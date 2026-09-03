Юлия Шувалова: «Дальний Восток становится территорией личных возможностей»

Руководитель проектного офиса по продвижению Дальнего Востока и Арктики в АНО «Национальные приоритеты» Юлия Шувалова. Фото: Анастасия Велытяк.

Руководитель проектного офиса по продвижению Дальнего Востока и Арктики в АНО «Национальные приоритеты» Юлия Шувалова на площадке Восточного экономического форума посетила открытую студию «Радио «Комсомольская правда», где рассказала, как меняется образ макрорегиона, почему люди всё чаще выбирают Дальний Восток для жизни, работы и создания семьи, а также о роли креативных индустрий в формировании новой идентичности территорий.

«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – НЕ ТОЛЬКО СТРОЙКИ, НО И ПРО МЕНЯ»

— Юлия, в чем, на ваш взгляд, привлекательность Дальнего Востока для жизни и карьеры уже сейчас? И как она изменится через 5–10 лет?

— Я бы сказала, что самое главное изменение последних лет — Дальний Восток становится территорией не только масштабных государственных и инвестиционных проектов, но и личных возможностей. Потому что все россияне меряют переезд через себя: а как будет для меня? Как мой сын поступит в вуз на Дальнем Востоке? Какие меры поддержки он получит, какая будет у него стипендия? Или, если я возьму гектар, где мне осваивать бизнес, что строить на этом гектаре?

Сегодня благодаря комплексной работе Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ), АНО «Нацприоритеты» создаётся новый образ Дальнего Востока, в котором заложены и государственные инициативы, и глобальные меры поддержки для россиян, для семей, для бизнеса. Это привлекательные инвестиционные условия, чтобы бизнес мог заходить, развиваться, получать льготы. Это туристические и культурные проекты. Благодаря мастер-планам развивается городская среда, улучшается привлекательность наших городов.

По состоянию на август 2026 года на территории Дальневосточного федерального округа с помощью мер государственной поддержки реализуется 2966 инвестиционных проектов. Объём фактически вложенных инвестиций составил 6,8 трлн рублей, создано 190,7 тысячи новых рабочих мест, введено 1118 предприятий.

Но цифры важны не сами по себе. За каждой новой компанией, университетской программой или объектом инфраструктуры стоит возможность для конкретного человека найти интересную работу, получить востребованную профессию, открыть своё дело, построить дом, создать семью.

Мы, когда организовывали коммуникацию по новому образу Дальнего Востока с Минвостоком и КРДВ, нацеливались на разные целевые аудитории. Если это абитуриент — рассказывали, в каком вузе он может получить образование, какую уникальную специальность. Приводили кейсы: как условный Вася Иванов переехал из Омска на Дальний Восток, учится создавать роботов или строит ракеты. Таких примеров очень много. Мы каждый раз предметно, под каждую целевую аудиторию находим интересные примеры и показываем их всей стране.

Через пять-десять лет, на мой взгляд, Дальний Восток должен стать ещё более самостоятельным центром притяжения людей, технологий, образования, бизнеса и туризма. Важно, чтобы качество жизни росло одновременно с экономикой. Сегодня это уже заложено в новой стратегии развития Дальнего Востока: речь идёт не только об инвестициях, но и о современной инфраструктуре, городах, науке, технологиях и создании лучших условий для жителей.

«ПОКАЗЫВАЕМ ГОРОД ТАКИМ, КАКИМ ЕГО ВИДЯТ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ»

— Как вы рассказываете о Дальнем Востоке всей стране?

— Мы об этом очень часто рассказываем в наших видеороликах-путеводителях «Сити-туры: инструкции по применению города». Специально создали проект, где ведущие блогеры, местные жители сами показывают за 10–15 минут свой город таким, каким они его видят. Начиная от стоимости кофе, заканчивая тем, куда съездить, сколько это стоит, где купить жильё, какие меры поддержки существуют. Такая «распаковка» города для того, чтобы люди могли увидеть реальные изменения на этой территории.

Мы берем на ведущих роликов местных блогеров, которые хорошо знают свой город. Например, делали видеоролик по Чите. Смонтировали видео – ведущий сказал: «Боже, я не знал, что у нас такой шикарный город Чита». Почему часто бывает так много критики? Ведь люди не выходят дальше своего подъезда или места работы. Они не видят на самом деле, как город меняется.

Сегодня было приведено много примеров, когда люди приезжали раньше и что они видят сегодня. Приезжая во Владивосток, люди видят, как за пять лет изменилась территория. А что будет дальше? Тут ответить сложно, потому что это может быть космический уровень.

«РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА – ДЕЛО ЛИЧНОЕ. НО ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ УБРАТЬ БАРЬЕРЫ»

— На Дальнем Востоке рождаемость выше, чем в среднем по стране, и всё больше многодетных семей. Как вы думаете, что здесь по-настоящему помогает людям решиться на рождение детей?

— Решение о рождении ребёнка, конечно, дело личное, но государство может сделать так, чтобы у семьи было меньше барьеров и больше уверенности в будущем. И сегодня регионы Дальнего Востока настолько озабочены повышением демографической ситуации, что создаются благоприятные условия для того, чтобы счастливых семей становилось всё больше.

По итогам 2025 года суммарный коэффициент рождаемости в ДФО составил 1,43 против 1,36 в среднем по России. При этом доля третьих и последующих детей достигает 35% от общего числа рождений, а показатель рождения третьих и последующих детей превысил общероссийский уровень на 23%.

Одна из популярных мер поддержки — 1 миллион рублей за третьего и последующих детей, которая была введена в 2023 году в Приморском крае, с 2024 года — ещё в семи регионах Дальнего Востока. Программой уже воспользовались более 5 тысяч многодетных семей.

И, конечно, другие меры. Это и бесплатный гектар земли, на котором можно построить дом, взять ипотеку под 2%, либо купить жильё под 2%. На том же гектаре можно заниматься своим делом, организовать мастерскую или глэмпинг — это тоже семейная форма бизнеса. КРДВ сообщает, что по льготной ипотеке под 2% годовых более 189,1 тысячи семей на Дальнем Востоке приобрели или построили новое жильё. В строительную отрасль ДФО направлен 1 трлн рублей. С 2024 года стоимость жилья в новостройках ДФО впервые стала ниже среднероссийской, а в 2026 году разница достигла 22% в пользу Дальнего Востока.

Программа расширена на врачей, учителей, участников СВО, работников организаций ОПК, участников программы «Земский работник культуры», максимальная сумма кредита увеличена до 9 млн рублей.

Существенные выплаты материнского капитала — на Дальнем Востоке они выше. Для многодетных семей, для молодых семей здесь действительно больше мер поддержки и помощи со стороны региональных властей. Но деньги сами по себе не создают семейную атмосферу. Очень важна среда: доступное жильё, медицина, детские сады, школы, возможности для работы родителей, комфортный город.

Мне кажется, сегодня мы постепенно переходим от разговора просто о поддержке рождаемости к разговору о качестве жизни семьи. Если человек видит перспективу для себя и своих детей, понимает, что может здесь работать, учиться, строить жильё и получать качественные услуги, решение о будущем становится более уверенным.

«ЯКУТСКОЕ КИНО – ФЕНОМЕН, ПОТОМУ ЧТО ОНО О ПОНЯТНОМ КАЖДОМУ»

— Какую роль играют креативные индустрии в развитии Дальнего Востока и в том, чтобы рассказывать о нём всей стране и миру? Почему в некоторых регионах, например в Якутии, креатив развивается впечатляющими темпами?

— Креативные индустрии для Дальнего Востока — это одновременно экономика и язык, на котором территория может рассказывать о себе всей стране и миру. Когда мы говорим о регионе через кино, музыку, дизайн, игры, моду, гастрономию, медиа, мы показываем не только экономические показатели. Мы показываем людей, характер территории, современную культуру и то, чем Дальний Восток отличается от других регионов.

Вы хороший пример про Якутию привели. Здесь сформировалась своя сильная киноиндустрия, которая работает уже не только на внутреннюю аудиторию. В 2026 году в Якутске начала работу киностудия «Сахавуд», развивается креативный кластер «Квартал Труда», проектируется первый на Дальнем Востоке кинопавильон полного цикла. Кроме того, Якутия использует новые финансовые инструменты: в этом году запущен второй цифровой финансовый актив для финансирования кинопроизводства.

Почему именно там это работает? Потому что есть собственная идентичность и сильное сообщество людей, которые умеют превращать локальную историю в универсальный продукт. Якутское кино рассказывает о конкретной территории, но при этом поднимает темы, понятные человеку в любой точке страны. Оно рассказывает о конкретных территориях, о конкретных семейных, жизненных ситуациях — но всё это сделано с таким якутским колоритом. Феномен якутского кино в том, что оно дешевое в производстве, очень понятное, и быстро окупается за счет того, что в кинотеатр ходят сами якуты целыми семьями.

Руководитель проектного офиса по продвижению Дальнего Востока и Арктики в АНО «Национальные приоритеты» Юлия Шувалова. Фото: Анастасия Велытяк.

Для нас, как для «Национальных приоритетов», очень важная часть формирования нового образа территорий — развитие креативных индустрий. На сайте Креативныйдальний.рф мы показываем 13 разных индустрий Дальнего Востока: кино, медиа, моду, ювелирные украшения, ИТ-разработки и т.д. И за каждой индустрией - история людей, регионов, новые креативные проекты и пространства. Якутия, например, не только про кино, она славится ювелирными украшениями, геймдевом, современным дизайном... В той же Якутии это ювелирные украшения, национальные костюмы, современный дизайн. Бурятия — форум креативных индустрий проходил в этом году в Улан-Удэ. Прекрасная площадка, показали все возможности гостеприимного Улан-Удэ и тех творцов, которые живут на территории. «БайкалКино» — тоже хорошая, сильная студия, которая снимает и готовит сейчас очень много проектов, в том числе для Фонда кино. «Голос кочевников» — прекрасный музыкальный фестиваль, который существует уже больше 15 лет и стал точкой притяжения для многих туристов. Тысячи человек приезжают, чтобы послушать национальные песни в новой современной аранжировке, окунуться в мир Байкала, почувствовать мощь бурятской земли.

Мы были в июне на Ысыахе в Якутии — национальный праздник, 230 тысяч гостей приехало в этом году. Это тоже креативная индустрия. Вроде бы традиционный праздник, но вокруг него создано всё: и медиа, и работа тех, кто шьёт костюмы, мастера творчества, которые продают от зонтиков до кулинарных вещей и предметов искусства. Этот праздник — пример того, как события становятся точкой притяжения для россиян.

Новый образ невозможно создать только рекламой. Он появляется тогда, когда сам регион начинает производить истории, которыми хочется делиться.

В ДВФУ БОЛЕЕ 68% ПОСТУПАЮЩИХ – ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ

— Едут ли в ведущие университеты Дальнего Востока учиться студенты из других регионов России? Какие специальности особенно популярны?

— Да, и здесь мы видим очень серьёзную перемену. Ещё несколько лет назад Дальний Восток в основном терял молодёжь, которая уезжала получать образование в центральные регионы. Сейчас образовательная миграция постепенно разворачивается в обратную сторону.

За последние пять лет число студентов, приехавших учиться в дальневосточные вузы из других регионов России, выросло более чем в пять раз. Сегодня каждый десятый студент приезжает в ДФО из другого региона, а задача к 2030 году — довести эту долю до 30%.

Приёмная кампания 2026 года это подтверждает. Например, в ДВФУ более 68% поступающих — из других регионов России. Среди самых востребованных направлений — экономика, менеджмент и прикладная математика. В СВФУ в числе лидеров — медицина, строительство, экономика, стоматология, электроэнергетика, нефтегазовое дело, ИТ. В СахГУ отмечают рекордный интерес к инженерным специальностям.

Схожие результаты демонстрирует и Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) в Хабаровске. На данный момент вуз привлёк 9652 абитуриента, из которых больше половины – 5599 человек — из других регионов РФ. Наиболее востребованными направлениями стали государственное и муниципальное управление, программная инженерия, нефтегазовое дело, менеджмент, юриспруденция и строительство. География поступающих охватывает 36 регионов РФ, среди лидеров — Алтайский, Пермский, Краснодарский края, Омская, Челябинская, Новосибирская, Нижегородская и Тверская области.

При этом очень важно, что образование всё теснее связано с реальной экономикой. Университеты открывают новые программы вместе с работодателями: робототехника, морские технологии, информационная безопасность, кинопроизводство, маркетинг, геоаналитика туризма и другие направления. Например, МГУ имени Невельского развивает морскую робототехнику, беспилотные технологии и цифровую навигацию.

То есть студент сегодня выбирает не просто университет во Владивостоке или Якутске. Он выбирает среду, где можно получить профессию и практически сразу увидеть, где её применять. И это один из самых важных элементов нового образа Дальнего Востока: регион становится местом, куда едут не только работать, но и учиться, а затем нередко остаются строить здесь карьеру и жизнь.

ТУРПОТОК ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА ВЫРОС В ПОЛТОРА РАЗА

— Туризм, очевидно, важен для знакомства с Дальним Востоком, для создания его нового образа. Можете ли привести примеры самых ярких туристических проектов?

— Туризм, пожалуй, один из самых сильных инструментов, чтобы человек не просто услышал о Дальнем Востоке, а приехал и увидел его своими глазами. И здесь происходит очень серьёзная динамика. В прошлом году Дальний Восток посетили более 7,5 млн туристов — турпоток за четыре года вырос в полтора раза. В первом полугодии 2026 года гостиницы округа приняли уже 134,9 тысячи иностранных гостей — на 77% больше, чем годом ранее.

При этом меняется сама туристическая инфраструктура. КРДВ отмечает, что каждый десятый инвестиционный проект на Дальнем Востоке связан с туризмом. Уже реализовано более 60 объектов, ещё более 400 проектов находятся в работе, заключены соглашения почти на 390 млрд рублей инвестиций, предусматривающие создание около 26 тысяч рабочих мест.

Из конкретных примеров я бы выделила круглогодичный морской курорт в Хасанском округе Приморья в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал», горнолыжный комплекс «Белая гора» в Арсеньеве, который начал работать в 2026 году, а также развитие гостиничной инфраструктуры Камчатки и Приморья. На Камчатке, например, уже реализуется 41 гостиничный проект в статусе резидентов ТОР и Свободного порта с объёмом частных инвестиций более 23 млрд рублей.

Но я бы добавила ещё один очень важный проект — конкурс «Дальний Восток — Земля приключений». В этом году на четвёртый сезон конкурса уже поступило 219 фильмов от жителей разных регионов страны. Это прекрасный пример того, как сами люди становятся авторами нового образа территории. Именно такого эффекта мы хотим добиваться: чтобы Дальний Восток был не картинкой из рекламного ролика, а территорией, которую человек хочет увидеть, почувствовать и после этого рассказать о ней другим.