Учителя начальных классов смогут принять участие во всероссийском конкурсе грантов «Вклад в поколение»

Фото представлено Т-Банком.

Учителя начальных классов впервые смогут принять участие во Всероссийском конкурсе грантов «Вклад в поколение». Раньше программа была доступна только для преподавателей точных наук — математики, физики и информатики. Об открытии приема заявок говорится в сообщении Т-Банка.

Всероссийский грантовый конкурс банк проводит уже четвертый год подряд. Проект направлен на поддержку талантливых и вовлеченных учителей, популяризацию точных наук и формирование профессионального сообщества. Благодаря участию в конкурсе педагоги со всей страны могут обмениваться опытом и развивать свои личностные и профессиональные качества.

За годы проведения «Вклада в поколение» в нем приняли участие 16 тысяч учителей точных наук со всей страны, а победителями стали 380 преподавателей из 66 регионов России. В рамках этой грантовой программы банк выделил на поддержку педагогов 87 млн рублей.

Фото представлено Т-Банком.

- Учителя начальной школы закладывают фундамент отношения ребенка к учебе и помогают формированию его личности. Они воспитывают, наставляют, дают знания и пробуждают любопытство, вдохновляют и формируют интерес к миру. Мы масштабируем наш грантовый конкурс «Вклад в поколение», так как считаем, что каждый учитель заслуживает признания и поддержки, и глубоко уважаем самоотверженный труд педагогов и их высокую миссию, - прокомментировала изменение состава участников конкурса директор Т-Образования (образовательная платформа Т-Банка) Варвара Смирнова.

В новом сезоне конкурса смогут принять участие учителя начальных классов, которые преподают более года от 9 академических часов в неделю в общеобразовательных, а также в частных школах, имеющих образовательную лицензию. Конкурс для них пройдет в несколько этапов:

- до 31 октября 2026 года — прием заявок и заполнение анкет на сайте;

- с 1 ноября — конкурсный отбор, где преподаватели будут решать предметные, творческие и исследовательские задачи;

- с 16 по 29 ноября — видеосъемка фрагмента урока;

- с 11 января по 12 февраля 2027 года — онлайн-интервью;

- с 22 февраля по 3 марта — предоставление документов, подтверждающих статус учителя.

Фото представлено Т-Банком.

Результаты конкурса объявят до 25 марта. Победители получат от банка грант в размере 200 тысяч рублей, который смогут потратить на любые цели. Грант будет выплачиваться частями — по 25 тысяч рублей ежемесячно в течение академического года. Кроме того, победителей конкурса пригласят в закрытое педагогическое сообщество, которое уже объединяет около 400 талантливых школьных учителей из разных регионов страны. Они обмениваются опытом и вместе посещают различные мастер-классы и экскурсии.