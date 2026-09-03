Адвокаты Мадуро требуют прекратить дело против него в США: на то есть веская причина

Николас Мадуро правил Венесуэлой с 2013 года Фото: REUTERS.

Через восемь месяцев после заточения Николаса Мадуро в американскую тюрьму его защита, наконец, решила перейти в наступление и начала с главного – вопроса, имеет ли американский суд право судить президента Венесуэлы. Адвокаты потребовали прекратить дело, указав: юрисдикция США на иностранного лидера не распространяется.

Напомним, что США обвиняют Мадуро и его супругу Силию Флорес в причастности к организации наркотрафика. В январе в результате молниеносной операции американский спецназ захватил обоих в столице Венесуэлы Каракасе. Супругов доставили в Нью-Йорк и поместили в следственный изолятор в Бруклине. Начало судебного процесса над ними назначено на 1 июня 2027 года. Но Дональд Трамп уже не исключил новых обвинений: по его версии, Мадуро мог освобождать заключенных из венесуэльских тюрем и отправлять их в США.

США обвиняют Мадуро и его супругу Силию Флорес (на фото) в причастности к организации наркотрафика Фото: REUTERS.

РОДРИГЕС МЕНЯЕТ КУРС

Тем временем в самой Венесуэле политическая реальность после похищения Мадуро стремительно меняется. В кабинетах чиновников начали убирать его портреты. На улицах Каракаса они пока остаются, однако новых изображений президента не появляется.

Фактическим руководителем страны стала бывшая соратница Мадуро Делси Родригес, занимавшая при нем пост вице-президента. Поначалу от нее ждали продолжения прежнего курса, но быстро стало понятно: Венесуэлу ждут перемены.

Фактическим руководителем страны стала бывшая соратница Мадуро Делси Родригес, занимавшая при нем пост вице-президента. Фото: Venezuelan Presidency/XinHua/Global Look Press

Родригес назвала ошибкой внешнеполитическую закрытость страны и заговорила о более разнообразных международных связях. Особенно стремительно началось сближение с США. А вот с выборами нового президента ясности пока нет. Родригес обещает провести их, когда политические силы «договорятся между собой», но Трамп считает, что Венесуэла «пока не готова». Его больше интересует недавно заключенная сделка о масштабных инвестициях в нефтяную отрасль страны и расширении нефтедобычи с участием американских компаний.

НЕФТЬ ДОРОЖЕ ВЫБОРОВ

Вашингтон получил доступ к огромным запасам венесуэльской нефти – речь идет примерно о 65 миллиардах баррелей. Правда обе стороны воспринимают заключенную сделку по-разному. Родригес говорит о 25-летнем проекте с инвестициями около $100 млрд и сохранением венесуэльского суверенитета над ресурсами. Версия Белого дома куда жестче: США должны получить на целый век(!) контроль над 55% продукции, включая возможность закупать нефть по себестоимости для собственного стратегического резерва и военных нужд.

Однако конституция Венесуэлы закрепляет нефтяные месторождения за государством, а действующее американское законодательство не дает Пентагону очевидных полномочий финансировать зарубежную добычу или владеть долями в частных нефтяных компаниях.

Вашингтон получил доступ к огромным запасам венесуэльской нефти – речь идет примерно о 65 миллиардах баррелей Фото: REUTERS.

Получается странная картина: Трамп называет сделку своей большой победой, хотя финансовая и юридическая суть соглашения остается туманной.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИЛИ РАСЧЕТ?

Для самой Венесуэлы сделка выглядит тем более неоднозначно. В Каракасе уже прошли протесты: сторонники жесткой линии Мадуро обвиняют власти в предательстве национальных ресурсов. Ирония в том, что еще недавно сама Родригес обличала трамповскую ставленицу - нобелевскую лауреатку и оппозиционерку Марию Корину Мачадо в желании отдать Белому дому венесуэльские нефть, газ и золото. Теперь же ее правительство ведет с Вашингтоном переговоры о беспрецедентном расширении американского присутствия в нефтяной отрасли.

Возможно, расчет Каракаса прост: чем больше американских денег и интересов будет связано с Венесуэлой, тем меньше стимулов у США торопить новые выборы. Поэтому дело Мадуро уже трудно воспринимать как отдельный уголовный процесс. За стенами нью-йоркского суда идет куда более крупная игра – за венесуэльскую нефть и будущее страны.

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