для того, чтобы красоваться на обложках журналов и ходить по красным дорожкам. Я считаю, что она дана для того, чтобы делать что-то хорошее в мире. Я вижу в деятельности экологических организаций много полезного, и считаю, что люди должны не просто знать об этом, но и вкладываться, участвовать.

— Через путешествия можно научить людей бережнее относиться к природе?

— Абсолютно точно. Когда мы путешествуем, мы начинаем лучше понимать, кто мы есть на этой планете. Люди смотрят. Когда я выкладываю фото из Арктики, статистика в моих социальных сетях просто зашкаливает. Я вернулась в Москву, и меня от мала до велика спрашивали: «Лена, боже, что это? Где ты была? Что за белые медведи?» Я отвечаю: «Друзья мои, это Чукотка, это Арктика». И все поражались красоте.

Даже через маленькие, но яркие картинки я популяризирую Арктику. Я рассказываю о «Медвежьих патрулях», о том, что можно переслать деньги на помощь. Многие мои знакомые сейчас вместо подарков на дни рождения указывают какой-нибудь благотворительный сбор. Люди скидывают денежку на благое дело. Вроде и человеку приятно, и полезное дело сделали.

ЭКОЛОГИЯ БЕЗ ГРАНИЦ

— Мы живем в довольно непростое и быстро меняющееся время. Каким темам сегодня особенно важно уделять внимание, о чем нам, как обществу, нужно говорить больше?

— Раз уж мы начали про экологию, я считаю, что мы должны уделять этим вопросам много внимания. Я человек интересующийся, смотрю много документальных фильмов, читаю познавательные каналы. Меня интересует и экология, и животные, и путешествия, и разные интересности в мире животных и людей.

Очень хотелось бы, чтобы люди понимали: даже когда мы живем в Москве, Казани или Санкт-Петербурге, в больших городах, — это все нас касается. Многие почему-то считают, что проблема происходит где-то далеко, в Арктике, а нас это не касается. Это неправда. Это касается каждого человека, живущего здесь. Даже самые маленькие экопривычки, какие-то небольшие семейные традиции помогают создать для нашего поколения совсем другое сознание. Это очень важно.

— Есть мнение, что экологическое воспитание эффективнее начинать с детей. У взрослых уже сформированы привычки, изменить их сложнее. Можно ли изменить отношение к природе у взрослого человека или фокус нужно делать на молодежи?

— Я бы не хотела разделять взрослое поколение и детей. Мне кажется, всё должно идти из семьи. А если мы говорим о семье, то, наверное, всё-таки с детства. Но если у детей будет хорошее экопросвещение в школах — увлекательные уроки, — они будут рассказывать об этом родителям, и родители пойдут за детьми. Это тоже рабочая схема, я знаю такие семьи.

Конечно, я бы хотела, чтобы для детей было больше экопросвещения: больше книг, специальных уроков. Помните, как в Советском Союзе в школе? Я была пионеркой, и мы смотрели мультики: если ты руки помыл и кран не выключил — океан вытекает. У меня до сих пор эта ассоциация в голове, я всегда закручиваю кран. Мы собирали макулатуру, чтобы сдавать и давать бумаге вторую жизнь. У нас было много классных экологических привычек, которые вошли в жизнь просто как развлечения, которыми мы были заняты в детстве.

Если мы введем это и для наших детей — будет здорово. Мы возим детей в приюты для собак, рассказываем про правильные инициативы. А если это будет для них еще и увлекательно, они будут вдаваться в это с большей охотой. Поэтому главный фокус — на семьи и детей.